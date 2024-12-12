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Работа В Ярославле вырастет МРОТ. Сколько теперь денег будут платить

В Ярославле вырастет МРОТ. Сколько теперь денег будут платить

В правительстве подписали специальное соглашение

586
4 комментария

Сколько теперь составит МРОТ

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В Ярославле и области вырастет минимальный размер оплаты труда. Сообщение об этом появилось на сайте мэрии. По данным властей, 29 ноября в региональном правительстве внесли изменения в соглашение о минимальной заработной плате в Ярославской области на 2023–2025 годы.

Соглашение о внесении изменения в региональное соглашение о минимальной зарплате в Ярославской области на 2023–2025 годы подписали представители регионального правительства, ассоциации «Экономический Совет Ярославской области (региональное объединение работодателей)» и союза «Объединение организаций профсоюзов Ярославской области».

Зарплаты вырастут с 1 января 2025 года. Работники бюджетной сферы теперь будут получать минимум 22 тысячи 440 рублей в месяц. А сотрудники организаций внебюджетной сферы — 23 тысячи. Следует помнить, что из этих денег будет вычтен налог на доходы физических лиц в 13%.

— В размер минимальной заработной платы не включаются выплаты за совмещение профессий (должностей), сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, — уточнили в мэрии.

Также в городской администрации пояснили, что соглашение распространяется на работников и работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории Ярославской области. Исключением являются лишь организации, которые финансируют из федерального бюджета.

По данным губернатора Михаила Евраева, на 1 сентября 2024 года средняя зарплата в Ярославской области составила 62 тысячи 599 рублей.

Ранее стало известно, что минимальный размер оплаты труда в 2025 году проиндексируют по всей стране на 16,6%. В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля, с 1 января его поднимут до 22 440 рублей. Это сумма, меньше которой работодатель не имеет права платить сотруднику на полной ставке по закону. Соответственно, у всех, кто работает официально и получает зарплату «по нижней планке», она должна будет вырасти.

Кроме того, размер МРОТ работодатели учитывают и для того, чтобы проиндексировать зарплаты всем остальным сотрудникам. Согласно Трудовому кодексу, эту процедуру должны проводить регулярно. Но вот размер индексации при этом работодатель определяет сам. То есть от его решения зависит, на сколько вырастет зарплата.

Также по МРОТ определяют минимальный размер социальных выплат: для расчета больничных или пособия по беременности и родам, если средний заработок получателя оказался ниже МРОТ.

А сколько получаете вы?

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Моя зарплата как раз укладывается в уровень МРОТ
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Комментарии
4
Гость
1 час
Еврев за один поход в ресторан столько тратит
Гость
44 минуты
Наверно и остальных ЗП подрастёт , а то на 300 тр сложно жить
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