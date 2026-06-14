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Экология Дома залиты, на реке пленка: жители Рыбинска показали последствия «черного дождя». Видео

Дома залиты, на реке пленка: жители Рыбинска показали последствия «черного дождя». Видео

Темная жидкость покрыло десятки участков в Ярославской области

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В Рыбинском районе прошел черный, «мазутный дождь» | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.comВ Рыбинском районе прошел черный, «мазутный дождь» | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

В Рыбинском районе прошел черный, «мазутный дождь»

Источник:

Подслушано в Рыбинске / Vk.com

Утром 14 июня в Рыбинском районе Ярославской области прошел «мазутный дождь». Десятки участков оказались покрыты черным слоем в СНТ в районе деревни Волково — в 20 километрах от Рыбинска.

«Да что же это такое! Просто ужас», — комментируют кадры очевидцы.

По ярославским пабликам разлетелись фото последствий «дождя»: теплицы, дачные инвентарь и дома покрылись черными разводами. По словам очевидцев, досталось СНТ «Импульс», «Полиграфист», деревне Волково и другим населенным пунктам по Пошехонской дороге.

«Приехали на дачу, а там все в мазуте. Столько трудов, столько вложений. Все покрылось черной пленкой», — рассказали читатели 76.RU.

В Рыбинском районе прошел «мазутный дождь»

Источник:

Читательница 76.RU

Огромное черное пятно сняли на поверхности реки Волготни, в народе известной как Волковский ручей. Речка впадает в Рыбинское водохранилище.

Разница в этих кадрах — ровно сутки. Еще 13 июня на ручье отдыхали десятки местных жителей: купались семьи с детьми. Утром 14 июня на поверхности разрастается гигантское липкое пятно, трава на берегу покрылась пленкой.

Еще вчера на Волковском ручье отдыхали десятки жителей | Источник: читательница 76.RU АнастасияЕще вчера на Волковском ручье отдыхали десятки жителей | Источник: читательница 76.RU Анастасия

Еще вчера на Волковском ручье отдыхали десятки жителей

Источник:

читательница 76.RU Анастасия

По словам жителей Рыбинска, на реке Волготня появилось черное пятно

Источник:

Читательница 76.RU Анастасия

«Черные осадки» остались на грядках, кустах роз, плодовых деревьях. Местные жители переживают, что почва может быть отравлена.

«Первый раз такое вижу. Воскресенье, 14 число, идет черный дождь. Просто реально черный. Вот сейчас покажу, что капает с крыши. Кот у меня весь черный пришел. Вот оно, все капли черные. И вот такая грязюка скатывается сверху. Первый раз такое вижу», — рассказал житель Рыбинска Сергей.

После «черного дождя» на участках в Рыбинском районе появились темные пятна

Источник:

Сергей Соболев, Подслушано в Рыбинске / Vk.com

Черный дождь прошел за Волгой в Рыбинске | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.comЧерный дождь прошел за Волгой в Рыбинске | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com
По словам очевидцев, с неба падают черные капли | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.comПо словам очевидцев, с неба падают черные капли | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com
Вся вода окрасилась в черный | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.comВся вода окрасилась в черный | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com
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Разводы с запахом мазута | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.comРазводы с запахом мазута | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com
На машина остались черные разводы | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.comНа машина остались черные разводы | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

Редакция портала 76.RU направила запросы в Росприроднадзор, Роспотребнадзор по Ярославской области и региональное правительство с просьбой прокомментировать случившееся. Ответ опубликуем.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Мазутное пятно Нефтяное пятно Рыбинск
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Комментарии
12
Гость
41 минута
это же удобрение ценное надо налог ввести?
Гость
38 минут
Нерон и тот удивится
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Гость
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