В России появится второй маткапитал: как семья сможет получить еще миллион за рождение ребенка

С 2026 года работодатели смогут выплачивать сотрудникам пособие за рождение ребенка. Подробности об этом рассказал председатель Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов в рамках ВЭФ-2025.
«С 2026 года они (работодатели. — Прим. ред.) могут до миллиона заплатить за рождение ребенка. Это не будет облагаться налогами, для бизнеса это выгодно будет, и для человека, конечно, выгодно: до миллиона можно будет получить выплату за ребенка», — сказал Абрамов.
Эксперт подчеркнул, что бизнес разрабатывает необычные подходы к повышению рождаемости. По словам Абрамова, в этом случае работодателям выгодно нанять опытного и надежного сотрудника, который затем сможет уйти в декретный отпуск.
При этом важно обеспечить ему максимальную поддержку в этот период, чтобы повысить его лояльность и ускорить его возвращение на работу после декретного отпуска, передают РИА Новости.
