«Преобразование энергии воды»: как работает ГЭС в Ярославской области — коротко

Эксперт рассказала, как работает ГЭС на Волге Источник: РусГидро / Vk.com











Весной 2025 года на фоне обмеления Волги в Ярославской области остановили работу Угличской гидроэлектростанции, а также приостановили работу Рыбинской гидроэлектростанции.

В этом материале объясняем, каким образом устроена ГЭС и как с помощью воды получают электричество.

Сколько ГЭС на Волге

Всего на Волге расположено восемь гидроэлектростанций. Первая — Иваньковская находится у города Дубны в Подмосковье. Следом — Угличская и Рыбинская ГЭС. Ниже по течению — Нижегородская, Чебоксарская, Жигулевская (Самарская область), Саратовская и Волжская ГЭС (Волгоградская область).

Какие ГЭС находятся на Волге Источник: Мария Романова / Городские медиа











Все знают со школы: ГЭС стоит на водохранилищах. Для каждого ярославца самый наглядный пример — Рыбинск и Углич. В этих двух городах десятилетиями получают энергию из воды. Как это происходит, рассказала порталу 76.RU пресс-секретарь Волжской ГЭС, филиала ПАО «РусГидро» Галина Шацкая.

«Это преобразование энергии воды в электрическую энергию. Мы используем перепад воды из верхнего объекта, это водохранилище. Вода попадает на лопасти гидроагрегатов, они начинают раскручиваться, включаются в сеть, примерно через полторы минуты начинает производиться электроэнергия. Как водяная мельница. Используется энергия воды, гидравлическая энергия», — пояснила Галина Шацкая.

Как работает ГЭС — коротко

Проще говоря, водохранилище — это большой резервуар воды, уровень которого всегда делается выше, чем турбина станции. Вода под действием силы тяжести падает вниз и по специальному каналу попадает на лопасти турбины, тем самым вращая её. Вал турбины соединен с генератором, который вырабатывает электрический ток. Ток подаётся на трансформатор, там преобразуется в нужную для передачи форму и по линиям электропередач расходится по потребителям.

Как работает ГЭС — коротко в схеме Источник: Мария Романова, Полина Авдошина / Городские медиа











Само водохранилище наполняется дождем, талым снегом, подземными источниками и руслами рек, которые проходят под водой. Избыточный уровень сбрасывают через плотину, отработанную ГЭС воду — дальше в реку. В случае Рыбинска — в Шексну, которая впадает в Волгу.

Шлюзы — это корабельное транспортное сооружение, чтобы суда могли «проходить» на разные уровни водоемов. Они к работе гидроэлектростанций отношения не имеют.

«ГЭС работает в соответствии с режимами и расходами, установленными Росводресурсами, существует специальная комиссия, которая учитывает интересы всех водопользователей», — пояснила Галина Шацкая.

Что происходит с отработанной водой

Как обратила внимание Галина Шацкая, на гидроэлектростанциях за водой следят строго — сколько «взяли», столько и отправили вниз по течению. Один и тот же кубометр воды вырабатывает энергию от Ярославской до Волгоградской областей.

«Все [ГЭС] берут воду из Волги. Сколько воды пришло, столько и ушло. Вода отдала свой потенциал, свою силу, свою энергию и ушла дальше. И так каждый кубометр. То есть вода сперва отработала в Верховьях Волги, допустим на Жигулевской ГЭС, на Саратовской ГЭС и пошла вниз. Каждый кубометр воды вырабатывает электроэнергию несколько раз», — пояснили в «РусГидро».

Сколько всего водохранилищ на Волге Источник: Мария Романова / Городские медиа











При особых внешних факторах руководство ПАО «РусГидро» может запускать ГЭС не на полную мощность.

«У нас единая энергосистема, и мы восполняем дефицит электроэнергии, когда это необходимо, включаем агрегаты, они начинают работать, но не всегда на полную мощность. Это зависит уже от задания системного оператора, единоэнергетической системы, сколько электроэнергии необходимо выработать нашей гидроэлектростанции», — добавила эксперт.

Что будет, если остановят ГЭС

Остановка ГЭС, как ранее объясняли в «РусГидро», не приведет к неблагоприятным последствиям для потребителей и водопользователей.

«Выпадающие объемы выработки электроэнергии будут скомпенсированы путем увеличения загрузки других электростанций, работающих в Единой энергосистеме России», — уточняли в организации.

В России действует единая энергосистема. Вся выработанная электроэнергия от ГЭС, ТЭЦ и АЭС поступает в единую сеть, от которой электроэнергия расходится по объектам.

2 апреля расходы воды через Рыбинскую ГЭС снизили до минимума. Фактически это означает, что большую часть времени станция не будет работать. Ранее остановили работу Угличской ГЭС.

«С целью накопления воды в водохранилище Угличская ГЭС остановлена. Это позволило повысить уровень воды в Угличском водохранилище и достичь отметки на метр больше минимально допустимой для навигации. Наполнение водохранилища продолжается», — сообщили в компании», — поясняли в РусГидро.