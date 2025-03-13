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Город Губернатор Ярославской области назвал среднюю зарплату в регионе

Губернатор Ярославской области назвал среднюю зарплату в регионе

Публикуем актуальные цифры

1 620
26 комментариев
Средняя зарплата в Ярославле выросла | Источник: Александра Мамонтова/ 76.RUСредняя зарплата в Ярославле выросла | Источник: Александра Мамонтова/ 76.RU

Средняя зарплата в Ярославле выросла

Источник:

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал размер средней заработной платы в регионе. Актуальные цифры на 1 января 2025 года он назвал на пресс-конференции с журналистами.

«Средняя месячная заработная плата на 1 января — 64 566 рублей. Мы хорошо растем. На 1 января 2024 года цифра составляла 55 536 рублей. Это средняя. Она потому и средняя, у кого-то выше, у кого-то ниже. Она разная по отраслям, по территориям, по районам, по профессиям. Наша задача, чтобы низкие заработные платы, которые нередко встречаются в размере 30-35 тысяч, и 25 тысяч есть, чтобы от них уйти» — сообщил губернатор ярославской области Михаил Евраев.

Кроме того, Михаил Евраев уточнил, что уровень безработицы в Ярославле такой же как по России — 0,4%.

По данным главы региона, рост заработной платы опережает рост индекса потребительских цен: 116,3% — рост заработной платы, а индекс потребительских цен — 110,3%.

Все заявления губернатора мы публикуем в онлайн-режиме.

А сколько зарабатываете вы?

до 20 тысяч рублей;
до 30 тысяч рублей;
от 31 до 40 тысяч рублей;
от 41 до 50 тысяч рублей;
от 51 тысяч до 60 тысяч рублей;
от 61 до 70 тысяч рублей;
больше 70 тысяч;
больше 100 тысяч.
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Зарплата Михаил Евраев Средняя зарплата Финансы Деньги
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Комментарии
26
281947982
2 часа
Эти сказочники складывают свои ЗП и потом эту сумму делят на число всех жителей города. Как говорится, «Один ест мясо, другой капусту, вместе едят голубцы»
Гость
2 часа
Уровень инфляции в Ярославской области один из самых высоких в России. 10,29% против 9,92% по России. Чья это заслуга?
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