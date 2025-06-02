Как изменилась главная река России после масштабного обмеления. Фоторепортаж с берегов Волги
Показываем до и после
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Больше двух месяцев прошло после обмеления Волги в Ярославле. В марте уровень воды сильно упал из-за малоснежной зимы.
Как только уровень воды снизился, мы посетили набережную в Ярославле. Вдоль дорожек виднелись дно и куча мусора. После сброса воды и обильных дождей уровень воды повысился. В этом фоторепортаже показываем, как изменилась ситуация с обмелением спустя два месяца.