Что внутри сладких подарков из ярославских магазинов: смотрим содержимое

До Нового года осталось еще больше месяца, а в ярославских магазинах уже царит праздничная атмосфера. Торговые сети давно выставили на полки сувениры, игрушки и сладкие подарки. Выбор последних велик. Мы не удержались и заглянули внутрь ярких коробок. Взяли четыре подарка в ценовом диапазоне от 250 до 300 рублей. Показываем, какие сладости положили в них изготовители. Привет с юга

Первый набор называется «Новогодний подарок». Он куплен в магазине «Магнит» за 249,99 рубля. Вес подарка — 500 граммов. Изготовитель — ООО «Кондитер Кубани». Внутри конфеты этого же производителя, а также сладости от ООО «Азовская кондитерская фабрика», ООО «Новые технологии», ООО «КДВ Воронеж», ООО «Свит лайф», АО «Акконд», АО «Эссен Прдакшн АГ», ООО «Марс». В состав подарка входят карамельки, включая круглый леденец на палочке, желейные, вафельные конфеты, шоколадные батончики с разными начинками, помадка, печенье, халва, набор жевательных мармеладок и другое — всего 26 наименований.

ООО «Кондитер Кубани» образовано в 2016 году, зарегистрировано в Краснодаре. Производство заработало в 2019 году. Сейчас «Кондитер Кубани» выпускает около 20 наименований конфет. Одна из самых распространенных марок сладостей — LUCKY DAYS. По информации сервиса «Контур.Фокус», чистая прибыль предприятия на конец 2024 года составила 259,9 млн. рублей. Учредителями компании указаны АО «Тандер» и ООО «Магнит Интенс». Основателем обоих предприятий является ПАО «Магнит».

Подарок от именитых производителей

Следующий набор из магазина «Лента» под названием «Лучшее от фабрики Крупской». Его цена — 299,99 рубля. Вес — 215 граммов. Изготовитель — ООО КФ «Славянка». В наборе 13 кондитерских изделий. Среди них конфеты «Ромашковый букет», «Мишка на севере», «Сказки Пьерро», «Великий клоун», «Великий Санкт-Петербург», по две конфеты «Ласточкина почта», «Грильяж», «Белочка» (одна из них с цельным орехом), а также трюфель «Особый» и мини-тортик «Балтийский».

Группа кондитерских фабрик «Славянка» — кондитерское объединение, которое включает несколько предприятий по производству сладостей. Сама фабрика «Славянка» работает с 1870 года в городе Старый Оскол Белгородской области. С 2015 года в состав компании вошли крупнейшие кондитерские предприятия России — фабрика им. Н. К. Крупской из Санкт-Петербурга, «Волжанка» из Ульяновска, «Конфи» из Екатеринбурга. Сейчас группа выпускает 350 наименований продукции, в том числе под брендами «Степ», «Левушка», «Маленькое Чудо», «Особый», «Мишка на Севере», «Белочка». Непосредственно ООО КФ «Славянка» — изготовитель подарка — было зарегистрировано в феврале 2025 года. Учредитель — АО «ГПК» (прибыль этого предприятия на конец 2024 года составила 2,1 млрд рублей). По информации сервиса «Контур. Фокус», управляющей компанией в данном акционерном обществе является ООО «УК Славянка».

Кто ее не знает

Третий подарок под брендом известной «Аленки». Называется он «Маскарад». Коробочка выполнена в виде пятиконечной звезды со шнурком. На этикетке поясняется, что это подарок на ёлку. Вес набора — 185 граммов. Купили этот подарок мы в «Пятерочке» за 299,99 рубля. Изготовитель набора — ОАО «Воронежская кондитерская фабрика». В набор входят сладости от ПАО «Красный Октябрь», ОАО Кондитерская фирма «ТАКФ», АО «Кондитерский концерн Бабаевский». В наборе 14 изделий: молочный шоколад «Аленка», шесть шоколадных конфет «Аленка крем-брюле», две вафельно-шоколадные конфеты «Аленка», три «Вафельные конфеты „Аленка“ с фундуком» и еще две карамельки.

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» было зарегистрировано в Воронеже в 1996 году. Сейчас является частью российского кондитерского холдинга «Объединенные кондитеры», в который входит более десятка предприятий по всей России. Холдинг объединяет бренды «Красный Октябрь», «Рот Фронт», «Бабаевский», «Аленка», «Коровка», «Вдохновение», «Тульский пряник», Eco-Botaniсa и другие. ООО «Объединенные кондитеры» был образован в 2002 году, зарегистрирован в Москве. Чистая прибыль общества за 2024 год составила 1,6 миллиарда рублей. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем общества является холдинговая компания «ГУТА». А конечными владельцами могут быть АО «Агроинвест» из Москвы, предприниматель Сергей Носенко (член совета директоров корпорации «Объединенные кондитеры»), а также компании Rockdale Holdings Ltd (Рокдейл Холдингз Лимитед) и Dorine Investment Ltd (Дорин Инвестмент ЛТД), зарегистрированные за пределами России.

Сладости из Чувашии

Замыкает наш обзор сладкий подарок из магазина «Дикси» под названием «Отломишка» за 299,9 рубля. Его вес — 300 граммов. Изготовитель — АО «Акконд». В составе подарка 23 сладости и их набора. А именно, конфеты «Зачарованные», «Ярмила» с бисквитом, «Уми» со вкусом манго, «Халветта», «Малена», «Зернушка плюс», «Лапки царапки», батончик «Акконд», «Фитси» с мультизлаками и цукатами, «Splash» с арахисом, карамелью и нугой, «Хрустальное озеро», две конфеты «Сказка-сон», восемь карамелек и две упаковки печенья (в каждой по 2 штуки).

Акционерное общество «Акконд» образовано в 1992 году, зарегистрировано в городе Чебоксары Чувашской Республики. История кондитерского производства началась в 1943 году с небольшого производства, которое выпускало продукцию для фронта и тыла. Сейчас ассортимент фабрики насчитывает более 300 наименований. Самыми известными можно назвать конфеты «Птица дивная» и «Отломи». Чистая прибыль за 2024 год — 2,9 миллиарда рублей. Данных о нынешних владельцах фирмы в открытых источниках нет. Руководит предприятием с 1987 года Валерий Иванов.

