С 1 июня пенсионеры будут получать на 10 тысяч больше — кто именно

Пенсионеры, отметившие 80‑летний юбилей в мае. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии по старости автоматически удваивается — с 9584,69 до 19 169,38 рубля. Кроме того, назначается ежемесячная надбавка на уход — 1413,86 рубля. В итоге пенсия увеличится на 10 998,55 рубля, а обновленная сумма поступит уже в июне.

Пенсионеры с впервые установленной в мае I группой инвалидности. Механизм начисления аналогичен: фиксированная выплата удваивается до 19 169,38 рубля, а надбавка на уход назначается автоматически. Перерасчет производится на основании данных медико‑социальной экспертизы, которые поступают в Социальный фонд напрямую.

Пенсионеры, подавшие в мае заявление о перерасчете из‑за появления нетрудоспособных иждивенцев. К иждивенцам относятся: — дети до 18 лет; — совершеннолетние дети‑студенты очной формы обучения до 23 лет; — дети‑инвалиды; — братья, сёстры, внуки и другие нетрудоспособные члены семьи (в соответствии со ст. 10 ФЗ‑400). За каждого иждивенца начисляется треть фиксированной выплаты — 3194,90 рубля. Учитывается до трех иждивенцев, поэтому максимальная прибавка может достигать 9584,70 рубля. Для получения надбавки необходимо подать заявление в Социальный фонд с подтверждающими документами.