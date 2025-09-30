У россиян получится вернуть деньги, украденные мошенниками: три способа, о которых стоит знать каждому

Новый сервис начнет работать с 1 октября Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

Телефонные аферисты каждый раз придумывают новые способы обмана россиян в целях кражи их денежных средств. В этой ситуации главное, как можно быстрее сообщить об этом в банк, чтобы операцию могли приостановить. Есть шансы, что украденные деньги получится вернуть, но они небольшие. Рассказываем, что необходимо сделать в первые минуты после общения со злоумышленниками.

Чаще всего дропперы боятся, что их поймают, поэтому пытаются быстрее избавиться от украденных денег своих жертв. Однако в большинстве случаев кражи у россиян происходят электронным путем. В этом случае стоит сразу же сообщить об этом в банк по телефону горячей линии или написать в чат поддержки.

Если вы положили деньги в банкомат другого банка, немедленно напишите заявление в ближайшем отделении этого банка. В Центробанке напомнили, что с 1 октября все банки обязаны принимать такие заявления, даже если вы не их клиент.

Также можно подать заявление через новый сервис, который тоже начнет работать с 1 октября. Это специальная кнопка в мобильных приложениях 13 крупных банков. Она помогает быстро написать заявление о мошенничестве и упростить процесс оформления заявления в правоохранительных органах.

После этого банк выдаст электронную справку, с ней нужно будет обратиться в полицию.