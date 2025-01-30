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Экономика Показатель уровня жизни: в Ярославской области назвали новый прожиточный минимум

Показатель уровня жизни: в Ярославской области назвали новый прожиточный минимум

Он действует с 1 января 2025 года

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14 комментариев

В Ярославской области назвали размер прожиточного минимума

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Ярославские власти озвучили размер прожиточного минимума, который начал действовать в области с 1 января 2025 года. В среднем на душу населения он составил 17 733 рубля. Отдельные цифры установлены для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, для детей — 17 201 рубль.

— Прожиточный минимум на 2025 год в Ярославской области по сравнению с прошлым годом вырос на 17,1%, превышая инфляцию, сложившуюся в регионе по итогам 2024 года (10,3%). С 2025 года региональная величина прожиточного минимума соответствует среднероссийскому уровню, установленному Правительством Российской Федерации, — сообщил и. о. вице-губернатора области — руководитель администрации губернатора области Дмитрий Аминов.

Прожиточный минимум — это минимальная сумма доходов, которая нужна человеку для обеспечения базовых потребностей. Прожиточный минимум используется для оценки уровня жизни населения, оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам. Власти регионов вправе установить у себя прожиточный минимум на уровне общероссийского или сделать выше.

Величина прожиточного минимума в 2024 году в регионе составляла 15 144 рубля, для трудоспособного населения — 16 507 рублей, для пенсионеров — 13 024 рубля, для детей — 14 690 рублей.

Как считаете, на эти деньги можно прожить?

Вполне
Конечно, нет
Затрудняюсь ответить
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