«Практически выключены»: ярославцы какого возраста не занимаются планированием своего бюджета

По информации властей, ярославские пенсионеры не занимаются планированием финансов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти Ярославской области оценили финансовую грамотность жителей региона. Социологический опрос на эту тему провели в 2025 году. Заказчиком было Министерство социальных коммуникаций и научно-технологического развития.

«В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 14 лет», — рассказал 21 апреля на заседании комитета региональной думы по бюджету, финансам и налоговой политике министр финансов Алексей Долгов.

Результаты опроса показали, что 77% опрошенных понимают важность того, чтобы иметь запас денег на случай непредвиденных обстоятельств, стараются его создать и планируют свои доходы и расходы на ближайший месяц.

«Практически выключены из планирования люди пенсионного возраста. С каждым годом подростки и молодые люди становятся все более финансово грамотными. А люди пенсионного возраста редко занимаются планированием», — пояснил Алексей Долгов.

Напомним, мы публиковали мнение бизнес-аналитика Светланы Шибенко о том, что достойную старость могут обеспечить даже небольшие денежные вклады. Эксперт рассказала, сколько нужно откладывать и куда стоит вкладываться, чтобы накопить к пенсии капитал, сравнимый со средней зарплатой. К примеру, она посоветовала не тратить деньги на покупку недвижимости и криптовалюты.