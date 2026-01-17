НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Какую сумму нужно накопить, чтобы больше не работать: суровая математика

Какую сумму нужно накопить, чтобы больше не работать: суровая математика

Часть дохода по-прежнему будут съедать налоги

214
Пассивный доход требует серьезных вложений | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUПассивный доход требует серьезных вложений | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Пассивный доход требует серьезных вложений

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Наверное, каждый хоть раз представлял, как навсегда бросает работу и начинает жить на пассивный доход. Банковский вклад кажется самым простым и надежным путем к этой цели. Рассказываем, сколько на самом деле нужно денег, чтобы проценты полностью заменили зарплату. 

Какие условия предлагают банки

Актуальные ставки по краткосрочным рублевым вкладам (до года) пока остаются высокими — по данным ЦБ на октябрь 2025 года, в среднем 15,3% годовых. Однако такая доходность обычно доступна лишь на срок около трех месяцев. При размещении средств на год ставки снижаются до 12–13%. Это связано с политикой Банка России, который продолжает курс на снижение ключевой ставки. По прогнозам регулятора, в 2026 году ее средний уровень может составить 13–15%.

«В текущих условиях для получения сколько-нибудь значимого пассивного дохода нужна довольно внушительная сумма на депозите», — сказала эксперт проекта «Моифинансы.рф» НИФИ Минфина России Мария Иваткина в беседе с агентством «Прайм».

Как рассчитать свой доход

Эксперт предлагает использовать для прикидок простую формулу: ежемесячный доход = сумма вклада × (годовая ставка / 12).

На примере ставки 12% годовых картина выглядит так:

  • для получения 30 000 рублей в месяц потребуется 3 млн рублей на вкладе;

  • для 50 000 рублей — 5 млн рублей;

  • для 75 000 рублей — 7,5 млн рублей;

  • для 100 000 рублей ежемесячно нужна сумма около 10 млн рублей.

Не забываем про налоги

Важный нюанс: доход с вкладов облагается НДФЛ. Существует необлагаемый лимит, который привязан к ключевой ставке Банка России. В 2025 году он составлял 210 тысяч рублей. С суммы дохода сверх этого лимита взимается налог по ставке 13% или 15%.

Если ЦБ не будет повышать ключевую ставку в 2026 году, необлагаемый лимит снизится до 160 тысяч рублей. Налог с превышения этого лимита нужно будет заплатить уже в 2027 году.

Допустим, вклад приносит 50 000 рублей в месяц, то есть 600 000 рублей в год. Превышение над необлагаемым лимитом (160 тысяч рублей) составит 440 000 рублей. С этой суммы предстоит заплатить 57 200 рублей налога (440 000 рублей × 13%).

Таким образом, при планировании пассивного дохода от вкладов необходимо учитывать не только размер депозита и ставку, но и будущие налоговые обязательства.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Инженер1
22 минуты
А так же необходимо учитывать возможное замораживание доходов с ваших вкладов, лопнувшие банки и всеобщую инфляцию.
с++
12 минут
нужно ровно шесть тысяч четыреста рублей и с этой суммой будет на свете очень хорошо
Читать все комментарии
Гость
