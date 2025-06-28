Теперь только по запросам: в Ярославле закрыли доступ к данным с поста контроля воздуха

В Ярославле перенесли пост контроля качества воздуха и закрыли доступ к его данным Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле поменяли место размещения автоматического поста контроля атмосферного воздуха во Фрунзенском районе. Ранее он располагался на территории школы № 89 на проспекте Фрунзе. Сейчас его переместили ближе к предприятиям, которые работают в районе. Об этом сообщили в правительстве региона. Где в настоящее время находится пост, власти не пояснили.

Кроме того, по требованию контролирующих органов данные с автоматического поста больше не будут публиковаться в открытом доступе. Теперь информацию предоставят только по официальному запросу заинтересованных лиц.

«Наша цель — выявление источника загрязнения. Мы понимаем важность прозрачности и своевременного информирования населения и гарантируем, что вся необходимая информация будет в установленные сроки предоставляться, — сообщила и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева. — Кроме того, министерство будет регулярно размещать в официальных источниках информацию о результатах работы автоматического поста контроля с указанием фактов превышения нормативных показателей, причин такого превышения и мер, принятых к нарушителям».

В правительстве Ярославской области добавили, что сейчас по факту загрязнения воздуха во Фрунзенском районе возбуждено уголовное дело. Специалисты ожидают, что закрытие доступа к данным с автоматического поста контроля положительно отразится на рассмотрении данного дела, так как нарушители не смогут спрогнозировать, в какой именно момент контролирующие органы будут проводить замеры в рамках осуществляемых следственных действий, а значит, не смогут скрыть факт нарушения и избежать ответственности.

Напомним, жители Фрунзенского района Ярославля давно жалуются на едкую вонь и смог. Установленный в конце 2024 года стационарный пост контроля качества воздуха уже выявлял там превышение содержания опасных веществ. После этого губернатор Ярославской области Михаил Евраев пригрозил закрыть предприятия в регионе, которые нарушают экологическое законодательство. Было проверено несколько организаций, которые находились под подозрением. У ряда из них нашли нарушения в работе. Одной из компании, которую жители считали источником вони, является «Регион-Склад». Она занимается пропаркой железнодорожных цистерн. В апреле 2025 года губернатор Михаил Евраев сообщил, что ОАО «РЖД» приняло решение о расторжении договора субаренды земельного участка, где расположена производственная площадка этой организации.