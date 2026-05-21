Какие ошибки снижают размер пенсии: список

Размер будущей пенсии зависит от нескольких факторов. Однако некоторые ошибки при трудоустройстве могут привести к снижению размера выплат. Об этом сообщила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова.

«Например, ситуация с „серой“ зарплатой. Если работодатель платил взносы только с „белого“ минимума (остальное в конверте), в страховой стаж и баллы пойдет только официальная часть. Годы работы в этом случае будут учтены, но индивидуальный коэффициент будет меньше возможного, что снизит размер пенсии», — пояснила Медякова.

Она добавила, что работа по договору подряда или возмездного оказания услуг тоже несет риски. Запись в трудовую книжку на основании такого документа не делают, а если заказчик не перечислил страховые взносы, этот период исключают из расчета стажа.