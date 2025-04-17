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Сколько зарабатывают ярославцы
Экономика «Остается только мечтать»: ярославцы рассказали, сколько на самом деле зарабатывают

«Остается только мечтать»: ярославцы рассказали, сколько на самом деле зарабатывают

Данные расходятся с официальной статистикой

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113 комментариев
Ярославцы рассказали, сколько на самом деле зарабатывают | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы рассказали, сколько на самом деле зарабатывают | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы рассказали, сколько на самом деле зарабатывают

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Регулярно несколько раз в год власти делают заявления об увеличении размера средних зарплат в регионе. По данным на январь–февраль 2025 года, этот показатель в Ярославской области составил 65 756 рублей. 

Местных жителей возмутили статистические данные по средним доходам. Под нашим материалом отметились и пожарный, и учитель, и врач скорой помощи. Читатели 76.RU рассказали, сколько они на самом деле получают.

«Остались работать самые стойкие»

Гость:

— Зарплата пожарных осталась на прежнем уровне — минималка. Максимальная зарплата у начальника караула — 28 тысяч рублей. Остались работать самые стойкие, пенсионеры и те, у кого две или три работы.

Гость:

— У водителя скорой помощи оклад 8,5 тысячи рублей, остальное стимулирует директор, то есть главврач. Ставка 26,7 тысячи рублей, да надбавки может и лишить, тогда получишь МРОТ.

В 2025 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Ярославской области составляет 22 440 рублей.

Гость:

— Остается только мечтать о 65 тысячах, и для этого надо работать по 12–16 часов в день и 7 дней в неделю пропадать на работе.

Гость:

— В ЯГТУ технический персонал как получал 20–30 тысяч рублей в месяц на руки, так и получает уже второй год. Премий нет, спецодежду не выдают.

Гость:

— Только почему-то зарплата учителей не растет. И, по всей видимости, надеяться на это не стоит. Почему у наших властей такое отношение к педагогам? Мой учительский оклад составляет 17 729 рублей. Это даже меньше прожиточного минимума! Зато требований и обязанностей — на миллион!

В среднем на душу населения прожиточный минимум, по данным на 1 января 2025 года, составляет 17 733 рубля. Отдельные цифры установлены для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, для детей — 17 201 рубль.

«Кто работает, тот получает»

Однако некоторые пользователи считают, что заработать достойную зарплату в Ярославской области вполне возможно. Правда, придется потрудиться.

Александр:

— Кто работает, тот получает. А кто с 8 до 17 приходит «отсидеть» и чаи гоняет, тот, конечно, около 30 и получает.

Гость:

— 65 тысяч рублей — немного, конечно. У меня на семью из трех человек 300 тысяч незаметно улетает.

Как считаете, можно ли в Ярославской области зарабатывать больше 60 тысяч в месяц?

Да
Нет
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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
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Комментарии
113
Гость
11 часов
Зачем тогда семья, если она тебя не видит, ведь ты всегда на работе. Смысл в жизни какой? Чтоб пахать и растить детей для мучения? Сейчас хорошо живут только те, кто вовремя хапанул и пристроился!
Гость
11 часов
заработать более 65 можно, но мы останемся без учителей, врачей, пожарных и людей осуществляющих поддержание функционирования электро, водо, тепло и др. сетей
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