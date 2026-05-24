С 1 июня пенсионеры будут получать на 10 тысяч больше — кто именно

С 1 июня некоторые категории пенсионеров получат прибавку. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Разбираемся, кому положена выплата.
Прибавка коснется четырех категорий граждан. При этом в двух случаях потребуется подать заявление с подтверждающими документами, а в остальных выплаты будут начислены автоматически на основании имеющихся у Социального фонда данных, рассказал Говырин в беседе с РИА Новости. Рассмотрим, кто входит в эти категории.
Пенсионеры, отметившие 80‑летний юбилей в мае.
Для них фиксированная выплата к страховой пенсии по старости автоматически удваивается — с 9584,69 до 19 169,38 рубля. Кроме того, назначается ежемесячная надбавка на уход — 1413,86 рубля. В итоге пенсия увеличится на 10 998,55 рубля, а обновленная сумма поступит уже в июне.
Пенсионеры с впервые установленной в мае I группой инвалидности.
Механизм начисления аналогичен: фиксированная выплата удваивается до 19 169,38 рубля, а надбавка на уход назначается автоматически. Перерасчет производится на основании данных медико‑социальной экспертизы, которые поступают в Социальный фонд напрямую.
Пенсионеры, подавшие в мае заявление о перерасчете из‑за появления нетрудоспособных иждивенцев.
К иждивенцам относятся:
— дети до 18 лет;
— совершеннолетние дети‑студенты очной формы обучения до 23 лет;
— дети‑инвалиды;
— братья, сёстры, внуки и другие нетрудоспособные члены семьи (в соответствии со ст. 10 ФЗ‑400).
За каждого иждивенца начисляется треть фиксированной выплаты — 3194,90 рубля. Учитывается до трех иждивенцев, поэтому максимальная прибавка может достигать 9584,70 рубля. Для получения надбавки необходимо подать заявление в Социальный фонд с подтверждающими документами.
Неработающие пенсионеры из сельской местности с подтвержденным в мае стажем не менее 30 лет.
Фиксированная выплата повышается на 25% — в 2026 году это дает дополнительно 2396,17 рубля к ежемесячной пенсии. Если сведения о стаже уже есть в системе Социального фонда, перерасчет выполняется без заявления. Если данных нет, нужно обратиться в фонд с трудовой книжкой и архивными справками.