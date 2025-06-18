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Город Вонь в Ярославле «Проблема не решается»: мэр Ярославля получил предостережение из-за высказываний по теме вони в городе

«Проблема не решается»: мэр Ярославля получил предостережение из-за высказываний по теме вони в городе

Об этом он рассказал депутатам

1 267
19 комментариев
Мэр Ярославля Артем Молчанов сообщил, что проблема с вонью в Ярославле не решается | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМэр Ярославля Артем Молчанов сообщил, что проблема с вонью в Ярославле не решается | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэр Ярославля Артем Молчанов сообщил, что проблема с вонью в Ярославле не решается

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал, какова сейчас ситуация с проблемой вони во Фрунзенском районе города. Люди несколько лет жаловались на резкий химический запах, который периодически накрывает жилые кварталы. Для контроля за ситуацией в конце 2024 года власти даже установили на здании школы № 89 автоматический пост контроля качества воздуха.

На заседании муниципалитета Ярославля 18 июня депутаты просили пояснить, что сейчас с этой темой.

«Проблема не решается. Вопрос находится в компетенции федеральных надзорных органов и областного Министерства экологии», — ответил мэр.

При этом, как заявил Артем Молчанов, городские власти не видят конкретных ответов на свои вопросы о ситуации. Контролирующие инстанции лишь сообщают, что проводятся проверки. Самому главе города, по его словам, пришло представление от антимонопольной службы за высказывание по этой теме.

«Получил представление от УФАС за то, что очень активно высказываюсь о принятии мер к конкретной организации», — прокомментировал Артем Молчанов.

Он также с трибуны призвал прокуратуру провести проверку по сложившейся ситуации.

Напомним, горожане давно жалуются на едкую вонь и смог во Фрунзенском районе. Стационарный пост контроля качества воздуха выявил там превышение содержания в воздухе опасных веществ. После этого губернатор Ярославской области Михаил Евараев пригрозил закрыть предприятия в регионе, которые загрязняют воздух. Было проверено несколько предприятий, которые находились под подозрением. У ряда из них выявили нарушения в работе. Одной из компании, которую жители считали источником вони, является «Регион-Склад», занимающийся пропаркой железнодорожных цистерн. В апреле 2025 года губернатор Михаил Евраев сообщил, что ОАО «РЖД» приняло решение о расторжении договора субаренды земельного участка, где расположена производственная площадка этой организации.

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Комментарии
19
Гость
2 часа
Мэр не справляется от слова совсем , может пора уходить ?
с++
2 часа
Фрунзе находится в зоне максимальной концентрации выбросов НПЗ. Когда то проектировщики немного ошиблись с розой ветров и построили завод не там где следовало. Решить эту проблему невозможно в принципе. А Вот снести в Брагино Много Рыбы вполне возможно, но слабость в коленках...
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