У россиян получится вернуть деньги, украденные мошенниками: три способа, о которых стоит знать каждому

У россиян получится вернуть деньги, украденные мошенниками: три способа, о которых стоит знать каждому

В приложениях крупных банков появится специальная кнопка для жертв мошенников

293
Новый сервис начнет работать с 1 октября | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

Новый сервис начнет работать с 1 октября

Источник:
Леонид Меньшенин / 74.RU

Телефонные аферисты каждый раз придумывают новые способы обмана россиян в целях кражи их денежных средств. В этой ситуации главное, как можно быстрее сообщить об этом в банк, чтобы операцию могли приостановить. Есть шансы, что украденные деньги получится вернуть, но они небольшие. Рассказываем, что необходимо сделать в первые минуты после общения со злоумышленниками.

Чаще всего дропперы боятся, что их поймают, поэтому пытаются быстрее избавиться от украденных денег своих жертв. Однако в большинстве случаев кражи у россиян происходят электронным путем. В этом случае стоит сразу же сообщить об этом в банк по телефону горячей линии или написать в чат поддержки.

Если вы положили деньги в банкомат другого банка, немедленно напишите заявление в ближайшем отделении этого банка. В Центробанке напомнили, что с 1 октября все банки обязаны принимать такие заявления, даже если вы не их клиент.

Также можно подать заявление через новый сервис, который тоже начнет работать с 1 октября. Это специальная кнопка в мобильных приложениях 13 крупных банков. Она помогает быстро написать заявление о мошенничестве и упростить процесс оформления заявления в правоохранительных органах.

После этого банк выдаст электронную справку, с ней нужно будет обратиться в полицию.

Более 10 банковских карт запретят иметь россиянам. Такая поправка содержится во втором пакете мер против кибермошенничества, подготовленном правительством. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Мошенник Банк Центробанк Кража Деньги
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
