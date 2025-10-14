НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Экономика Возможностей для получения налогового вычета станет больше: за что можно вернуть деньги

Возможностей для получения налогового вычета станет больше: за что можно вернуть деньги

Изменения начнут работать в ближайшие три года

190
Максимальную сумму для возврата предложили поднять | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаМаксимальную сумму для возврата предложили поднять | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Максимальную сумму для возврата предложили поднять

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Социальный вычет за занятия спортом можно будет получить не только на себя и несовершеннолетних детей, но и на родителей и супругов. Такая инициатива содержится в сопутствующих проекту бюджета на 2026–2027 годы документах.

Налоговый вычет за фитнес — вид социальной льготы, который стал доступен для россиян в 2022 году. Он позволяет вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за расходы, связанные с физической активностью, например за занятия в фитнес-клубах или спортивных секциях. С 2025 года максимальная сумма вычета — 150 000 рублей. С нее можно вернуть 19 500 рублей.

Сейчас в России уже действует возможность вернуть часть средств, потраченных на занятия спортом. Но это можно сделать только за себя и за несовершеннолетних детей. Минфин же включил в проект бюджета предложение распространить практику на родителей и супругов. Так можно будет компенсировать НДФЛ от абонемента для жены или мужа, а также матери и отца. 

Чтобы воспользоваться новым вычетом, потребуется предоставить документы, подтверждающие оплату: договор с организацией, предоставляющей спортивные услуги, а также чек или квитанцию. 

Планируется использовать механизм, аналогичный уже действующим социальным вычетам. Он будет работать по тому же принципу, что и компенсации за лечение или обучение, пишут «Известия». Изменения могут вступить в силу в течение следующих трех лет. 

Мера, предложенная Минфином, выглядит перспективно, уверен программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта Президентской академии Кирилл Яковлев, но ее стоит доработать. По его мнению, следует увеличить максимальный размер вычета с текущих 150 тысяч рублей до более существенной суммы.

Ранее правительство РФ одобрило подготовленные Минфином России поправки в Налоговый кодекс об увеличении налогового вычета по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений с 400 до 500 тысяч рублей на каждого родителя. Таким образом, максимальная сумма для семьи составит 1 миллион рублей. Также со следующего года планируют ввести семейный налоговый вычет. Выплата будет производиться в размере 7 из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Подробнее о том, как ее получить, рассказали в отдельном материале

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
