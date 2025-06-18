«Проблема не решается»: мэр Ярославля получил предостережение из-за высказываний по теме вони в городе

Мэр Ярославля Артем Молчанов сообщил, что проблема с вонью в Ярославле не решается Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал, какова сейчас ситуация с проблемой вони во Фрунзенском районе города. Люди несколько лет жаловались на резкий химический запах, который периодически накрывает жилые кварталы. Для контроля за ситуацией в конце 2024 года власти даже установили на здании школы № 89 автоматический пост контроля качества воздуха.

На заседании муниципалитета Ярославля 18 июня депутаты просили пояснить, что сейчас с этой темой.

«Проблема не решается. Вопрос находится в компетенции федеральных надзорных органов и областного Министерства экологии», — ответил мэр.

При этом, как заявил Артем Молчанов, городские власти не видят конкретных ответов на свои вопросы о ситуации. Контролирующие инстанции лишь сообщают, что проводятся проверки. Самому главе города, по его словам, пришло представление от антимонопольной службы за высказывание по этой теме.

«Получил представление от УФАС за то, что очень активно высказываюсь о принятии мер к конкретной организации», — прокомментировал Артем Молчанов.

Он также с трибуны призвал прокуратуру провести проверку по сложившейся ситуации.