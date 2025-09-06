НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В России появится второй маткапитал: как семья сможет получить еще миллион за рождение ребенка

В России появится второй маткапитал: как семья сможет получить еще миллион за рождение ребенка

Это будет выгодно для всех

426
1 комментарий
Пособие по рождаемости от работодателя составит до 1 миллиона рублей

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Пособие по рождаемости от работодателя составит до 1 миллиона рублей

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

С 2026 года работодатели смогут выплачивать сотрудникам пособие за рождение ребенка. Подробности об этом рассказал председатель Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов в рамках ВЭФ-2025.

«С 2026 года они (работодатели. — Прим. ред.) могут до миллиона заплатить за рождение ребенка. Это не будет облагаться налогами, для бизнеса это выгодно будет, и для человека, конечно, выгодно: до миллиона можно будет получить выплату за ребенка», — сказал Абрамов.

Эксперт подчеркнул, что бизнес разрабатывает необычные подходы к повышению рождаемости. По словам Абрамова, в этом случае работодателям выгодно нанять опытного и надежного сотрудника, который затем сможет уйти в декретный отпуск.

При этом важно обеспечить ему максимальную поддержку в этот период, чтобы повысить его лояльность и ускорить его возвращение на работу после декретного отпуска, передают РИА Новости.

Как относитесь к такой инициативе?

Хорошая идея, ведь это отличный способ поддержки сотрудников
Работодатели на это не пойдут
Возможно, на это пойдут лишь крупные компании
Я думаю, это всего лишь маркетинговый ход

Сейчас в России размер материнского капитала за первого ребенка больше, чем за последующих, поэтому семьи более охотно становятся родителями впервые, а с рождением второго уже возникают проблемы. В связи с этим появилось предложение увеличивать выплаты на второго ребенка, снизив сумму, которую дают за рождение первенца. Подробности о текущей поддержке граждан и других идеях рассказали в материале.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
1
Гость
1 час
Работодатели на это пойдут, сговорятся с сотрудником, зарплату будут платить маленькую, а остальное этим капиталом, чтобы от налогов увильнуть
Читать все комментарии
