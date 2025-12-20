НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

4 м/c,

ю-з.

 754мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,72
EUR 94,51
ПСБ: главные события года
Ярославский аэропорт закрыли для полетов
«Умные решения»
Афиша на выходные
Купить жилье без обмана
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн
Схема перекрытий в Новый год
Подарочный гид
Когда откроют «Лазурный»
Экономика Раз — и недосчитался половины пенсии: за что вы рискуете лишиться выплат

Раз — и недосчитался половины пенсии: за что вы рискуете лишиться выплат

Что у вас не смогут забрать

362
В некоторых случаях у пенсионеров могут списать до 70% выплат | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUВ некоторых случаях у пенсионеров могут списать до 70% выплат | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В некоторых случаях у пенсионеров могут списать до 70% выплат

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Пенсии граждан, как и другие доходы, могут удерживаться для погашения долгов. Сколько денег могут списать и какие существуют ограничения, рассказали в нашем материале. 

«Пенсия является доходом гражданина, и если существует долг, то по решению суда из пенсии тоже могут быть удержаны средства», — рассказал глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По общим правилам, списывать могут до 50% от пенсионных выплат. В отдельных случаях удержание может достигать 70%, отметил депутат. Речь идет об алиментах несовершеннолетнему и компенсации за нанесенный вред здоровью по решению суда. 

Однако есть и исключения. Пенсия по случаю потери кормильца неприкосновенна, напомнил парламентарий. Кроме того, в случае, если у пенсионера удерживаются выплаты, у него на руках обязательно должен остаться прожиточный минимум, подчеркнул Нилов в беседе с ТАСС. 

Прожиточный минимум пенсионера — это минимальная сумма, установленная государством для удовлетворения базовых потребностей пожилого человека. Он устанавливается на федеральном уровне и индексируется каждый год. 

В 2025 году прожиточный минимум пенсионера в целом по РФ составляет 15 250 рублей. В регионах показатель может отличаться от федерального значения. Прожиточный минимум пенсионера в России на 2026 год установлен в размере 16 288 рублей в месяц. 

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Пенсия Выплаты и пособия Долг Алименты Прожиточный минимум
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
За любое слово которое не понравится власти?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем