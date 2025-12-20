Раз — и недосчитался половины пенсии: за что вы рискуете лишиться выплат

Пенсии граждан, как и другие доходы, могут удерживаться для погашения долгов. Сколько денег могут списать и какие существуют ограничения, рассказали в нашем материале.
«Пенсия является доходом гражданина, и если существует долг, то по решению суда из пенсии тоже могут быть удержаны средства», — рассказал глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По общим правилам, списывать могут до 50% от пенсионных выплат. В отдельных случаях удержание может достигать 70%, отметил депутат. Речь идет об алиментах несовершеннолетнему и компенсации за нанесенный вред здоровью по решению суда.
Однако есть и исключения. Пенсия по случаю потери кормильца неприкосновенна, напомнил парламентарий. Кроме того, в случае, если у пенсионера удерживаются выплаты, у него на руках обязательно должен остаться прожиточный минимум, подчеркнул Нилов в беседе с ТАСС.
Прожиточный минимум пенсионера — это минимальная сумма, установленная государством для удовлетворения базовых потребностей пожилого человека. Он устанавливается на федеральном уровне и индексируется каждый год.
В 2025 году прожиточный минимум пенсионера в целом по РФ составляет 15 250 рублей. В регионах показатель может отличаться от федерального значения. Прожиточный минимум пенсионера в России на 2026 год установлен в размере 16 288 рублей в месяц.