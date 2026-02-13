Экономика Сокращение бюджетников Оптимизация школ Стало известно, сколько человек сократили в здравоохранении и образовании Ярославской области

Информацию за 2025 году опубликовала депутат региональной думы

Стало известно о количестве увольнений в соцсферах Ярославской области

Александра Мамонтова / 76.RU

Стало известно, сколько работников было уволено при оптимизации организационной структуры в разных отраслях в Ярославской области в 2025 году. Эти данные у себя на странице во «ВКонтакте» опубликовала депутат Ярославской областной Думы Елена Кузнецова с пояснением, что информацию предоставило региональное правительство.

По приведенным документам получатся, что произошли следующие кадровые изменения.

Здравоохранение

Были сокращены 13 государственных гражданских служащих в Министерстве здравоохранения. Количество работников учреждений здравоохранения сократилось за период с начала года до 1 октября 2025-го с 22 884 до 21 445 человек (то есть из больниц и поликлиник ушли 1439 сотрудников). Причем конкретно по сокращению штатов свои места покинули 984 человека.

Образование

При реорганизации сети муниципальных образовательных организаций было сокращено 2 654 человека: 911 человек из группы административно-управленческого персонала и 1 743 человек прочего персонала.

Культура

В органах власти, отвечающих за эту сферу, сокращений не было. А вот работников учреждений стало меньше. С 1 января по 1 декабря 2025 года их количество сократилось на 356 человек (c 1 839 человек до 1 483 человек). По сокращению было уволено 294 человека.

Напомним, 11 февраля на заседании постоянной комиссии муниципалитета заместитель мэра Елена Волкова озвучила количество сотрудников, которые были уволены из-за реорганизации соцорганов в Ярославле в связи с передачей полномочий отделов по делам несовершеннолетних, загсов, органов опеки и департамента социальной поддержки населения с городского на областной уровень. По словам Волковой, был уволен 191 человек. Кто-то ушел по сокращению, кто-то по собственному желанию. При этом 114 человек уже трудоустроены.

Изменения в сфере образования в Ярославской области начались в сентябре 2024 года. Тогда появились первые образовательные комплексы, в которые вошло несколько школ и садиков. Все новости об изменениях системы образования публикуем в специальном сюжете.

7 мая 2025 года губернатор региона Михаил Евраев объявил о решении оптимизировать сеть медучреждений региона. Больницы также объединяют, а дублирующий управленческий и вспомогательный персонал сокращают. Подробнее в сюжете.

В сфере культуры ярким примером оптимизации стало объединение театров.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
13 февраля, 12:04
данные о сокращениях в аппарате чиновников не предоставлены?
13 февраля, 14:11
Какой хоть административно-управленческий состав в образовании сократили? Заведующие, методисты в детских садах сидят на своих местах, только теперь заведующие по -другому называются. Сократили обычных работяг.
