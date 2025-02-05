«Зерно тут ни при чем!» Почему в России дорожает хлеб и на сколько еще вырастут цены

Хлеб с каждым годом дорожает, а хлеборобы в убытке Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Гендиректор булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов сообщил о значительном увеличении себестоимости производства свежих хлебобулочных изделий в России. Себестоимость выросла на 27% по сравнению с этим же периодом прошлого года, что связано с удорожанием сырья и логистики, говорит Козлов.

В то время как себестоимость кондитерской и замороженной продукции увеличилась на 16%, свежие хлебобулочные изделия стали значительно дороже из-за роста цен на основные компоненты. Так, стоимость муки первого сорта возросла на 18%, высшего сорта — на 22%, а ржаной муки — на 33%. Также подорожали начинки, молочные и яичные продукты, где цена увеличилась более чем на 10%.

Стоимость зерна составляет до 80% от конечной цены бестарной муки, необходимой для производства хлеба. Дмитрий Козлов также добавил, что рост фонда оплаты труда, который увеличился на 30% за последний год, также оказывает влияние на конечную стоимость продукции.

Осенью прошлого года ФАС проводила ковровые проверки обоснованности оптово-отпускных цен на хлеб, муку и сливочное масло. Крупнейшим производителям были направлены запросы для анализа ситуации на рынке. Минсельхоз России призывал регионы следить за потребительскими ценами на социально значимые продукты, в частности, на хлеб.

Кроме того, Национальный союз хлебопечения (НСХ) сообщал о существенном росте цен на муку и просил о введении ограничений на экспорт.

Рост себестоимости хлеба уже привел к дальнейшему увеличению розничных цен на продукцию. Экономист, основатель мониторинга цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин поделился с MSK1.RU данными:

— В 2024 году хлеб в торговых сетях России существенно вырос в цене: пшеничный подорожал на 14,6%, ржаной и ржано-пшеничный — на 11,3%, а батон — на 15,4%. С начала января 2025 года пшеничный хлеб подорожал на 5%, ржаной и ржано-пшеничный — на 3,4%. Важно отметить, что речь идет именно о средних ценах на хлеб и батон в торговых сетях России. Можно найти как более дешевые, так и более дорогие предложения, — говорит Калугин.

— Я не вижу ничего катастрофического в том, как дорожают продукты, сделанные из зерна. Смотрите, что происходит с картофелем (который в России второй хлеб): в два раза выросли цены к предыдущему году. Но с хлебом же не так! Думаю, рост цен на пшеничный хлеб будет в пределах инфляции, — прогнозирует в беседе с MSK1.RU президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

— Вы вспомнили только про белый, а что с ржаным хлебом?

— Что касается ржи, то мы ее недопроизвели, у нас был провальный урожай. Было невыгодно, неинтересно сеять рожь, потому что цены на нее были совершенно бросовые. Цены сейчас, соответственно, на рожь достаточно сильно подросли, гораздо сильнее, чем на пшеницу, и это может повлиять в том числе и на цену хлеба.

— Объясняя рост цен, хлебопеки ссылаются как раз на то, что дорожает всё зерно? Для белого хлеба это тоже справедливо?

— Хлебопеки традиционно ссылаются на цену на зерно. Но давайте вспомним. В 2021 году внутренняя закупочная цена на зерно была в пределах 16–17 тысяч рублей за тонну, а сейчас 15 тысяч. Точнее, выросла до 15 после падения до 10, которое было в 2022-м. Когда мы заканчивали сезон 2024 года, вступали в нынешний сезон, цены формировались на уровне 11,5–12 тысяч рублей за тонну.

То есть мы даже не вернулись к уровню 2021 года. А что делали цены на хлеб за это время? Ну понятно, как и всё остальное, росли. То есть, как видим, зерно тут ни при чем.

— Так почему тогда так стремительно дорожает хлеб?

— Другие факторы, безусловно, влияют на цены на хлеб. Скажем, стоимость электроэнергии. Вы же в курсе, что у нас тарифы повысились? А с зарплатами что у нас происходит в связи с дефицитом кадров? Понимаете, зерно тут ни при чем!

До этого мы рассказывали, что хлеб дорожает, а сами хлеборобы в постоянном убытке, несмотря на рекордные урожаи.