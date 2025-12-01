Елки дешевле 1000 рублей: что продают к Новому году в ярославских магазинах эконом-класса

Мы узнали, что продается к Новому году в ярославских магазинах эконом-класса Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Ярославские магазины подталкивают покупателей начать активно готовиться к Новому году. Полки во многих торговых точках уже заполнены яркими праздничными украшениями. Правда, если поддаться искушению и начать скупать эти милые вещицы, то есть риск еще до Нового года серьезно потратиться. Мы прошли по ярославским магазинам эконом-класса, где новогодняя атрибутика должна стоить дешевле. Показываем, что там продают и по каким ценам. Магазин «Ещё» «Ещё» — это сеть дискаунтеров, в которых многие товары стоят дешевле 99 рублей. В Ярославле работает четыре таких магазина — один в центре (в ТЦ «Флагман» на Республиканской улице) и три в Дзержинском районе (в ТЦ «Космос» на улице Урицкого, в ТЦ «Альтаир» на Ленинградском проспекте и в новом торговом центре на ул. Труфанова). Магазины явно готовы к Новому году. Праздничные товары здесь выставлены в самом приметном месте — у входа. Возможности пройти мимо просто нет. Взгляд невольно цепляется за яркие украшения и сувениры.

Полки магазина заполнены новогодней атрибутикой Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Главный атрибут праздника — елка. В магазине можно выбрать ту, что больше подходит по размеру и цене. Елка высотой 150 сантиметров стоит 999 рублей, 90 сантиметров — 179 рублей, 45 сантиметров — 99 рублей.

В магазине можно купить елки разных размеров Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

В магазине довольно большой выбор украшений на елку — от классических шаров до различных фигурных подвесок.

Подвеска «Снеговичок» стоит 199 рублей. Мягкие мимишные подвески можно купить за 149 рублей Набор деревянных снегирей — 149 рублей. Эти подвески, похожие на пряники, можно купить за 89 рублей Большой набор золотых шариков стоит 799 рублей Отдельно шарики можно купить по цене от 69 рублей Мишура стоит от 49 рублей 1 из 7 Подвеска «Снеговичок» стоит 199 рублей. Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Также можно выбрать украшения и сувениры для дома.

Украшения «Домики» — от 99 рублей Настольные елочки стоят от 59,90 рубля Представили различные подсвечники Бюджетные наклейки А это подушки с новогодним вайбом 1 из 5 Украшения «Домики» — от 99 рублей Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Ну, и какой Новый год без фигурки лошадки — символа 2026 года.

Лошадку в магазине можно купить в основном от 79 рублей А это самый бюджетный вариант — 49,90 рубля 1 из 2 Лошадку в магазине можно купить в основном от 79 рублей Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Также в магазине можно купить новогодние обновки. Футболки с праздничной атрибутикой стоят 399 рублей, носочки — 139 рублей, ободки — от 49 рублей.

Новогодние футболки представлены в двух цветах Можно купить носочки с праздничным принтом Ободки дополнят образ Как же без колпаков и носков для подарков 1 из 4 Новогодние футболки представлены в двух цветах Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Fix Price Fix Price — это международная сеть магазинов с широким ассортиментом необходимых в быту товаров для дома по низким ценам. На сайте сети говорится, что здесь установлены фиксированные цены на группы товаров — от 55 до 349 рублей. В Ярославле открыто несколько десятков магазинов Fix Price. В магазинах в полной мере ощущается новогодняя атмосфера. Здесь уже очень много праздничных товаров.

Дед Мороз высотой 32 сантиметра стоит 449 рублей, Снегурочки высотой 24 сантиметра — 349 рублей Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Можно купить самые разные варианты мини-елочек.

Различные виды елочек стоят от 99 до 174 рублей Есть даже емкости под питье с трубочками в виде елочек 1 из 2 Различные виды елочек стоят от 99 до 174 рублей Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

На полках масса шариков и украшений на елку, а также милых вещиц для интерьера.

Милые ангелочки для интерьера стоят 199 рублей Стеклянные шарики продаются за 149 рублей за штуку А эти продаются за 99 рублей Подвеска в виде звезды за 62 рубля Набор домиков на елку можно купить за 99 рублей Классические круглые шары — от 149 рублей за набор 1 из 6 Милые ангелочки для интерьера стоят 199 рублей Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Есть даже новогодняя посуда.

Банки в новогоднем стиле стоят 99 рублей за штуку Кружка с символом 2026 года — 149 рублей 1 из 2 Банки в новогоднем стиле стоят 99 рублей за штуку Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

«Галамарт» Сеть «Галамарт» — это магазины эконом-сегмента, где продают товары для дома. В самой компании указывают, что это формат «магазинов у дома», «магазинов для дома», и «магазинов для семьи», заменившие собой привычные для русских людей «Хозтовары» и «Промтовары», которые раньше были в каждом районе и в каждом квартале. В Ярославле работает три «Галамарта» — в торговых центрах «Аура» на улице Победы, «Шоколад» на Московском проспекте и «Космос» на Ленинградском проспекте. Здесь можно найти популярные товары для дома по выгодным ценам. В компании говорят, что стоимость вещей здесь начинается от 1 рубля. Кроме того, часто проходят акции со скидками. Мы посмотрели, насколько выгодно подготовиться с помощью «Галамарта» к Новому году. Прямо у входа покупателей встречают искусственные елки. Нельзя сказать, что цены на них копеечные. Но и не слишком высокие. Ель высотой 180 сантиметров продается за 5490 рублей, 150 сантиметров — 4690 рублей. Маленькая складная елочка высотой 120 сантиметров стоит 5490 рублей. Деревце высотой 60 сантиметров стоит 469 рублей.

В «Галамарте» на выбор предлагаются разные елки Эта высотой 60 сантиметров стоит 469 рублей Есть и настольные варианты. Самый дешевый — елка-ершик за 109 рублей (слева). Две другие композиции подороже — в середине за 649 рублей, справа — за 549 рублей Эта миниелочка высотой 18 сантиметров стоит 379 рублей 1 из 4 В «Галамарте» на выбор предлагаются разные елки Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Из украшений на елку предлагаются классические шары.

Набор из четырех синих шаров с символом нового года — лошадкой стоят 299 рублей. Шарики с узорами — также за 299 рублей Зеркальные маленькие «диско-шары» — 249 рублей за 4 штуки Пластиковые 10-сантиметровые шары можно купить от 69 рублей за штуку 1 из 4 Набор из четырех синих шаров с символом нового года — лошадкой стоят 299 рублей. Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Также есть подвески-фигурки.

Такой елочный ангелок высотой 15 сантиметров стоит 85 рублей Этот зеленый ангелочек стоит 189 рублей Подвески «Варежки» стоят 129 рублей за пару Подвески в виде различных фигурок стоят 95 рублей 1 из 4 Такой елочный ангелок высотой 15 сантиметров стоит 85 рублей Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Есть праздничные вещицы для интерьера.

Дед Мороз не из дешевых — 1299 рублей, мягкая лошадка-качалка — 1099 рублей Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Санта в белом стоит 769 рублей, ангелок рядом с ним — 549 рублей Новогодние свечи в прозрачных подсвечниках — по 109 рублей Праздничные светильники: с Дедом Морозом — за 469 рублей, в виде свечи — за 179 рублей, со снеговиком — 399 рублей 1 из 3 Санта в белом стоит 769 рублей, ангелок рядом с ним — 549 рублей Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

И разнообразие товаров с символом 2026 года.

Кружка за 139 рублей Такой вариант — 239 рублей Эта лошадка стоит 199 рублей Такой сувенир обойдется в 729 рублей Такое украшение оценено в 549 рублей Еще одна лошадка за 359 рублей 1 из 6 Кружка за 139 рублей Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

