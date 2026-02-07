Экономика Ваш вклад могут заблокировать в любой момент: три причины, по которым банк не отдаст вам деньги

Как избежать проблем и отвоевать ваши кровные

Спасти средства можно, но важно следовать инструкции

Банк может на законных основаниях отказать клиенту в выдаче средств со вклада, и часто причины кроются в действиях самого вкладчика. О том, почему это происходит и как вернуть свои деньги, рассказала куратор правового сопровождения сделок консалтинга Legal Principles Русудани Закарая.

Основные причины отказа банка:

  1. Наложенный арест. Самый частый случай — если на счет наложен арест по решению суда. Вернуть деньги можно будет только после отмены этой меры.

  2. Блокировка при малейшем подозрении в отмывании денег или финансировании терроризма. Особенно «красным флагом» является попытка снять всю сумму сразу после крупного зачисления.

  3. Вклад на имя ребенка. Снять средства со счета несовершеннолетнего без разрешения органов опеки и попечительства невозможно.

Эксперт в беседе с агентством «Прайм» добавила, что четкое следование ряду рекомендаций увеличивает шансы на успешный возврат заблокированных средств. Русудани Закарая посоветовала следующий алгоритм:

  1. Выяснить причину. Первый шаг — получить у банка точную информацию, почему операции по счету приостановлены.

  2. Запросить письменный отказ. Если в устной форме причины не разглашают, необходимо требовать официальный письменный отказ.

  3. Написать претензию. С этим документом нужно обратиться с официальной претензией к руководству банка.

  4. Обратиться в суд. Если претензионный порядок не помог, остаётся путь судебного разбирательства для защиты своих прав.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Гость
7 февраля, 11:04
Живете в России - ваш вклад могут заблокировать в любой момент и банк не отдаст вам деньги
Гость
7 февраля, 10:36
Всё могут отнять в любой момент от жизни до квартиры, это Россия детка 😭
