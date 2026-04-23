Выплат в апреле придет вдвое больше: соцфонд предупредил об изменении графика

График выплат детских пособий изменится в связи с майскими праздниками. Они поступят на карты раньше срока, таким образом, в апреле деньги придут дважды. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда.
В ведомстве пояснили, что все выплаты на детей, которые по обычному графику должны были прийти до 3 мая, перечислят досрочно — 29 и 30 апреля. Это касается единого пособия на детей до 17 лет, по беременности, ежемесячных выплат по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также пособия на ребенка военнослужащего по призыву. Следующие начисления по стандартному графику будут только в июне.
Майские праздники внесли коррективы и в график пенсионных выплат. Пенсионеры, которым деньги обычно поступают через банк с 1-го по 4-е число месяца, получат пенсию за май заблаговременно — до 30 апреля. Если их получают через «Почту России», сроки могут отличаться. С графиком можно ознакомиться по ссылке. Под досрочную выплату попадают все виды пенсий: страховые, социальные, накопительные, по старости и по инвалидности, уточнили агентству ТАСС в Соцфонде.