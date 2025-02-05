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Экономика Кризис-2025 эксперт «Зерно тут ни при чем!» Почему в России дорожает хлеб и на сколько еще вырастут цены

«Зерно тут ни при чем!» Почему в России дорожает хлеб и на сколько еще вырастут цены

Себестоимость самого народного продукта уже подскочила на четверть

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2 комментария
Хлеб с каждым годом дорожает, а хлеборобы в убытке | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUХлеб с каждым годом дорожает, а хлеборобы в убытке | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Хлеб с каждым годом дорожает, а хлеборобы в убытке

Источник:

Гендиректор булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов сообщил о значительном увеличении себестоимости производства свежих хлебобулочных изделий в России. Себестоимость выросла на 27% по сравнению с этим же периодом прошлого года, что связано с удорожанием сырья и логистики, говорит Козлов.

В то время как себестоимость кондитерской и замороженной продукции увеличилась на 16%, свежие хлебобулочные изделия стали значительно дороже из-за роста цен на основные компоненты. Так, стоимость муки первого сорта возросла на 18%, высшего сорта — на 22%, а ржаной муки — на 33%. Также подорожали начинки, молочные и яичные продукты, где цена увеличилась более чем на 10%.

Стоимость зерна составляет до 80% от конечной цены бестарной муки, необходимой для производства хлеба. Дмитрий Козлов также добавил, что рост фонда оплаты труда, который увеличился на 30% за последний год, также оказывает влияние на конечную стоимость продукции.

Осенью прошлого года ФАС проводила ковровые проверки обоснованности оптово-отпускных цен на хлеб, муку и сливочное масло. Крупнейшим производителям были направлены запросы для анализа ситуации на рынке. Минсельхоз России призывал регионы следить за потребительскими ценами на социально значимые продукты, в частности, на хлеб.

Кроме того, Национальный союз хлебопечения (НСХ) сообщал о существенном росте цен на муку и просил о введении ограничений на экспорт.

Рост себестоимости хлеба уже привел к дальнейшему увеличению розничных цен на продукцию. Экономист, основатель мониторинга цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин поделился с MSK1.RU данными:

— В 2024 году хлеб в торговых сетях России существенно вырос в цене: пшеничный подорожал на 14,6%, ржаной и ржано-пшеничный — на 11,3%, а батон — на 15,4%. С начала января 2025 года пшеничный хлеб подорожал на 5%, ржаной и ржано-пшеничный — на 3,4%. Важно отметить, что речь идет именно о средних ценах на хлеб и батон в торговых сетях России. Можно найти как более дешевые, так и более дорогие предложения, — говорит Калугин.

— Я не вижу ничего катастрофического в том, как дорожают продукты, сделанные из зерна. Смотрите, что происходит с картофелем (который в России второй хлеб): в два раза выросли цены к предыдущему году. Но с хлебом же не так! Думаю, рост цен на пшеничный хлеб будет в пределах инфляции, — прогнозирует в беседе с MSK1.RU президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

 Вы вспомнили только про белый, а что с ржаным хлебом?

 Что касается ржи, то мы ее недопроизвели, у нас был провальный урожай. Было невыгодно, неинтересно сеять рожь, потому что цены на нее были совершенно бросовые. Цены сейчас, соответственно, на рожь достаточно сильно подросли, гораздо сильнее, чем на пшеницу, и это может повлиять в том числе и на цену хлеба.

— Объясняя рост цен, хлебопеки ссылаются как раз на то, что дорожает всё зерно? Для белого хлеба это тоже справедливо?

— Хлебопеки традиционно ссылаются на цену на зерно. Но давайте вспомним. В 2021 году внутренняя закупочная цена на зерно была в пределах 16–17 тысяч рублей за тонну, а сейчас 15 тысяч. Точнее, выросла до 15 после падения до 10, которое было в 2022-м. Когда мы заканчивали сезон 2024 года, вступали в нынешний сезон, цены формировались на уровне 11,5–12 тысяч рублей за тонну.

То есть мы даже не вернулись к уровню 2021 года. А что делали цены на хлеб за это время? Ну понятно, как и всё остальное, росли. То есть, как видим, зерно тут ни при чем.

 Так почему тогда так стремительно дорожает хлеб?

 Другие факторы, безусловно, влияют на цены на хлеб. Скажем, стоимость электроэнергии. Вы же в курсе, что у нас тарифы повысились? А с зарплатами что у нас происходит в связи с дефицитом кадров? Понимаете, зерно тут ни при чем!

До этого мы рассказывали, что хлеб дорожает, а сами хлеборобы в постоянном убытке, несмотря на рекордные урожаи.

А вы заметили, что хлеб подорожал?

Конечно
Не обращал внимания
Нет
Всё подорожало!

ПО ТЕМЕ
Рост цен Цены на хлеб Подорожали продукты Подорожание хлеба Продовольственная безопасность Инфляция
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Комментарии
2
Гость
1 час
Самый простой и логичный ответ это то что реальная инфляция в стране намнооооого больше официальной. Не 9,5%, как говорит официальная статистика, а все 25...30%.
Гость
34 минуты
Говорят кур доят...
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