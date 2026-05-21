Какие ошибки снижают размер пенсии: список

На что стоит обратить внимание при трудоустройстве

Иногда о своих взносах нужно позаботиться самостоятельно

Александр Ощепков / NGS.RU

Размер будущей пенсии зависит от нескольких факторов. Однако некоторые ошибки при трудоустройстве могут привести к снижению размера выплат. Об этом сообщила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова.

«Например, ситуация с „серой“ зарплатой. Если работодатель платил взносы только с „белого“ минимума (остальное в конверте), в страховой стаж и баллы пойдет только официальная часть. Годы работы в этом случае будут учтены, но индивидуальный коэффициент будет меньше возможного, что снизит размер пенсии», — пояснила Медякова.

Она добавила, что работа по договору подряда или возмездного оказания услуг тоже несет риски. Запись в трудовую книжку на основании такого документа не делают, а если заказчик не перечислил страховые взносы, этот период исключают из расчета стажа.

Кроме того, эксперт обратила внимание на статус самозанятого и индивидуального предпринимателя. Первые платят налог на профессиональный доход, но пенсионные права автоматически не формируются. Взносы нужно перечислять добровольно. Индивидуальные предприниматели, которые не платили фиксированные взносы, также рискуют тем, что эти годы не зачтут при расчете пенсии, резюмировала Медякова.

Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
