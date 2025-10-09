«Рост НДС заложат в цену»: что будет со стоимостью куриного мяса и ждать ли нам дефицита в 2025 году

Курица для вас — роскошь или доступный источник белка? Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Стоимость куриного мяса в России продолжает оставаться предметом активных обсуждений. Наши коллеги из MSK1.RU проанализировали, в каких федеральных сетях и регионах курятина бьет ценовые рекорды, а где остается наиболее доступным продуктом. Но главные вопросы, которые волнуют каждого покупателя: надолго ли сохранятся цены и что будет дальше, задали экспертам.

Где дешевле курица

В течение года цены на куриное мясо в России оставались довольно стабильными. По данным Росстата на август 2025 года, средняя стоимость охлажденных и мороженых кур по стране составила 227,64 рубля за килограмм, а куриных окорочков — 274,88 рубля.

Самые низкие цены на кур зафиксированы в Приволжском федеральном округе: тушка — 198,15 рубля, окорочка — 245,63 рубля.

Напротив, самые высокие — в Дальневосточном федеральном округе, где килограмм кур стоит 339,41 рубля, а окорочков — 353,97 рубля.

Среди других федеральных округов цены распределились следующим образом: в Центральном килограмм кур в августе 2025-го стоит 224,86 рубля, а окорочков — 278,64 рубля. В Северо-Западном мясо курицы стоит 228,20 рубля, окорочка — 280,50 рубля.

В Южном федеральном округе цена на тушку составляет 230,84 рубля, на окорочка — 261,52 рубля, а в Северо-Кавказском килограмм курятины обходится в 246,73 рубля, окорочков — в 292,02 рубля.

В УрФО куриная тушка целиком стоит 223,90 рубля, окорочка — 272,55 рубля за килограмм, а в Сибирском федеральном округе цена на кур достигает 234,84 рубля, на окорочка — 286,15 рубля.

Где самая дорогая курица?

При этом, по данным Росстата, самые дешевые охлажденные и мороженые куры зафиксированы в Псковской области, в городе Острове, где килограмм стоит 173,14 рубля. Самые дорогие куриные тушки продают в магазинах Чукотского автономного округа — 465,14 рубля за килограмм.

Что касается куриных окорочков, то самый дешевый продукт обнаружен в городе Кыштыме Челябинской области по цене 191,91 рубля за килограмм, а самый дорогой — в пгт Зырянка Республики Саха (Якутия), где килограмм стоит 475,56 рубля.

По данным сервиса мониторинга цен «Ценозавр», средняя цена по стране за килограмм куриного мяса в августе составила 353,9 рубля, что на 8% выше показателя годичной давности.

Значительный ценовой разрыв, как и у Росстата, наблюдается между регионами: так, в Республике Саха (Якутия) зафиксированы самые высокие цены — 460 рублей, тогда как в Республике Дагестан — самые низкие, всего 252,4 рубля.

Еще более существенная разница заметна при анализе ценников в торговых сетях. Дороже всего курица обходится покупателям «Азбуки вкуса», 695,6 рубля, а дешевле всего — в магазинах «Светофор», 175,5 рубля за килограмм.

«Возможно подорожание на 10–15%»

На стоимость куриного мяса сегодня влияет целый комплекс причин — от удорожания рабочей силы до общей инфляции и повышения оптовых цен. Пока цены стабильны, и рынку удается сохранять равновесие, но многие специалисты задаются вопросом: надолго ли хватит этой хрупкой стабильности?

«Осенью ситуация может измениться — возможно подорожание кур к октябрю-ноябрю 2025 года примерно на 10–15% по сравнению с началом года, — предполагает финансовый эксперт Татьяна Волкова. — Это вполне закономерный и умеренный рост: оптовые цены тянут за собой потребительские, и рынок корректируется в сторону баланса. Важно, что после этого скачка до весны 2026 года новых резких подорожаний не ожидается, если не случится непредвиденного дефицита сырья».

Правда, есть основания ожидать, что традиционный предновогодний рост цен на кур в этом году окажется значительнее обычного. Помимо сезонного всплеска спроса, на стоимость тушек и окорочков повлияют еще несколько существенных факторов.

«В 2025 году добавляется рост налогов — рост НДС с 20 до 22% производители уже в ноябре-декабре заложат в цену. Также сейчас во многих регионах наблюдается рост цен на топливо из-за перебоев с ним, — сказал MSK1.RU основатель компании „М-Инвест“ и проекта „Кедры России“ Василий Маньжов. — В ряде регионов сельхозпроизводители получили довольно низкий урожай в этом году, а это вызовет рост цен на корма и повышение себестоимости куриного мяса».

«Зимой включается отопление в птичниках, могут подорожать корма. Содержание кур в холодный период действительно обходится дороже, так как требуются специальные условия, — говорит кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Рута Абрамова. — Определенную роль в формировании цены играет и качество мяса, и специфика конкретной фермы — у всех производителей разные условия».

По прогнозам экспертов, куриное мясо в России может подорожать на 15–25%. Об этом говорят всё те же цифры статистики.

«Стоимость кормов для птицы, которые составляют до 70% всех затрат, к осени 2025 года уже выросла на 70%. Рост тарифов на коммунальные услуги и электроэнергию составил 20%. Активный рост экспорта мяса птицы на 22% в первом полугодии 2025 года сокращает предложение на внутреннем рынке», — считает маркетолог Юлия Игнатенко.

«Вызовет кратковременный дефицит»

До этого многие россияне столкнулись с исчезновением кур с прилавков и резким взлетом цен там, где она всё же была в продаже. Сейчас же эксперты не видят предпосылок для возникновения дефицита куриного мяса.

«Во-первых, почти в каждом регионе России есть птицефабрики. Во-вторых, курица — очень быстро выращиваемый продукт, бройлеров забивают на 30–45-й день, — успокаивает Василий Маньжов. — Главный риск — это птичий грипп, но вспышек его пока нет и болезнь под контролем. Если же будет вспышка, то птицефабрика вынуждена забить всех птиц. Это вызовет кратковременный дефицит, но максимум через полтора месяца он уйдет».

«Производство курятины в стране сохраняется на высоком уровне. По данным на первое полугодие 2025 года, объем производства превысил 3,5 миллиона тонн, что на 3% больше, чем год назад, — добавляет Юлия Игнатенко. — Тем не менее в отдельных регионах возможны временные и локальные перебои с поставками».

Даже если цены на кур вырастут в ближайшие месяцы, то с прилавков они вряд ли исчезнут, и тому есть объяснение.

«Значительные объемы кур идут на экспорт, — резюмирует Татьяна Волкова. — Это, наоборот, подтверждает наличие запасов: при необходимости часть экспорта можно будет перенаправить на внутренний рынок».

