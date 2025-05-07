Грядет оптимизация: в Ярославской области изменится принцип работы поликлиник и больниц

Как будут работать больницы и поликлиники в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области грядет модернизация здравоохранения. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Евраев. По его словам, уже подписан ряд необходимых документов.

«Это делается для того, чтобы повысить качество медицинского обслуживания жителей региона. Оптимизация излишнего управленческого и вспомогательного персонала приведет также к повышению его заработной платы, в том числе оплаты труда водителей скорой помощи. Врачей и медицинских сотрудников это не коснется ни с точки зрения сокращения, ни с точки зрения заработной платы. Их оплата труда регламентируется указами Президента. Больницы и поликлиники тоже останутся на своих местах. О закрытии медицинских организаций речи не идет», — рассказал Михаил Евраев.

По его словам, после модернизации изменится принцип приема пациентов в медорганизациях. Раньше, если человек был прикреплен к одному месту, например, к конкретной поликлинике, он не мог воспользоваться услугами другой.

«При объединении материально-техническая база, лаборатории и медперсонал объединенной медицинской организации станут общими. Так для пациентов появится более широкий спектр услуг», — рассказал Михаил Евраев.

Также глава региона рассказал, что теперь не придется подолгу ждать приема конкретного специалиста, если он ушел в отпуск или на больничный.

«Теперь этот вопрос будет решен путем взаимозаменяемости медицинского персонала внутри объединенных медицинских организаций. Оперативнее и проще будет решаться и вопрос госпитализации, так как ряд поликлиник будет объединен с больницами, в которых оказывают стационарное лечение», — рассказал глава региона.