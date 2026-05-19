Миллион рублей на пенсии: кто и где получает такие выплаты

Такую сумму платят ежемесячно

Средний размер пенсии этой категории россиян в стране составляет 174 187,85 рубля

Некоторым категориям граждан платят более миллиона рублей в месяц на пенсии. Такие суммы доступны лишь в одном из регионов России.

Речь идет про Республику Марий Эл. Там пенсия летчиков-испытателей в апреле 2026 года превысила 1 миллион рублей (1 085 706 рублей), выяснил ТАСС, изучив данные статистики Соцфонда.

В Ставропольском крае летчики-испытатели на пенсии получают в среднем 313,6 тысячи рублей. Более 200 тысяч рублей начисляют специалистам в Республике Коми, Удмуртии, Ханты-Мансийском АО, Бурятии, Чукотке, Воронежской, Томской и Сахалинской областях.

Средний размер пенсии летчиков-испытателей в стране составляет 174 187,85 рубля. Численность таких получателей находится на уровне одной тысячи человек.

В Соцфонде отмечают, что работающие пенсионеры летчики-испытатели получают выплаты в размере 154 781 рубля, а неработающие — 181 152 рубля, передает РИА Новости.

Часть пенсионеров может рассчитывать на единовременное получение всех своих пенсионных накоплений. За раз можно получить почти полмиллиона рублей. О том, кто имеет право на такие выплаты и как их оформить, можно узнать в материале.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Гость
12 минут
Золотопогонникам и незаменимым чиновникам
