Ученый рассказал, как обмеление Волги повлияло на популяцию рыб в Ярославской области

Самый плохой вариант — когда рыба готова к нересту, но резко холодает и она уплывает, не отнерестившись. Потому что мало того, что в этом году она уже не отнерестится, более того, она в лучшем случае и в следующем году пропустит нерест. А там бывает 2, 3, а то и 4 года.