Экономика Десяткам тысяч пенсионеров резко поднимут пенсии уже в августе: детали

Десяткам тысяч пенсионеров резко поднимут пенсии уже в августе: детали

На проведение индексации выделили 8,5 млрд рублей

Выплату увеличат с 1 августа

Выплату увеличат с 1 августа

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В России с 1 августа на 17,3 процента проиндексируют накопительные пенсии гражданам. Перерасчет затронет около 136 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда РФ.

Кроме того, повышение также затронет:

  • участников программы софинансирования пенсионных накоплений;

  • родителей, направивших материнский капитал на пенсию;

  • тех, кто формировал накопления самостоятельно вне программы софинансирования.

«Таким пенсионерам средства будут увеличены еще более высокими темпами, чем получателям накопительных пенсий, — на 19,3%. По предварительным данным, повышение коснется 37,3 тысяч человек», — говорится в сообщении.

По данным Соцфонда, общий объем средств для проведения индексации составит 8,5 млрд рублей. В фонде отметили, что средний размер накопительной пенсии в настоящее время составляет 1,6 тысяч рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты (для добровольно формировавших накопления) — 3 тысячи рублей.

Выплаты пожилым гражданам в России продолжают расти. Хорошая новость в том, что во втором полугодии 2026 года пенсионеров ждет не одно повышение. Как будут меняться пенсии в ближайшие месяцы, рассказали здесь.

Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Деньги Индексация Выплата
Гость
36 минут
ЖКХ по плану поднимут осенью на 30% вроде? а на сколько вырастет всё остальное сами почувствуете
