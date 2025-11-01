НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Для тех, кто задолжает по налогам: забирать деньги у россиян будут по-новому

Нововведение заработает уже с 1 ноября

Нововведения прежде всего коснутся задолженностей, указанных в налоговой декларации

С 1 ноября в России вступили в силу изменения в Налоговый кодекс. Теперь налоговые органы могут взыскивать некоторые долги с граждан без суда, если те не платят вовремя. Генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов предупредил, что нововведения будут касаться прежде всего задолженностей, указанных в налоговой декларации.

«Это 3-НДФЛ, транспортный, имущественный налоги, а также долги по нотариальным сделкам: кредиты, займы или расписки, которые изначально были заверены у нотариуса», — рассказал Голощапов агентству «Прайм».

На сегодняшний день для взыскания таких задолженностей кредитор должен обращаться в суд, однако эту процедуру упростили. С 1 ноября достаточно будет уведомления, направленного налоговым органом должнику.

Если он не погасит долг, то в течение шести месяцев налоговая примет решение о взыскании задолженности с помощью приставов. Должник же получит уведомление о взыскании в личном кабинете ФНС и на портале «Госуслуги», а также заказным письмом по почте.

Если человек будет не согласен с взысканием, то он может оспорить его в суде. Новый механизм в первую очередь затронет самозанятых и тех, кто подает декларацию добровольно. Все подробности о новом законопроекте и о том, как избежать списания долгов, мы разобрали здесь.

