Для тех, кто задолжает по налогам: забирать деньги у россиян будут по-новому

Нововведения прежде всего коснутся задолженностей, указанных в налоговой декларации Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

С 1 ноября в России вступили в силу изменения в Налоговый кодекс. Теперь налоговые органы могут взыскивать некоторые долги с граждан без суда, если те не платят вовремя. Генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов предупредил, что нововведения будут касаться прежде всего задолженностей, указанных в налоговой декларации.

«Это 3-НДФЛ, транспортный, имущественный налоги, а также долги по нотариальным сделкам: кредиты, займы или расписки, которые изначально были заверены у нотариуса», — рассказал Голощапов агентству «Прайм».

На сегодняшний день для взыскания таких задолженностей кредитор должен обращаться в суд, однако эту процедуру упростили. С 1 ноября достаточно будет уведомления, направленного налоговым органом должнику.

Если он не погасит долг, то в течение шести месяцев налоговая примет решение о взыскании задолженности с помощью приставов. Должник же получит уведомление о взыскании в личном кабинете ФНС и на портале «Госуслуги», а также заказным письмом по почте.