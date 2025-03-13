Губернатор Ярославской области назвал среднюю зарплату в регионе

«Средняя месячная заработная плата на 1 января — 64 566 рублей. Мы хорошо растем. На 1 января 2024 года цифра составляла 55 536 рублей. Это средняя. Она потому и средняя, у кого-то выше, у кого-то ниже. Она разная по отраслям, по территориям, по районам, по профессиям. Наша задача, чтобы низкие заработные платы, которые нередко встречаются в размере 30-35 тысяч, и 25 тысяч есть, чтобы от них уйти» — сообщил губернатор ярославской области Михаил Евраев.