«Часть индексации просто съест инфляция». Кому и на сколько с 1 октября в России повысят зарплаты

Правительство Российской Федерации приняло решение об индексации заработной платы работников федеральных бюджетных учреждений на 7,6% с 1 октября. Коснется это бюджетников, работающих в самых разных сферах: образовании, здравоохранении, науке, культуре. В общем, всех, финансируемых из федерального бюджета.

Как рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин, речь идет не о региональных или муниципальных организациях. Повышение ждет 3 категории работников.

Первая — это сотрудники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Это работники школ, больниц, вузов, научных институтов, музеев, библиотек и других учреждений, финансируемых из федерального бюджета.

Вторая — это чиновники федеральных государственных органов (министерств, ведомств и так далее).

Третья — гражданский персонал воинских частей и подразделений тех федеральных органов, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба (речь про органы МВД, ФСБ, МЧС и похожих).

Кстати, любопытно, откуда вообще взялась цифра 7,6%. По словам главы Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, решение об индексации принимали при планировании бюджета-2025 прошлой осенью. А тогда прогнозировали инфляцию на уровне как раз 7,6%. Правда, уже к началу нынешнего сентября она реально разогналась до 8,3%, по данным Росстата.

— Кстати, опять мы ориентируемся на Центральный банк! Но давайте лучше инфляцию смотреть по ценам в «Пятерочке». Да, сейчас рост цен приостановили, только они и так уже выросли существенно, — говорит MSK1.RU доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау.

— Индексация зарплат бюджетникам стала одной из главных новостей. Почему такое внимание, ведь это плановое повышение?

— Мне тоже не совсем понятно, почему сейчас это такой информационный повод. Ведь такая индексация делается ежегодно. Кстати, как раз именно на эту индексацию и ссылались, когда говорили, что бизнес также должен индексировать заработную плату. Я вот замечу: индексация коснется федеральных бюджетников, и это не огромные зарплаты специалистов в коммерческих ИТ-компаниях или банках. Так что на рынок индексация особо не повлияет. Другое дело, что такую практику надо внедрять в коммерческих организациях, так как существует много примеров, когда в компаниях, относящихся даже к крупному и среднему бизнесу, зарплаты сотрудников в 2 раза меньше средней по региону.

— Учитывая, что в России почти 600 тысяч федеральных бюджетников, как индексация повлияет на разгон инфляции? Центробанк ведь с ней так усиленно борется.

— Конечно, рост доходов у такой большой группы людей создает условия для повышения потребительской активности. Но, вы правы, нельзя не отметить и проинфляционный эффект такой меры, — говорит член совета Московского регионального отделения «Деловой России» Андрей Глушкин. — Рост зарплат всегда ведет к росту расходов, и это может стать фактором ускорения цен. Однако в данном случае речь идет о плановой индексации, масштаб которой ограничен федеральным уровнем. Она охватывает лишь часть занятых, а значит, не несет рисков резкого скачка инфляции.

Не так оптимистична, как Глушкин, другой эксперт, основатель Академии бизнеса и стратегического маркетинга Юлия Корчагина. По ее словам, для регионов с высокой долей бюджетников индексация означает рост платежеспособности населения. Но такое вливание дополнительных бюджетных денег неизбежно и подтолкнет вверх инфляцию.

— Рост спроса при ограниченном предложении товаров и услуг приводит к повышению цен, особенно в условиях, когда логистические и производственные цепочки в России и так находятся под давлением, — объясняет Корчагина. — В итоге часть эффекта от индексации будет просто съедена ускорением инфляции. Плюс я бы хотела обратить внимание еще не один аспект индексации. Она касается только федеральных учреждений и органов, тогда как в регионах и на муниципальном уровне работники не всегда получают аналогичную поддержку. И это может усилить дифференциацию доходов между разными категориями бюджетников.