Выплат в апреле придет вдвое больше: соцфонд предупредил об изменении графика

Майские праздники изменили даты выплат Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

График выплат детских пособий изменится в связи с майскими праздниками. Они поступят на карты раньше срока, таким образом, в апреле деньги придут дважды. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда.

В ведомстве пояснили, что все выплаты на детей, которые по обычному графику должны были прийти до 3 мая, перечислят досрочно — 29 и 30 апреля. Это касается единого пособия на детей до 17 лет, по беременности, ежемесячных выплат по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также пособия на ребенка военнослужащего по призыву. Следующие начисления по стандартному графику будут только в июне.