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Экономика Пособие по беременности выросло в четыре раза, но не для всех. Рассказываем, кому полагается выплата

Пособие по беременности выросло в четыре раза, но не для всех. Рассказываем, кому полагается выплата

Теперь эта сумма в среднем достигает до 96 тысяч рублей

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Как отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в стране важно поддерживать студенческие семьи | Источник: Лина Саитова / 116.RUКак отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в стране важно поддерживать студенческие семьи | Источник: Лина Саитова / 116.RU

Как отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в стране важно поддерживать студенческие семьи

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

В России практически в четыре раза выросло пособие по беременности для студенток и аспиранток. Теперь эта сумма составляет более 96 тысяч рублей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Важно также, что мы ввели пособие по беременности для студенток и аспиранток. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума, его средний размер возрос почти в четыре раза — это более 96 тысяч рублей», — сказала она на пленарном заседании отчетно-программного форума партии «Единая Россия» «Есть результат!».

Как отметила Голикова, важно поддерживать студенческие семьи. По ее словам, за прошлый год в российских вузах создали свыше 250 комнат матери и ребенка.

Увеличение выплат по беременности и родам для студенток и аспиранток — часть государственного курса по поддержке семей. Отметим, что также с 1 июня 2026 года работающие россияне с двумя и более детьми смогут оформить ежегодную выплату при соблюдении определенных условий.

При этом с 1 апреля 2027 года для части граждан единое пособие станет недоступным. Выплат лишатся россияне, которые получили гражданство меньше 5 лет назад.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
1
Гость
1 мая, 19:14
на Кавказе который так любит Его Превосходительство ранние роды это норма и он сказал что мы должны брать пример
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