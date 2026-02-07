Ваш вклад могут заблокировать в любой момент: три причины, по которым банк не отдаст вам деньги

Банк может на законных основаниях отказать клиенту в выдаче средств со вклада, и часто причины кроются в действиях самого вкладчика. О том, почему это происходит и как вернуть свои деньги, рассказала куратор правового сопровождения сделок консалтинга Legal Principles Русудани Закарая.
Основные причины отказа банка:
Наложенный арест. Самый частый случай — если на счет наложен арест по решению суда. Вернуть деньги можно будет только после отмены этой меры.
Блокировка при малейшем подозрении в отмывании денег или финансировании терроризма. Особенно «красным флагом» является попытка снять всю сумму сразу после крупного зачисления.
Вклад на имя ребенка. Снять средства со счета несовершеннолетнего без разрешения органов опеки и попечительства невозможно.
Эксперт в беседе с агентством «Прайм» добавила, что четкое следование ряду рекомендаций увеличивает шансы на успешный возврат заблокированных средств. Русудани Закарая посоветовала следующий алгоритм:
Выяснить причину. Первый шаг — получить у банка точную информацию, почему операции по счету приостановлены.
Запросить письменный отказ. Если в устной форме причины не разглашают, необходимо требовать официальный письменный отказ.
Написать претензию. С этим документом нужно обратиться с официальной претензией к руководству банка.
Обратиться в суд. Если претензионный порядок не помог, остаётся путь судебного разбирательства для защиты своих прав.