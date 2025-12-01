НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Елки дешевле 1000 рублей: что продают к Новому году в ярославских магазинах эконом-класса

Мы оценили ассортимент и цены

Елки дешевле 1000 рублей: что продают к Новому году в ярославских магазинах эконом-класса

Мы оценили ассортимент и цены

236
Мы узнали, что продается к Новому году в ярославских магазинах эконом-класса | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUМы узнали, что продается к Новому году в ярославских магазинах эконом-класса | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Мы узнали, что продается к Новому году в ярославских магазинах эконом-класса

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Ярославские магазины подталкивают покупателей начать активно готовиться к Новому году. Полки во многих торговых точках уже заполнены яркими праздничными украшениями. Правда, если поддаться искушению и начать скупать эти милые вещицы, то есть риск еще до Нового года серьезно потратиться. Мы прошли по ярославским магазинам эконом-класса, где новогодняя атрибутика должна стоить дешевле. Показываем, что там продают и по каким ценам.

Магазин «Ещё»

«Ещё» — это сеть дискаунтеров, в которых многие товары стоят дешевле 99 рублей. В Ярославле работает четыре таких магазина — один в центре (в ТЦ «Флагман» на Республиканской улице) и три в Дзержинском районе (в ТЦ «Космос» на улице Урицкого, в ТЦ «Альтаир» на Ленинградском проспекте и в новом торговом центре на ул. Труфанова).

Магазины явно готовы к Новому году. Праздничные товары здесь выставлены в самом приметном месте — у входа. Возможности пройти мимо просто нет. Взгляд невольно цепляется за яркие украшения и сувениры.

Полки магазина заполнены новогодней атрибутикой | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUПолки магазина заполнены новогодней атрибутикой | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Полки магазина заполнены новогодней атрибутикой

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Главный атрибут праздника — елка. В магазине можно выбрать ту, что больше подходит по размеру и цене. Елка высотой 150 сантиметров стоит 999 рублей, 90 сантиметров — 179 рублей, 45 сантиметров — 99 рублей.

В магазине можно купить елки разных размеров | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUВ магазине можно купить елки разных размеров | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

В магазине можно купить елки разных размеров

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

В магазине довольно большой выбор украшений на елку — от классических шаров до различных фигурных подвесок.

Подвеска «Снеговичок» стоит 199 рублей. | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Подвеска «Снеговичок» стоит 199 рублей.

Мягкие мимишные подвески можно купить за 149 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Мягкие мимишные подвески можно купить за 149 рублей

Набор деревянных снегирей&nbsp;— 149 рублей. | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Набор деревянных снегирей — 149 рублей.

Эти подвески, похожие на пряники, можно купить за 89 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Эти подвески, похожие на пряники, можно купить за 89 рублей

Большой набор золотых шариков стоит 799 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Большой набор золотых шариков стоит 799 рублей

Отдельно шарики можно купить по цене от 69 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Отдельно шарики можно купить по цене от 69 рублей

Мишура стоит от 49 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Мишура стоит от 49 рублей

1 из 7

Подвеска «Снеговичок» стоит 199 рублей.

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Также можно выбрать украшения и сувениры для дома.

Украшения «Домики»&nbsp;— от 99 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Украшения «Домики» — от 99 рублей

Настольные елочки стоят от 59,90 рубля | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Настольные елочки стоят от 59,90 рубля

Представили различные подсвечники | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Представили различные подсвечники

Бюджетные наклейки | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Бюджетные наклейки

А это подушки с новогодним вайбом | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

А это подушки с новогодним вайбом

1 из 5

Украшения «Домики» — от 99 рублей

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Ну, и какой Новый год без фигурки лошадки — символа 2026 года.

Лошадку в магазине можно купить в основном от 79 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Лошадку в магазине можно купить в основном от 79 рублей

А это самый бюджетный вариант&nbsp;— 49,90 рубля | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

А это самый бюджетный вариант — 49,90 рубля

1 из 2

Лошадку в магазине можно купить в основном от 79 рублей

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Также в магазине можно купить новогодние обновки. Футболки с праздничной атрибутикой стоят 399 рублей, носочки — 139 рублей, ободки — от 49 рублей.

Новогодние футболки представлены в двух цветах | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Новогодние футболки представлены в двух цветах

Можно купить носочки с праздничным принтом | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Можно купить носочки с праздничным принтом

Ободки дополнят образ | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Ободки дополнят образ

Как же без колпаков и носков для подарков | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Как же без колпаков и носков для подарков

1 из 4

Новогодние футболки представлены в двух цветах

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Fix Price

Fix Price — это международная сеть магазинов с широким ассортиментом необходимых в быту товаров для дома по низким ценам. На сайте сети говорится, что здесь установлены фиксированные цены на группы товаров — от 55 до 349 рублей. В Ярославле открыто несколько десятков магазинов Fix Price. В магазинах в полной мере ощущается новогодняя атмосфера. Здесь уже очень много праздничных товаров.

Дед Мороз высотой 32 сантиметра стоит 449 рублей, Снегурочки высотой 24 сантиметра&nbsp;— 349 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUДед Мороз высотой 32 сантиметра стоит 449 рублей, Снегурочки высотой 24 сантиметра&nbsp;— 349 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Дед Мороз высотой 32 сантиметра стоит 449 рублей, Снегурочки высотой 24 сантиметра — 349 рублей

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Можно купить самые разные варианты мини-елочек.

Различные виды елочек стоят от 99 до 174 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Различные виды елочек стоят от 99 до 174 рублей

Есть даже емкости под питье с трубочками в виде елочек | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Есть даже емкости под питье с трубочками в виде елочек

1 из 2

Различные виды елочек стоят от 99 до 174 рублей

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

На полках масса шариков и украшений на елку, а также милых вещиц для интерьера.

Милые ангелочки для интерьера стоят 199 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Милые ангелочки для интерьера стоят 199 рублей

Стеклянные шарики продаются за 149 рублей за штуку | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Стеклянные шарики продаются за 149 рублей за штуку

А эти продаются за 99 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

А эти продаются за 99 рублей

Подвеска в виде звезды за 62 рубля | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Подвеска в виде звезды за 62 рубля

Набор домиков на елку можно купить за 99 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Набор домиков на елку можно купить за 99 рублей

Классические круглые шары&nbsp;— от 149 рублей за набор | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Классические круглые шары — от 149 рублей за набор

1 из 6

Милые ангелочки для интерьера стоят 199 рублей

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Есть даже новогодняя посуда.

Банки в новогоднем стиле стоят 99 рублей за штуку | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Банки в новогоднем стиле стоят 99 рублей за штуку

Кружка с символом 2026 года&nbsp;— 149 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Кружка с символом 2026 года — 149 рублей

1 из 2

Банки в новогоднем стиле стоят 99 рублей за штуку

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

«Галамарт»

Сеть «Галамарт» — это магазины эконом-сегмента, где продают товары для дома. В самой компании указывают, что это формат «магазинов у дома», «магазинов для дома», и «магазинов для семьи», заменившие собой привычные для русских людей «Хозтовары» и «Промтовары», которые раньше были в каждом районе и в каждом квартале. В Ярославле работает три «Галамарта» — в торговых центрах «Аура» на улице Победы, «Шоколад» на Московском проспекте и «Космос» на Ленинградском проспекте.

Здесь можно найти популярные товары для дома по выгодным ценам. В компании говорят, что стоимость вещей здесь начинается от 1 рубля. Кроме того, часто проходят акции со скидками.

Мы посмотрели, насколько выгодно подготовиться с помощью «Галамарта» к Новому году.

Прямо у входа покупателей встречают искусственные елки. Нельзя сказать, что цены на них копеечные. Но и не слишком высокие. Ель высотой 180 сантиметров продается за 5490 рублей, 150 сантиметров — 4690 рублей. Маленькая складная елочка высотой 120 сантиметров стоит 5490 рублей. Деревце высотой 60 сантиметров стоит 469 рублей.

В «Галамарте» на выбор предлагаются разные елки | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

В «Галамарте» на выбор предлагаются разные елки

Эта высотой 60 сантиметров стоит 469 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Эта высотой 60 сантиметров стоит 469 рублей

Есть и настольные варианты. Самый дешевый&nbsp;— елка-ершик за 109 рублей (слева). Две другие композиции подороже&nbsp;— в середине за 649 рублей, справа&nbsp;— за 549 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Есть и настольные варианты. Самый дешевый — елка-ершик за 109 рублей (слева). Две другие композиции подороже — в середине за 649 рублей, справа — за 549 рублей

Эта миниелочка высотой 18 сантиметров стоит 379 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Эта миниелочка высотой 18 сантиметров стоит 379 рублей

1 из 4

В «Галамарте» на выбор предлагаются разные елки

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Из украшений на елку предлагаются классические шары.

Набор из четырех синих шаров с символом нового года&nbsp;— лошадкой стоят 299 рублей. | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Набор из четырех синих шаров с символом нового года — лошадкой стоят 299 рублей.

Шарики с узорами&nbsp;— также за 299 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Шарики с узорами — также за 299 рублей

Зеркальные маленькие «диско-шары»&nbsp;— 249 рублей за 4 штуки | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Зеркальные маленькие «диско-шары» — 249 рублей за 4 штуки

Пластиковые 10-сантиметровые шары можно купить от 69 рублей за штуку | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Пластиковые 10-сантиметровые шары можно купить от 69 рублей за штуку

1 из 4

Набор из четырех синих шаров с символом нового года — лошадкой стоят 299 рублей.

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Также есть подвески-фигурки.

Такой елочный ангелок высотой 15 сантиметров&nbsp;стоит 85 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Такой елочный ангелок высотой 15 сантиметров стоит 85 рублей

Этот зеленый ангелочек стоит 189 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Этот зеленый ангелочек стоит 189 рублей

Подвески «Варежки» стоят 129 рублей за пару | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Подвески «Варежки» стоят 129 рублей за пару

Подвески в виде различных фигурок стоят 95 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Подвески в виде различных фигурок стоят 95 рублей

1 из 4

Такой елочный ангелок высотой 15 сантиметров стоит 85 рублей

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Есть праздничные вещицы для интерьера.

Дед Мороз не из дешевых&nbsp;— 1299 рублей, мягкая лошадка-качалка&nbsp;— 1099 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUДед Мороз не из дешевых&nbsp;— 1299 рублей, мягкая лошадка-качалка&nbsp;— 1099 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Дед Мороз не из дешевых — 1299 рублей, мягкая лошадка-качалка — 1099 рублей

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Санта в белом стоит 769 рублей, ангелок рядом с ним&nbsp;— 549 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Санта в белом стоит 769 рублей, ангелок рядом с ним — 549 рублей

Новогодние свечи в прозрачных подсвечниках&nbsp;— по 109 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Новогодние свечи в прозрачных подсвечниках — по 109 рублей

Праздничные светильники: с Дедом Морозом&nbsp;— за 469 рублей, в виде свечи&nbsp;— за 179 рублей, со снеговиком&nbsp;— 399 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Праздничные светильники: с Дедом Морозом — за 469 рублей, в виде свечи — за 179 рублей, со снеговиком — 399 рублей

1 из 3

Санта в белом стоит 769 рублей, ангелок рядом с ним — 549 рублей

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

И разнообразие товаров с символом 2026 года.

Кружка за 139 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Кружка за 139 рублей

Такой вариант&nbsp;— 239 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Такой вариант — 239 рублей

Эта лошадка стоит 199 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Эта лошадка стоит 199 рублей

Такой сувенир обойдется в 729 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Такой сувенир обойдется в 729 рублей

Такое украшение оценено в 549 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Такое украшение оценено в 549 рублей

Еще одна лошадка за 359 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Еще одна лошадка за 359 рублей

1 из 6

Кружка за 139 рублей

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Напомним, мы заглянули внутрь коробок со сладкими подарками из ярославских магазинов. Смотрите распаковку.

А вы где покупаете новогодние украшения?

В магазинах эконом-класса
На маркетплейсах
В продуктовых рядом с домом
В специализированных торговых точках
На рынке
Где придется
Делаю сам(а)
Меня такие товары не интересуют
Другой вариант
Екатерина Лещенкова

корреспондент
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Магазин Подарок
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
Рекомендуем
