Губернатор Ярославской области назвал среднюю зарплату в регионе

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал размер средней заработной платы в регионе. Актуальные цифры на 1 января 2025 года он назвал на пресс-конференции с журналистами.
«Средняя месячная заработная плата на 1 января — 64 566 рублей. Мы хорошо растем. На 1 января 2024 года цифра составляла 55 536 рублей. Это средняя. Она потому и средняя, у кого-то выше, у кого-то ниже. Она разная по отраслям, по территориям, по районам, по профессиям. Наша задача, чтобы низкие заработные платы, которые нередко встречаются в размере 30-35 тысяч, и 25 тысяч есть, чтобы от них уйти» — сообщил губернатор ярославской области Михаил Евраев.
Кроме того, Михаил Евраев уточнил, что уровень безработицы в Ярославле такой же как по России — 0,4%.
По данным главы региона, рост заработной платы опережает рост индекса потребительских цен: 116,3% — рост заработной платы, а индекс потребительских цен — 110,3%.
Все заявления губернатора мы публикуем в онлайн-режиме.
А сколько зарабатываете вы?