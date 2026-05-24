Экономика С 1 июня пенсионеры будут получать на 10 тысяч больше — кто именно

Рассказываем, кому положены выплаты

Некоторые пенсионеры начнут получать больше | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

С 1 июня некоторые категории пенсионеров получат прибавку. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Разбираемся, кому положена выплата.

Прибавка коснется четырех категорий граждан. При этом в двух случаях потребуется подать заявление с подтверждающими документами, а в остальных выплаты будут начислены автоматически на основании имеющихся у Социального фонда данных, рассказал Говырин в беседе с РИА Новости. Рассмотрим, кто входит в эти категории.

  1. Пенсионеры, отметившие 80‑летний юбилей в мае.

    Для них фиксированная выплата к страховой пенсии по старости автоматически удваивается — с 9584,69 до 19 169,38 рубля. Кроме того, назначается ежемесячная надбавка на уход — 1413,86 рубля. В итоге пенсия увеличится на 10 998,55 рубля, а обновленная сумма поступит уже в июне.

  2. Пенсионеры с впервые установленной в мае I группой инвалидности.

    Механизм начисления аналогичен: фиксированная выплата удваивается до 19 169,38 рубля, а надбавка на уход назначается автоматически. Перерасчет производится на основании данных медико‑социальной экспертизы, которые поступают в Социальный фонд напрямую.

  3. Пенсионеры, подавшие в мае заявление о перерасчете из‑за появления нетрудоспособных иждивенцев.

    К иждивенцам относятся:

    — дети до 18 лет;

    — совершеннолетние дети‑студенты очной формы обучения до 23 лет;

    — дети‑инвалиды;

    — братья, сёстры, внуки и другие нетрудоспособные члены семьи (в соответствии со ст. 10 ФЗ‑400).

    За каждого иждивенца начисляется треть фиксированной выплаты — 3194,90 рубля. Учитывается до трех иждивенцев, поэтому максимальная прибавка может достигать 9584,70 рубля. Для получения надбавки необходимо подать заявление в Социальный фонд с подтверждающими документами.

  4. Неработающие пенсионеры из сельской местности с подтвержденным в мае стажем не менее 30 лет.

    Фиксированная выплата повышается на 25% — в 2026 году это дает дополнительно 2396,17 рубля к ежемесячной пенсии. Если сведения о стаже уже есть в системе Социального фонда, перерасчет выполняется без заявления. Если данных нет, нужно обратиться в фонд с трудовой книжкой и архивными справками.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Выплата Деньги
0
0
0
0
0
