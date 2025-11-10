НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Экономика В России предложили ежемесячно платить надбавку сотрудникам МВД — кто получит выплату

В России предложили ежемесячно платить надбавку сотрудникам МВД — кто получит выплату

Начисление будет составлять 50% от пенсии полицейского

187
Профессия полицейского входит в топ самых опасных в мире | Источник: Лина Саитова / 116.RUПрофессия полицейского входит в топ самых опасных в мире | Источник: Лина Саитова / 116.RU

Профессия полицейского входит в топ самых опасных в мире

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

В России предложили ежемесячно выплачивать надбавку к окладу сотрудникам МВД, которые отработали 20 лет и имеют право на пенсию. Эта выплата будет составлять 50% от их пенсии. С такой инициативой выступил Леонид Слуцкий.

«Служба в органах внутренних дел — тяжелая, изнурительная работа, сопряженная с постоянным риском и огромной ответственностью. Многие опытные сотрудники предпочитают уволиться, едва получив право на пенсию после 20 лет службы, исключительно по финансовым соображениям. Чтобы не допустить ухода ценных кадров, предлагает установить для полицейских, имеющих выслугу 20 лет и право на пенсию, ежемесячную надбавку к денежному содержанию в размере 50% от назначенного пенсионного пособия», — цитирует РИА Новости Слуцкого.

В документе отмечается, что соответствующий механизм уже действует в отношении сотрудников Следственного комитета РФ.

По словам депутата, сегодня кадровый дефицит в полиции превышает 172 тысячи человек. По его словам, в некоторых регионах РФ нехватка сотрудников достигла уже 40%. Слуцкий отметил, что из-за этого ведомству тяжело работать.

Ранее стало известно, что военные пенсии в России планируется проиндексировать на 4% с 1 октября 2026 года, согласно проекту федерального бюджета на следующий год и плановый период 2027–2028 годов.

ПО ТЕМЕ
Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Выплата МВД Надбавка Деньги
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Рекомендуем
