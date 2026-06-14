Из-за пожара в Рыбинске перекрыли дорожное движение. Подробности

Утром 14 июня в Рыбинске Ярославской области из-за тушения пожара перекрыли дорогу в микрорайоне Копаево.
«Через Копаево проезд в Рыбинск закрыт, объезд по Окружной дороге», — предупреждают читатели 76.RU.
Информацию о дорожных ограничениях подтвердили в правительстве Ярославской области.
«В Рыбинске, в районе Копаево, перекрыто движение транспорта в связи с ликвидацией возгорания. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностях, либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе Министерства региональной безопасности.
Поселок Копаево относится к Восточному району Рыбинска, он расположен на берегу Волги, в семи километрах от центра города.
Утром 14 июня в соседнем Ярославля дважды вводились дорожные ограничения на перекрестке Московского проспекта и ЮЗОД на фоне угрозы беспилотной опасности. По последним данным губернатора, выезд из города на трассу М-8 «Холмогоры» открыт.