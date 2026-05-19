Десяткам тысяч пенсионеров резко поднимут пенсии уже в августе: детали

В России с 1 августа на 17,3 процента проиндексируют накопительные пенсии гражданам. Перерасчет затронет около 136 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда РФ.

Кроме того, повышение также затронет:

участников программы софинансирования пенсионных накоплений;

родителей, направивших материнский капитал на пенсию;

тех, кто формировал накопления самостоятельно вне программы софинансирования.

«Таким пенсионерам средства будут увеличены еще более высокими темпами, чем получателям накопительных пенсий, — на 19,3%. По предварительным данным, повышение коснется 37,3 тысяч человек», — говорится в сообщении.

По данным Соцфонда, общий объем средств для проведения индексации составит 8,5 млрд рублей. В фонде отметили, что средний размер накопительной пенсии в настоящее время составляет 1,6 тысяч рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты (для добровольно формировавших накопления) — 3 тысячи рублей.