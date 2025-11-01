НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Госдуме предложили увеличить пособие беременным, оставшимся без работы — сколько денег получат матери

В Госдуме предложили увеличить пособие беременным, оставшимся без работы — сколько денег получат матери

Выплата должна быть не ниже прожиточного минимума в регионе

Сейчас такое пособие по безработице не покрывает расходы будущих матерей

Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Источник:
Максим Серков / NGS42.RU

В России предложили увеличить пособие беременным женщинам, которые лишились работы из-за ликвидации компании. Размер выплаты будет зависеть от среднего заработка, который они получали на прежней работе за последние два года. Законопроект направили на заключение в правительство РФ.

Как отметил Леонид Слуцкий, при расчете пособия оно не должно быть ниже 100% величины прожиточного минимума в регионе.

«К сожалению, сейчас такой категории безработных женщин полагается мизерное пособие в размере прожиточного минимума, которое несопоставимо с тратами будущих матерей. В результате это приводит к резкому снижению уровня жизни семей беременных женщин», — цитирует ТАСС слова Слуцкого.

Пособие по беременности и родам (декретные) — это выплата, которая компенсирует утраченный женщиной заработок в период отпуска для подготовки к рождению ребенка и последующего восстановления.

Ранее стало известно, что максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2027 году превысит 1 миллион рублей.

