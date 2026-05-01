Пособие по беременности выросло в четыре раза, но не для всех. Рассказываем, кому полагается выплата

Как отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в стране важно поддерживать студенческие семьи Источник: Лина Саитова / 116.RU

В России практически в четыре раза выросло пособие по беременности для студенток и аспиранток. Теперь эта сумма составляет более 96 тысяч рублей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Важно также, что мы ввели пособие по беременности для студенток и аспиранток. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума, его средний размер возрос почти в четыре раза — это более 96 тысяч рублей», — сказала она на пленарном заседании отчетно-программного форума партии «Единая Россия» «Есть результат!».

Как отметила Голикова, важно поддерживать студенческие семьи. По ее словам, за прошлый год в российских вузах создали свыше 250 комнат матери и ребенка.

Увеличение выплат по беременности и родам для студенток и аспиранток — часть государственного курса по поддержке семей. Отметим, что также с 1 июня 2026 года работающие россияне с двумя и более детьми смогут оформить ежегодную выплату при соблюдении определенных условий.