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Экономика «Практически выключены»: ярославцы какого возраста не занимаются планированием своего бюджета

«Практически выключены»: ярославцы какого возраста не занимаются планированием своего бюджета

Об этом сообщили в правительстве региона

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По информации властей, ярославские пенсионеры не занимаются планированием финансов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПо информации властей, ярославские пенсионеры не занимаются планированием финансов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По информации властей, ярославские пенсионеры не занимаются планированием финансов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти Ярославской области оценили финансовую грамотность жителей региона. Социологический опрос на эту тему провели в 2025 году. Заказчиком было Министерство социальных коммуникаций и научно-технологического развития.

«В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 14 лет», — рассказал 21 апреля на заседании комитета региональной думы по бюджету, финансам и налоговой политике министр финансов Алексей Долгов.

Результаты опроса показали, что 77% опрошенных понимают важность того, чтобы иметь запас денег на случай непредвиденных обстоятельств, стараются его создать и планируют свои доходы и расходы на ближайший месяц.

«Практически выключены из планирования люди пенсионного возраста. С каждым годом подростки и молодые люди становятся все более финансово грамотными. А люди пенсионного возраста редко занимаются планированием», — пояснил Алексей Долгов.

Напомним, мы публиковали мнение бизнес-аналитика Светланы Шибенко о том, что достойную старость могут обеспечить даже небольшие денежные вклады. Эксперт рассказала, сколько нужно откладывать и куда стоит вкладываться, чтобы накопить к пенсии капитал, сравнимый со средней зарплатой. К примеру, она посоветовала не тратить деньги на покупку недвижимости и криптовалюты.

А у вас получается откладывать деньги на будущее?

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Комментарии
23
Гость
21 апреля, 22:32
пора вернуть сталинские времена воруют им за это ничего а воруют везде. аптеки магазины а главные воры власть
Гость
21 апреля, 22:05
"...в возрасте от 14 лет..." Классная шутеичка. А чё не в детский сад сразу? И ещё...
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Гость
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