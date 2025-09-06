В России появится второй маткапитал: как семья сможет получить еще миллион за рождение ребенка

Пособие по рождаемости от работодателя составит до 1 миллиона рублей Источник: Максим Серков / NGS42.RU

С 2026 года работодатели смогут выплачивать сотрудникам пособие за рождение ребенка. Подробности об этом рассказал председатель Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов в рамках ВЭФ-2025.

«С 2026 года они (работодатели. — Прим. ред.) могут до миллиона заплатить за рождение ребенка. Это не будет облагаться налогами, для бизнеса это выгодно будет, и для человека, конечно, выгодно: до миллиона можно будет получить выплату за ребенка», — сказал Абрамов.

Эксперт подчеркнул, что бизнес разрабатывает необычные подходы к повышению рождаемости. По словам Абрамова, в этом случае работодателям выгодно нанять опытного и надежного сотрудника, который затем сможет уйти в декретный отпуск.

При этом важно обеспечить ему максимальную поддержку в этот период, чтобы повысить его лояльность и ускорить его возвращение на работу после декретного отпуска, передают РИА Новости.

Как относитесь к такой инициативе? Хорошая идея, ведь это отличный способ поддержки сотрудников Работодатели на это не пойдут Возможно, на это пойдут лишь крупные компании Я думаю, это всего лишь маркетинговый ход