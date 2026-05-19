Рубль на трехлетнем максимуме: почему доллар опустился до 72 рублей и надолго ли это

Утром 19 мая российская валюта продолжила стремительное укрепление. Официальный курс Банка России на вторник установлен на уровне 72,35 рубля за доллар, что почти на 78 копеек ниже предыдущего значения. На внебиржевом рынке американская валюта накануне опускалась ниже 72 рублей впервые с февраля 2023 года. Что это значит для нашей экономики, долго ли будет продолжаться падение американской валюты и пора ли скупать доллары — специально для наших читателей объясняют авторы канала «Денежный бро».

Пророчество Тремасова

Такое резкое движение последних недель поставило в неудобное положение тех, кто после укрепления рубля до 80 за доллар уже говорил о выбранном пределе. Наслушавшись тогда глубокомысленных умозаключений «экспертов», основанных пусть на правильных тезисах из учебников, но имеющих очень опосредованное отношение к реальной жизни в России, граждане еще бросились скупать подешевевшие доллары в преддверии сезона отпусков.

Каждая купленная, например, 1 марта тысяча долларов обошлась бы сейчас на 6 тысяч рублей дешевле. Но самое плохое, что сейчас могут сделать граждане, — поддаться панике и срочно продавать доллары в ожидании, когда он подешевеет еще сильнее. Во-первых, вы так зафиксируете свои убытки, а во-вторых, помните про главное правило: не играйте с жуликами на деньги. С вероятностью 99,99% вы проиграете.

Ирония заключается в том, что советник главы ЦБ Кирилл Тремасов о сильной вероятности очень резкого падения доллара предупреждал еще в прошлом году. И он говорил даже о возврате к уровню 50 рублей за доллар. Тогда это все восприняли с юмором и как довольно неуклюжую попытку давления на США.

Но ведь предупреждали же? Предупреждали.

Что это значит для россиян

Если рубль останется сильным хотя бы несколько недель, можно ожидать постепенного снижения цен на отдельные импортные товары и более выгодного курса для покупки валюты перед отпуском. Однако большинство экспертов предупреждают: курс около 70 рублей за доллар выглядит временным и, вероятнее всего, не сохранится до конца года.

Иными словами, нынешнее укрепление рубля — приятная передышка для потребителей, но одновременно источник головной боли для бюджета и экспортного сектора.

Почему рубль так резко вырос

Среди ключевых причин аналитики называют сразу несколько факторов. Во-первых, высокие цены на нефть и сохраняющийся приток экспортной выручки. Во-вторых, налоговый период: к концу мая компании-экспортеры традиционно продают больше валюты для расчетов с бюджетом. В-третьих, высокая ключевая ставка ЦБ — сейчас она составляет 14,5% годовых, что делает рублевые инструменты привлекательными для бизнеса и инвесторов.

Дополнительную поддержку российской валюте оказывают относительно слабый спрос на импорт и ограниченные возможности для вывода капитала.

Может ли доллар уйти ниже 70 рублей

Инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин допустил, что доллар может кратковременно опуститься еще ниже. Однако он считает, что такой курс вряд ли сохранится надолго.

Схожего мнения придерживается инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. По его оценке, отметка ниже 70 рублей вполне достижима до конца мая, но уже в июне курс может развернуться вверх из-за увеличения покупок валюты и золота Минфином по бюджетному правилу.

Почему сильный рубль — не всегда хорошая новость

Для обычных людей крепкий рубль — это прежде всего снижение стоимости импорта. Электроника, автомобили, одежда и зарубежные поездки могут стать доступнее, хотя эффект обычно проявляется с задержкой порой до полугода, пока импортеры не распродадут запасы, сделанные при дорогом рубле.

Но для государства и сырьевых компаний ситуация обратная. Основные экспортные доходы поступают в валюте, и чем крепче рубль, тем меньше рублей получают компании и бюджет при продаже нефти, газа и металлов.

Это особенно чувствительно в условиях, когда федеральный бюджет зависит от нефтегазовых доходов. Чем ниже курс доллара, тем выше риск недополучения доходов и расширения дефицита.

Что будет дальше

Большинство аналитиков ожидает, что нынешнее укрепление рубля носит временный характер.

Укрепление рубля, наблюдаемое на рынке, имеет под собой прочную основу из нескольких факторов. Как поясняет Богдан Зварич из Промсвязьбанка, сложился дисбаланс: предложение валюты от экспортеров (усиленное подготовкой к налоговым платежам 28 мая) значительно превышает спрос со стороны импортеров и населения. При этом покупки юаня со стороны Минфина пока слишком незначительны, чтобы абсорбировать этот излишек.

В «Алор Брокер» прогнозируют, что текущий тренд сохранится еще несколько недель, а переломить его смогло бы только резкое увеличение закупок юаня государством в июне. На этом фоне не исключено дальнейшее снижение пары юань/рубль, которая в ближайшие сессии может протестировать психологическую поддержку на уровне 10,5 рубля.

Почему рубль по 50 за доллар не обрушит российскую экономику

Теперь все те, кто говорил о скором крахе рубля и приводил очень веские аргументы для этого, отрабатывают новый скрипт: если рубль укрепится до 50, это якобы обрушит экономику России.

Такое утверждение сильно преувеличено и носит скорее эмоциональный, чем аналитический характер. Такой курс действительно создал бы серьезные вызовы для сырьевого сектора и бюджета, но российская экономика обладает достаточным набором механизмов адаптации, чтобы избежать катастрофы. Главное — понимать, что переход к таким уровням был бы постепенным, а не внезапным шоком.

Сильный рубль в первую очередь бьет по доходам бюджета от нефти и газа: каждый доллар экспортной выручки конвертируется в значительно меньшее количество рублей. При курсе 50 вместо заложенных в бюджет на 2026 год ~92 рублей за доллар недобор мог бы измеряться триллионами рублей. Однако это не фатально по нескольким причинам.

Бюджетное правило остается главным автоматическим стабилизатором. При высоких ценах на нефть «избыточные» доходы направляются в ФНБ через покупки валюты, что само по себе сдерживает чрезмерное укрепление. Власти уже демонстрировали гибкость: корректировали цену отсечения (сейчас $ 59 за баррель Urals), приостанавливали операции Минфина или меняли параметры правила. При сверхкрепком рубле правительство может снизить цену отсечения еще сильнее, увеличить базовые нефтегазовые доходы в бюджете или временно ослабить правило, направив больше средств на текущие расходы.

Фонд национального благосостояния служит мощной подушкой. Ликвидная часть ФНБ позволяет продавать валюту и золото для покрытия дефицита, что уже практиковалось в прошлые годы. Это сглаживает колебания без необходимости резкого секвестра расходов.

Экономика в целом тоже адаптируется. Сильный рубль снижает инфляцию, повышает реальные доходы населения и делает импорт оборудования дешевле, что стимулирует модернизацию несырьевых отраслей. Импортозамещение в продовольствии, IT, оборонке и других секторах, накопленные резервы и контроль за движением капитала снижают уязвимость по сравнению с прошлыми кризисами.

Исторический опыт подтверждает устойчивость: в 2022 году рубль кратковременно укреплялся до 50–55 за доллар — экономика не рухнула, а перестроилась. Эксперты говорят о рисках замедления роста, давления на прибыль экспортеров и инвестиции, а не о всеобщем коллапсе.