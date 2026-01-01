Падение цен на нефть «иссушает» приток валюты в Россию? Сколько будем платить за доллар в 2026-м

Рублю пророчат ослабление Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Аналитики SberCIB представили свой прогноз по курсу рубля. Согласно их оценкам, к концу 2026 года курс доллара может достигнуть отметки в 100 рублей. Правда это при так называемом базовом сценарии. То есть, если будет снижаться ключевая ставка, расти спрос на иностранную валюту и сокращаться продажи валюты со стороны Центробанка.

В отчете SberCIB подчеркивается, что при базовом сценарии предложение иностранной валюты на рынке может сократиться на $2,4 миллиарда в месяц. Это, в свою очередь, приведет к ослаблению рубля на 7%.

Есть еще оптимистичный сценарий: 85 рублей за доллар. Тут уж главный фактор — вовсе не экономический и не финансовый, а геополитический. В этом сценарии восстановление экспорта, обусловленное снижением дисконтов и увеличением физических объемов поставок, а также приток капитала из-за более стабильной политической обстановки смогут поддержать рубль.

По мнению экспертов, в условиях оптимистичного сценария рост стоимостного объема импорта может быть ограничен из-за снижения издержек в торговле. Это даст возможность рублю сохранить свою позицию на валютном рынке и избежать резких колебаний курса.

Аналитики SberCIB отмечают, что в настоящее время рубль переоценен на 10%. Это создает дополнительные риски для инвесторов и бизнеса. А вот насколько рискованно сейчас хранить сбережения в рублях, MSK1.RU спросил у экспертов.

Падение цен на нефть «иссушает» приток валюты в Россию

Прогнозируют 100 рублей за доллар аналитики не только «Сбера», но и ВТБ, напоминает доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

«Аналогичный вывод делают и брокерские компании на основе прогноза валютных интервенций Банка России. На валютный рынок воздействует множество факторов, включая как глобальные финансовые условия, так и макроэкономическую динамику», — напоминает Борисова.

При этом дальнейшее снижение цен на основной экспортный товар России — нефть — продолжит давить на валютные доходы. Базовая цена для формирования бюджета — $59 за баррель, но с прогнозами снижения до $54,9. С учетом этого дефицит бюджета ожидается на уровне 1,6% ВВП, говорит Борисова.

А вот движение капитала по-прежнему находится под жестким контролем со стороны государства.

«Продлен запрет на покупку долей в иностранных компаниях, ужесточены правила вывоза наличных денег и золота, усилен контроль за подозрительными операциями», — говорит Борисова.

Импорт растет — отсюда спрос на валюту и слабый рубль

Как отмечает Игорь Расторгуев, ведущий аналитик AMarkets, прогноз о достижении 100 рублей за доллар к концу 2026 года выглядит вполне обоснованным. Он указывает, что текущее укрепление рубля до уровня около 77 за доллар, наблюдавшееся с начала ноября (рост на 4,5%), во многом обусловлено геополитическими ожиданиями и не отражает реального положения дел в экономике.

«Рубль сейчас переоценен, и его нынешний курс явно не соответствует ни экспортным доходам, ни внутреннему спросу на валюту», — говорит Расторгуев.

Одним из ключевых факторов ослабления национальной валюты станет поэтапное снижение ключевой ставки Банка России, уверен эксперт. С текущих 16,5% ставка, вероятно, будет постепенно уменьшаться по мере замедления инфляции, что, по мнению Расторгуева, неизбежно увеличит спрос на импорт и, как следствие, на иностранную валюту. Он прогнозирует поэтапное ослабление рубля до 88–92 рублей за доллар уже к весне, а затем — до 100 рублей к концу года, называя такой курс «вполне рабочим для экономики».

Дополнительное давление на рубль окажет сокращение профицита торгового баланса (то есть, когда экспорт из России станет дороже импорта). По прогнозам, за январь — сентябрь 2025 года этот показатель составит $89,2 миллиарда, тогда как за аналогичный период 2024 года он достигал $100,5 миллиарда.

Расторгуев говорит, что это связано со снижением экспортных доходов, особенно от энергоносителей, так, средняя цена Urals в сентябре была всего $56,8 за баррель. В то же время импорт, по оценкам эксперта, может вырасти на 3–5% в следующем году, что создаст дополнительный спрос на валюту. Ну и, как следствие, тоже будет давить на рубль.