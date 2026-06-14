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Власти прокомментировали «черный дождь» в Ярославской области. Видео

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В Рыбинском районе обследуют территории пострадавшие от «мазутного дождя» | Источник: читательница 76.RU АнастасияВ Рыбинском районе обследуют территории пострадавшие от «мазутного дождя» | Источник: читательница 76.RU Анастасия

В Рыбинском районе обследуют территории пострадавшие от «мазутного дождя»

Источник:

читательница 76.RU Анастасия

14 июня в Рыбинском районе Ярославской области прошел «мазутный дождь». В зону поражения попали десятки участков в деревнях и СНТ по пошехонской дороге. «Черные следы» остались на домах, машинах, теплицах, а также растениях.

Гигантское липкое пятно образовалось на реке Волготня, известной как Волковский ручей, в районе деревни Волково, что в 20 километрах от Рыбинска. Первые сообщения о последствиях появились в районе 9 утра. Около пяти часов вечера глава Рыбинского округа прокомментировала ситуацию.

«️В связи с выпавшими на территории Рыбинского округа осадками с содержанием нефтяных компонентов — для комплексной оценки обстановки — организован выезд специалистов администрации Рыбинского муниципального округа и представителей Министерства природных ресурсов Ярославской области, Главного Управления МЧС по Ярославской области на территории населённых пунктов, затронутых инцидентом», — прокомментировала глава Рыбинского округа Татьяна Смирнова.

В Ярославской области прошел «мазутный дождь»

Источник:

читатели 76.RU

Кроме того, Росприроднадзор провёл замеры состояния атмосферного воздуха.

«По результатам лабораторных исследований превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ не зафиксировано», — добавили власти.

Организован мониторинг текущего состояния территорий профильными ведомствами. При необходимости будут приняты дополнительные меры для обеспечения экологической безопасности населения.

По словам жителей Рыбинска, на реке Волготня появилось черное пятно

Источник:

Читательница 76.RU Анастасия

«По результатам обследования проведем заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям для организации мероприятий для устранения последствий происшествия», — добавили в администрации округа.

Ранее власти также сообщали о крупном пожаре в Рыбинске, для тушения которого перекрыли дорогу в микрорайона Копаево.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Мазутное пятно Рыбинский район
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Опять нет интернета, врубают чужие белые списки и ухудшая каждый день жизнь!!
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34 минуты
всё будет в норме, превышений не будет, всё остальное спишут на галлюцинации и помешательства местных обывателей.
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