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Теперь только по запросам: в Ярославле закрыли доступ к данным с поста контроля воздуха

Власти назвали причину такого решения

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12 комментариев
В Ярославле перенесли пост контроля качества воздуха и закрыли доступ к его данным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле перенесли пост контроля качества воздуха и закрыли доступ к его данным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле перенесли пост контроля качества воздуха и закрыли доступ к его данным

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле поменяли место размещения автоматического поста контроля атмосферного воздуха во Фрунзенском районе. Ранее он располагался на территории школы № 89 на проспекте Фрунзе. Сейчас его переместили ближе к предприятиям, которые работают в районе. Об этом сообщили в правительстве региона. Где в настоящее время находится пост, власти не пояснили.

Кроме того, по требованию контролирующих органов данные с автоматического поста больше не будут публиковаться в открытом доступе. Теперь информацию предоставят только по официальному запросу заинтересованных лиц.

«Наша цель — выявление источника загрязнения. Мы понимаем важность прозрачности и своевременного информирования населения и гарантируем, что вся необходимая информация будет в установленные сроки предоставляться, — сообщила и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева. — Кроме того, министерство будет регулярно размещать в официальных источниках информацию о результатах работы автоматического поста контроля с указанием фактов превышения нормативных показателей, причин такого превышения и мер, принятых к нарушителям».

В правительстве Ярославской области добавили, что сейчас по факту загрязнения воздуха во Фрунзенском районе возбуждено уголовное дело. Специалисты ожидают, что закрытие доступа к данным с автоматического поста контроля положительно отразится на рассмотрении данного дела, так как нарушители не смогут спрогнозировать, в какой именно момент контролирующие органы будут проводить замеры в рамках осуществляемых следственных действий, а значит, не смогут скрыть факт нарушения и избежать ответственности.

Напомним, жители Фрунзенского района Ярославля давно жалуются на едкую вонь и смог. Установленный в конце 2024 года стационарный пост контроля качества воздуха уже выявлял там превышение содержания опасных веществ. После этого губернатор Ярославской области Михаил Евраев пригрозил закрыть предприятия в регионе, которые нарушают экологическое законодательство. Было проверено несколько организаций, которые находились под подозрением. У ряда из них нашли нарушения в работе. Одной из компании, которую жители считали источником вони, является «Регион-Склад». Она занимается пропаркой железнодорожных цистерн. В апреле 2025 года губернатор Михаил Евраев сообщил, что ОАО «РЖД» приняло решение о расторжении договора субаренды земельного участка, где расположена производственная площадка этой организации.

Между тем в июне 2025 года на заседании муниципалитета мэр Ярославля Артем Молчанов заявил, что вопрос находится в компетенции федеральных надзорных органов и областного Министерства экологии, проблема при этом не решается.

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Комментарии
12
Гость
45 минут
Скрыть, убрать из публичного доступа, засекретить, - народ недоволен скотским и наплевательским отношением, потому и лишают его правды, чтоб лишний раз не гневить.
Гость
34 минуты
Зачем вам доступ к данным с поста контроля воздуха? Смотрите Первый канал - там всё прекрасно: ежедневные рывки и прорывы, и Путин слово через слово, любимый мудрый несменяемый Путин. Победы и прорывы. А то, иш чего вздумали, данные про загрязнённый воздух публиковать в открытом доступе. Нескрепно это! Слава Путину!
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