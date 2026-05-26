Экономика Семьи получат новую выплату, а за мобильные номера придется платить больше: главные изменения в наших деньгах в июне

187
В июне начнут действовать несколько нововведений, которые скажутся на наших финансах. Так, для семей появится новая выплата, а за мобильные номера придется платить больше. Рассказываем подробнее об изменениях.

Для семей появится новое пособие

С 1 июня Социальный фонд России начнет принимать заявки на получение новой ежегодной семейной налоговой выплаты. Она будет доступна работающим родителям с двумя и более детьми, чей доход составляет меньше 1,5 регионального прожиточного минимума. Государство вернет часть НДФЛ — разницу между уплаченной стандартной ставкой (13%) и льготной (6%).

Право на «семейную налоговую выплату» имеют родители, которые официально работают и платят НДФЛ. Основные условия:

  • в семье воспитываются двое и более детей в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если ребенок учится очно);

  • среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину регионального прожиточного минимума;

  • у заявителя нет задолженности по алиментам.

Также при назначении выплаты учитывается имущественная обеспеченность семьи (наличие движимого и недвижимого имущества). Выплата назначается каждому из родителей отдельно.

При соответствии всем критериям семья может подать заявление на пересчет налога по пониженной ставке — 6% вместо 13%. Разницу в 7% Соцфонд вернет на банковский счет. Подать заявление можно с 1 июня по 1 октября 2026 года через портал «Госуслуги», лично в отделении Соцфонда или в МФЦ.

Госпошлины за номера телефонов подорожают

С 1 июня вырастут госпошлины за выделение телефонных номеров, сообщает Минцифры. Для граждан пошлина составит 100 рублей за номер. Отмечается, что платить придется как за обычный мобильный или городской номер, так и за номер в единой сети электросвязи.

Пенсии станут больше

Пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, с 1 июня получат бессрочную надбавку. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составит 19 169,38 рубля. К ней также добавляется ежемесячная надбавка на уход — 1413,86 рубля. Повышение будет произведено автоматически.

Также пенсия станет больше для тех, кто в мае получил I группу инвалидности. В таком случае фиксированная выплата удваивается до 19 169,38 рубля и автоматически назначается надбавка на уход.

Повышения пенсии в июне могут добиться еще две категории граждан, но для этого необходимо подать заявление с документами. Подробнее о том, кому доступна надбавка и как ее получить, — читайте в нашем материале.

За иностранные счета придется отчитаться перед налоговой

Россияне, у которых есть счета в иностранных банках или зарубежные электронные кошельки, обязаны отчитаться перед налоговой о движении средств за 2025 год. Сделать это нужно до 1 июня 2026 года включительно.

Отчет подают граждане РФ, иностранцы с видом на жительство в России, а также лица без гражданства, прожившие в стране более 183 дней. Отчитаться можно как через личный кабинет налогоплательщика, так и лично.

За несдачу отчета о движении денежных средств предусмотрен штраф. Для граждан он составляет от 2 до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 20 тысяч рублей.

Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Деньги Выплата Пенсия Пошлина ФНС Налог
Гость
18 минут
а что же будет осенью....
