Курс доллара резко обвалился

Сегодня доллар опускался до 70,98 рубля Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Курс доллара к рублю на международном валютном рынке форекс опустился ниже 71 рублей. Американская валюта впервые упала с 8 февраля 2023 года, следует из данных торгов.

По данным на 12:30 по мск курс доллара падает на 1,15 рубля относительно предыдущего закрытия — до 71,01 рубля. А минутами ранее он опускался до 70,98 рубля.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России (ЦБ РФ) на 19 мая 2026 года, составил 72,3497 рубля. Это значение было опубликовано на сайте ЦБ.

Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день.

В предыдущий раз ниже отметки 72 рублей курс доллара опускался более трех лет назад- в феврале 2023 года. Минимальный курс за месяц был зафиксирован 3 февраля — 70,0414 рубля за доллар, максимальный — 28 февраля (75,4323 рубля). Среднемесячный курс составил 73,03 рубля за доллар.

Летом 2024 года, когда на Московской бирже были приостановлены торги долларом, для оценки рубля остался только курс юаня. Торги юанем проводятся с 10:00 до 19:00 по московскому времени. В этот промежуток можно рассчитать курс доллара через кросс-курс доллара к юаню на форекс-рынке и курс юаня к рублю на Московской бирже.

Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

Рубль же вырос на 12% с начала апреля. Это самый высокий курс с февраля 2023 года. Хотя многие ожидали его падения, курс оказался выше прогнозов, и некоторые эксперты считают его завышенным. Таким образом, рубль стал лидером среди мировых валют, пишет Bloomberg.