Безбедная старость: как шаг за шагом накопить деньги на пенсию даже при небольших доходах

Достойную старость вам могут обеспечить даже небольшие денежные вклады. Сколько нужно откладывать и куда стоит вкладываться, чтобы накопить к пенсии капитал, сравнимый со средней зарплатой, рассказала бизнес-аналитик Светлана Шибенко.

Эксперт отметила, что взносы в размере 3–5 тысяч рублей в месяц при средней доходности 8–10% годовых за 25 лет могут вырасти до капитала, сопоставимого с сегодняшней средней зарплатой. Шибенко подчеркнула, что ключевое значение здесь имеет не размер стартового капитала, а регулярность и время.

«При этом важно инвестировать только свободные средства. Деньги, предназначенные для повседневных расходов, выплат по кредитам и резервного фонда, не должны участвовать в долгосрочных инвестициях: иначе при первом же форс-мажоре придется выходить с рынка в неудачный момент», — отметила бизнес-аналитик в разговоре с «Газетой.Ru».

Есть несколько ключевых инструментов для планирования на 20–30 лет:

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) позволяет получить налоговый вычет 13% от внесенной суммы и при соблюдении условий — освободить доход от НДФЛ. Индексные фонды (БПИФ) дают возможность приобрести долю в широком рынке, а исторически на длинных промежутках они показывали доходность выше инфляции. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обеспечивают более умеренную доходность, но понятную юридическую структуру и наследование средств. Программа долгосрочных сбережений (ПДС) через НПФ может стать хорошим дополнением к ИИС благодаря возможности софинансирования со стороны государства и гарантиям сохранности средств. Для консервативной части портфеля Шибенко советует использовать облигации. В первую очередь облигации федерального займа (ОФЗ) и бумаги надежных компаний.

Куда не стоит вкладываться

Недвижимость

Покупка недвижимости для людей с ограниченным бюджетом станет сложным способом вложения денег. По словам аналитика, это связано с тем, что для вложений требуется много денег, а продать квартиру или дом быстро и выгодно бывает сложно.

Криптовалюта

Высокорискованным видом вложений эксперт считает криптовалюту. Ее можно использовать как способ заработать деньги, но она сильно меняется в цене. Поэтому не стоит полагаться на криптовалюту, когда копишь деньги на пенсию.

Нужно ли глубоко разбираться в финансах для накоплений

По мнению экономиста, для старта нужны лишь базовые знания, а многие брокеры предлагают цифровых советников, которые формируют портфель под заданный риск-профиль. Шибенко подчеркнула, самая сложная часть — психологическая устойчивость во время рыночных спадов, так как долгосрочные стратегии предполагают сохранение позиций и продолжение регулярных взносов.

Почему не стоит ограничиваться банковскими вкладами

Банковские вклады считаются инструментом сохранения средств и резерва, но не механизмом роста капитала на десятилетия, потому как их доходность может падать при снижении ключевой ставки. В отличие от этого, индивидуальный инвестиционный счет ИИС в сочетании с индексными фондами позволяет участвовать в росте экономики и пользоваться налоговыми льготами.