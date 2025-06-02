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Экология Обмеление Волги Фоторепортаж Как изменилась главная река России после масштабного обмеления. Фоторепортаж с берегов Волги

Как изменилась главная река России после масштабного обмеления. Фоторепортаж с берегов Волги

Показываем до и после

5 342
7 комментариев
Что сейчас с обмелением Волги | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧто сейчас с обмелением Волги | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Что сейчас с обмелением Волги

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Больше двух месяцев прошло после обмеления Волги в Ярославле. В марте уровень воды сильно упал из-за малоснежной зимы.

Как только уровень воды снизился, мы посетили набережную в Ярославле. Вдоль дорожек виднелись дно и куча мусора. После сброса воды и обильных дождей уровень воды повысился. В этом фоторепортаже показываем, как изменилась ситуация с обмелением спустя два месяца.

Воды заметно прибавилось | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВоды заметно прибавилось | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Воды заметно прибавилось | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВоды заметно прибавилось | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Воды заметно прибавилось

Источники:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

К середине мая Волга стала выглядеть как обычно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUК середине мая Волга стала выглядеть как обычно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
К середине мая Волга стала выглядеть как обычно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUК середине мая Волга стала выглядеть как обычно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

К середине мая Волга стала выглядеть как обычно

Источники:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Целый пляж показался из-под воды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦелый пляж показался из-под воды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Целый пляж показался из-под воды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦелый пляж показался из-под воды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Целый пляж показался из-под воды

Источники:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало намного лучше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтало намного лучше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Стало намного лучше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтало намного лучше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало намного лучше

Источники:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Можно было рассмотреть, что находится под набережной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМожно было рассмотреть, что находится под набережной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Можно было рассмотреть, что находится под набережной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМожно было рассмотреть, что находится под набережной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Можно было рассмотреть, что находится под набережной

Источники:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Почти половина основания опоры скрыта водой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПочти половина основания опоры скрыта водой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Почти половина основания опоры скрыта водой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПочти половина основания опоры скрыта водой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почти половина основания опоры скрыта водой

Источники:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дна больше не видно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДна больше не видно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Дна больше не видно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДна больше не видно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дна больше не видно

Источники:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Набережная стала выглядеть как обычно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНабережная стала выглядеть как обычно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Набережная стала выглядеть как обычно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНабережная стала выглядеть как обычно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Набережная стала выглядеть как обычно

Источники:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Напомним, из-за обмеления возникли проблемы с нерестом рыб, останавливали ГЭС и корректировали расписание туристических круизов. В сюжете «Обмеление Волги» мы собираем все новости по теме.

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Комментарии
7
Гость
6 часов
Главное чтобы трупы не показались.
Гость
9 часов
Кучу мусора крыло.
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