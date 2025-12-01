Елки дешевле 1000 рублей: что продают к Новому году в ярославских магазинах эконом-класса

Ярославские магазины подталкивают покупателей начать активно готовиться к Новому году. Полки во многих торговых точках уже заполнены яркими праздничными украшениями. Правда, если поддаться искушению и начать скупать эти милые вещицы, то есть риск еще до Нового года серьезно потратиться. Мы прошли по ярославским магазинам эконом-класса, где новогодняя атрибутика должна стоить дешевле. Показываем, что там продают и по каким ценам.
Магазин «Ещё»
«Ещё» — это сеть дискаунтеров, в которых многие товары стоят дешевле 99 рублей. В Ярославле работает четыре таких магазина — один в центре (в ТЦ «Флагман» на Республиканской улице) и три в Дзержинском районе (в ТЦ «Космос» на улице Урицкого, в ТЦ «Альтаир» на Ленинградском проспекте и в новом торговом центре на ул. Труфанова).
Магазины явно готовы к Новому году. Праздничные товары здесь выставлены в самом приметном месте — у входа. Возможности пройти мимо просто нет. Взгляд невольно цепляется за яркие украшения и сувениры.
Главный атрибут праздника — елка. В магазине можно выбрать ту, что больше подходит по размеру и цене. Елка высотой 150 сантиметров стоит 999 рублей, 90 сантиметров — 179 рублей, 45 сантиметров — 99 рублей.
В магазине довольно большой выбор украшений на елку — от классических шаров до различных фигурных подвесок.
1 из 7
Подвеска «Снеговичок» стоит 199 рублей.
Источник:
Екатерина Лещенкова / 76.RU
Также можно выбрать украшения и сувениры для дома.
1 из 5
Украшения «Домики» — от 99 рублей
Источник:
Екатерина Лещенкова / 76.RU
Ну, и какой Новый год без фигурки лошадки — символа 2026 года.
1 из 2
Лошадку в магазине можно купить в основном от 79 рублей
Источник:
Екатерина Лещенкова / 76.RU
Также в магазине можно купить новогодние обновки. Футболки с праздничной атрибутикой стоят 399 рублей, носочки — 139 рублей, ободки — от 49 рублей.
1 из 4
Новогодние футболки представлены в двух цветах
Источник:
Екатерина Лещенкова / 76.RU
Fix Price
Fix Price — это международная сеть магазинов с широким ассортиментом необходимых в быту товаров для дома по низким ценам. На сайте сети говорится, что здесь установлены фиксированные цены на группы товаров — от 55 до 349 рублей. В Ярославле открыто несколько десятков магазинов Fix Price. В магазинах в полной мере ощущается новогодняя атмосфера. Здесь уже очень много праздничных товаров.
Можно купить самые разные варианты мини-елочек.
1 из 2
Различные виды елочек стоят от 99 до 174 рублей
Источник:
Екатерина Лещенкова / 76.RU
На полках масса шариков и украшений на елку, а также милых вещиц для интерьера.
1 из 6
Милые ангелочки для интерьера стоят 199 рублей
Источник:
Екатерина Лещенкова / 76.RU
Есть даже новогодняя посуда.
1 из 2
Банки в новогоднем стиле стоят 99 рублей за штуку
Источник:
Екатерина Лещенкова / 76.RU
«Галамарт»
Сеть «Галамарт» — это магазины эконом-сегмента, где продают товары для дома. В самой компании указывают, что это формат «магазинов у дома», «магазинов для дома», и «магазинов для семьи», заменившие собой привычные для русских людей «Хозтовары» и «Промтовары», которые раньше были в каждом районе и в каждом квартале. В Ярославле работает три «Галамарта» — в торговых центрах «Аура» на улице Победы, «Шоколад» на Московском проспекте и «Космос» на Ленинградском проспекте.
Здесь можно найти популярные товары для дома по выгодным ценам. В компании говорят, что стоимость вещей здесь начинается от 1 рубля. Кроме того, часто проходят акции со скидками.
Мы посмотрели, насколько выгодно подготовиться с помощью «Галамарта» к Новому году.
Прямо у входа покупателей встречают искусственные елки. Нельзя сказать, что цены на них копеечные. Но и не слишком высокие. Ель высотой 180 сантиметров продается за 5490 рублей, 150 сантиметров — 4690 рублей. Маленькая складная елочка высотой 120 сантиметров стоит 5490 рублей. Деревце высотой 60 сантиметров стоит 469 рублей.
1 из 4
В «Галамарте» на выбор предлагаются разные елки
Источник:
Екатерина Лещенкова / 76.RU
Из украшений на елку предлагаются классические шары.
1 из 4
Набор из четырех синих шаров с символом нового года — лошадкой стоят 299 рублей.
Источник:
Екатерина Лещенкова / 76.RU
Также есть подвески-фигурки.
1 из 4
Такой елочный ангелок высотой 15 сантиметров стоит 85 рублей
Источник:
Екатерина Лещенкова / 76.RU
Есть праздничные вещицы для интерьера.
1 из 3
Санта в белом стоит 769 рублей, ангелок рядом с ним — 549 рублей
Источник:
Екатерина Лещенкова / 76.RU
И разнообразие товаров с символом 2026 года.
1 из 6
Кружка за 139 рублей
Источник:
Екатерина Лещенкова / 76.RU
Напомним, мы заглянули внутрь коробок со сладкими подарками из ярославских магазинов. Смотрите распаковку.