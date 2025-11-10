В России предложили ежемесячно платить надбавку сотрудникам МВД — кто получит выплату

Профессия полицейского входит в топ самых опасных в мире Источник: Лина Саитова / 116.RU

В России предложили ежемесячно выплачивать надбавку к окладу сотрудникам МВД, которые отработали 20 лет и имеют право на пенсию. Эта выплата будет составлять 50% от их пенсии. С такой инициативой выступил Леонид Слуцкий.

«Служба в органах внутренних дел — тяжелая, изнурительная работа, сопряженная с постоянным риском и огромной ответственностью. Многие опытные сотрудники предпочитают уволиться, едва получив право на пенсию после 20 лет службы, исключительно по финансовым соображениям. Чтобы не допустить ухода ценных кадров, предлагает установить для полицейских, имеющих выслугу 20 лет и право на пенсию, ежемесячную надбавку к денежному содержанию в размере 50% от назначенного пенсионного пособия», — цитирует РИА Новости Слуцкого.

В документе отмечается, что соответствующий механизм уже действует в отношении сотрудников Следственного комитета РФ.

По словам депутата, сегодня кадровый дефицит в полиции превышает 172 тысячи человек. По его словам, в некоторых регионах РФ нехватка сотрудников достигла уже 40%. Слуцкий отметил, что из-за этого ведомству тяжело работать.