Возможностей для получения налогового вычета станет больше: за что можно вернуть деньги

Максимальную сумму для возврата предложили поднять Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Социальный вычет за занятия спортом можно будет получить не только на себя и несовершеннолетних детей, но и на родителей и супругов. Такая инициатива содержится в сопутствующих проекту бюджета на 2026–2027 годы документах.

Налоговый вычет за фитнес — вид социальной льготы, который стал доступен для россиян в 2022 году. Он позволяет вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за расходы, связанные с физической активностью, например за занятия в фитнес-клубах или спортивных секциях. С 2025 года максимальная сумма вычета — 150 000 рублей. С нее можно вернуть 19 500 рублей.

Сейчас в России уже действует возможность вернуть часть средств, потраченных на занятия спортом. Но это можно сделать только за себя и за несовершеннолетних детей. Минфин же включил в проект бюджета предложение распространить практику на родителей и супругов. Так можно будет компенсировать НДФЛ от абонемента для жены или мужа, а также матери и отца.

Чтобы воспользоваться новым вычетом, потребуется предоставить документы, подтверждающие оплату: договор с организацией, предоставляющей спортивные услуги, а также чек или квитанцию.

Планируется использовать механизм, аналогичный уже действующим социальным вычетам. Он будет работать по тому же принципу, что и компенсации за лечение или обучение, пишут «Известия». Изменения могут вступить в силу в течение следующих трех лет.

Мера, предложенная Минфином, выглядит перспективно, уверен программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта Президентской академии Кирилл Яковлев, но ее стоит доработать. По его мнению, следует увеличить максимальный размер вычета с текущих 150 тысяч рублей до более существенной суммы.