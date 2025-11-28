В сезон простуд останемся без витамина C? Почему в России дорожают лимоны и станут ли они дефицитом

Цена килограмма лимонов в Москве подбирается к 300 рублям Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сезон простуд в разгаре, а цены на лимоны подскочили так, что бьют по бюджету россиян не меньше, чем вирусы по иммунитету. Полки пустеют, и многие задаются вопросом: почему именно сейчас, в пик спроса, возник дефицит, и главное — что делать, если любимый источник витамина С стал почти роскошью. Наши коллеги из MSK1.RU выяснили у экспертов, откуда ждать новые поставки, что будет с ценами и какие лимонозаменители действительно работают. Насколько подорожали лимоны В 2025 году лимоны в России постоянно дорожали. Если верить Росстату, в январе в среднем по стране килограмм стоил 186,93 рубля, а к октябрю цена поднялась до 244,29 рубля. Самый резкий рост пришелся на весну: всего за три месяца, с марта по май, стоимость цены подскочила с 199,34 до 240,28 рубля.

Источник: Мария Романова / Городские медиа

Летом цены стабилизировались на уровне 241,39–243,33 рубля и даже чуть снизились в сентябре до 221,36 рубля, но осенью снова пошли вверх, достигнув нового пика в октябре. В итоге за десять месяцев лимоны подорожали более чем на 30%. «Сейчас килограмм лимонов в среднем по России стоит 261 рубль 50 копеек, — рассказали MSK1.RU эксперты сервиса „Ценозавр“. — За год они подорожали на 38,1%, с начала осени — на 26,7%, с начала ноября — на 3,6%». «Лимонный кризис со значительным ростом цен» По данным таможенной статистики ООН, основным поставщиком лимонов в Россию стала Турция, которая импортировала около 125 миллионов килограммов. Значительные объемы пришлись на Аргентину, Китай и Южную Африку — по 23–24 миллиона килограммов. Среди других крупных импортеров выделяются Египет с поставками около 7 миллионов килограммов, Узбекистан и Нидерланды — примерно по 4 миллиона килограммов.

Источник: Мария Романова / Городские медиа

Резкий рост цен на лимоны в России эксперты связывают с сокращением поставок из Турции — главного экспортера продукции. Ситуацию усугубил и сезонный фактор: в ноябре традиционно увеличивается спрос на цитрусовые в связи с сезоном простуд, когда люди активно едят лимоны для укрепления иммунитета. «Снижение поставок сокращает общий импортный объем, а при стабильном или повышенном спросе цена растет. Импорт не переключается мгновенно, на него влияют логистика, контракты, сертификация и сезонность у производителей, поэтому в короткой перспективе предложение ограничено, — рассказала MSK1.RU маркетолог-аналитик Ирина Брянцева. — Если местного производства недостаточно, ведь климат в России дает мало лимонов, то зависимость от импорта усиливает колебания цен». Турция обеспечивает значительную часть всего импорта лимонов в Россию и занимает шестое место в мире по их выращиванию. Основные регионы производства — провинции Мерсин, Адана, Анталья, Хатай и Мугла. При этом урожай лимонов в Турции продолжает сокращаться: в 2024 году он снизился на 26%, в 2025-м отрицательная динамика только усилилась. «Причинами стали: заморозки в начале года, недостаток площадей для складирования лимонов и нехватка рабочей силы для сбора урожая, — объяснила MSK1.RU эксперт по Турции Екатерина Караджа. — В апреле Турция даже была вынуждена остановить экспорт лимонов. Но уже на следующий день под давлением производителей экспорт разрешили, хотя проблемы решены не были. На неблагоприятные погодные условия наложились турецкая инфляция, и мы получили „лимонный кризис“ со значительным ростом цен».

В турецкой кухне лимон имеет стратегическое значение: он добавляется к супам, в салаты, к котлетам, хорошо с ним идут и мидии. А вот чай с лимоном в Турции пить не принято Источник: Караджа International / T.me

Лимон установил антирекорд по подорожанию и внутри самой Турции. В июле он занял первое место по росту цен среди всех товаров в стране — на 37,8%. «Инфляция и курсы валют повлияли на все цены в Турции. Раньше лимоны были дешевые, еще в 2018 году килограмм стоил 3,3 лиры, — добавляет Екатерина Караджа. — Из-за низкой цены заниматься лимонами было невыгодно, и многие фермерские хозяйства переключились на другие фрукты. Сейчас цена лимона в Турции превышает 100 лир (185 рублей. — Прим. ред.). А 7 лет назад по этой цене можно было купить грамм золота». Есть ли альтернатива турецким лимонам? Россиянам вряд ли стоит бояться, что лимоны пропадут с прилавков, как в прошлом году случилось с яйцами или курицей. Альтернативные поставщики найдутся. Египет — крупный мировой экспортер цитрусов, уже активно работающий с Россией. Марокко — традиционный экспортер в Европу, может перенаправить часть объемов в нашу страну. Испания — европейский производитель качественных лимонов, хотя цены здесь обычно выше. Израиль стабильно поставляет цитрусовые, но объемы зависят от сезона и логистики. Южная Америка (Аргентина, Перу, Бразилия, Чили) могут поставлять фрукты вне европейского сезона, хотя доставка выходит дороже и дольше. «Лимоны вряд ли полностью исчезнут с прилавков, но их количество может сократиться, и цены вырастут. Альтернативные экспортеры способны компенсировать часть турецких поставок, но это потребует времени и приведет к росту цен и возможным изменениям в качестве, сортовом составе», — подчеркивает Ирина Брянцева.

Весенние заморозки повлияли на урожай лимонов не в лучшую сторону Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Вкусные лимоны есть не только в Турции. Есть страны, которые могли бы поставлять лимоны вместо нее, но везти издалека — долго и дорого. В этой ситуации наиболее перспективным направлением выглядит Узбекистан. «Узбекистан — надежный партнер, с которым сложились стабильные отношения. Так что эта страна как раз может заместить турецкие лимоны и наполнить российский рынок», — считает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Рута Абрамова. «Могут уступить место другим» Турецким лимонам найдется достойная замена, многие сорта из других стран обладают превосходными вкусовыми качествами. Так что лимоны не станут хуже — они просто будут другими. Для многих россиян это может стать настоящим гастрономическим открытием. «Турецкие сорта „ламас“ и „интердонато“ с их классической кислинкой могут уступить место другим. Например, из Узбекистана везут сорт „мейер“ — гибрид лимона и мандарина. У него более тонкая кожура, менее кислый, даже слегка сладковатый вкус», —объясняет MSK1.RU маркетолог Юлия Игнатенко.

В Турции лимоны в этом году тоже небывало дорогие, да и курс лиры к рублю не самый лучший Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

«Насколько я знаю, узбекские лимоны — самые вкусные, сладкие и насыщенные. Прямо как узбекские помидоры. У них такой подходящий климат: летом хорошая погода, зимой тоже практически идеальная, поэтому они могут себе позволить всё это выращивать», — добавляет Рута Абрамова. Лимоны из дальних стран-поставщиков ничуть не уступают турецким по качеству — с одной лишь оговоркой. «Египетские, южноафриканские и аргентинские цитрусовые соответствуют стандартам и привычны российским потребителям. Основное отличие заключается в логистике: доставка в отдаленные регионы требует больше времени и средств, что влияет на конечную стоимость, но не на потребительские свойства продукта», — резюмирует финансовый эксперт Евгения Поповская. «Придется покупать поштучно» Цены на лимоны продолжат рост. На это повлиял и сезон простуд, и усложнение логистики. «Цены на лимоны уже выросли на 25% и могут продолжить повышение в краткосрочной перспективе. Но по мере налаживания поставок из альтернативных стран рынок стабилизируется», — считает Евгения Поповская.

Лимоны в столичных магазинах пока есть, но цены не радуют Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Из-за перебоев с поставками всего за несколько недель россияне столкнулись с рекордным подорожанием. «Россия попыталась переориентироваться на Абхазию и Узбекистан, но там не такие крупные объемы. В итоге лимоны в середине ноября подорожали, — констатирует Рута Абрамова. — Наверное, теперь придется покупать лимоны поштучно. Хотя на рынках еще остались старые поставки по старым ценам. Но вот в январе, когда все запасы исчерпаются, цены подскочат». Прогноз пессимистичный — ожидать быстрого возврата к прежним ценам на лимоны не стоит. «Логистика из ЮАР или Аргентины дороже, чем из Турции. Пока новые цепочки поставок не отлажены, лимон останется продуктом премиум-сегмента в сезон простуд», — заключает Юлия Игнатенко. Не лимоном единым Лимон, безусловно, полезный источник витамина С, но значительно уступает по его концентрации некоторым овощам, фруктам и ягодам. «Главный лимонозаменитель — шиповник. В нем витамина С в 30 раз больше, чем в лимоне, около 1000–1200 мг на 100 г ягод, — рассказала MSK1.RU тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. — Отвар или настой из шиповника способен покрыть суточную норму аскорбиновой кислоты одним стаканом. Также богата витамином С облепиха — около 400–600 мг на 100 г, при этом она содержит каротиноиды, витамины группы В, Е, микроэлементы и эфирные масла».

Источник: Мария Романова / Городские медиа

Среди овощей отличными поставщиками витамина С являются: болгарский перец — до 200 мг на 100 г, что в 5 раз больше, чем в лимоне;

брокколи — около 90 мг;

брюссельская капуста — примерно 100 мг;

квашеная капуста — около 15 мг. «Квашеная капуста — суперпродукт с большим содержанием витамина С, — добавляет гастроэнтеролог Наталия Лозовская. — Но если человек ее никогда раньше не употреблял и съест большое количество сразу, то его замучает вздутие и газообразование, так как микрофлора его кишечника не привыкла к квашеной капусте». Богаты витамином С зелень — петрушка и укроп. А если запечь картофель в кожуре, то он сохранит практически весь объем витамина С — 19,6 мг на 100 г. Чемпионом среди фруктов считается киви, в котором содержится 90–93 мг витамина С на 100 г, что значительно превышает показатели лимона. Эти продукты доступны круглый год и станут отличной альтернативой турецкому цитрусу для пополнения запасов витамина С. Правда, согласитесь, предложить к коньячку или в чай киви или квашеную капусту — идея так себе.

