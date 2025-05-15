Ученый рассказал, как обмеление Волги повлияло на популяцию рыб в Ярославской области

Весна в Ярославской области началась с экологической проблемы — обмеления Волги. Из-за бесснежной зимы в реке понизился уровень воды. В Ярославской области временно останавливали работу Рыбинской и Углической ГЭС. Также были скорректированы маршруты работы речных круизов.
Ранее ученые отмечали, что обмеление Волги также может повлиять на нерест рыб. Мы поговорили с ихтиологом Игорем Шляпкиным о состоянии фауны реки в начале мая.
«Сейчас самый плохой вариант»
По данным Игоря Шляпкина, частично проблема с обмелением решена. На это повлияла дождливая погода и сбросы воды. Но на нересте рыбы неблагоприятно сказалась холодная погода.
«Что касается ситуации выше Рыбинского водохранилища, часть рыбы отнерестилась. Уровень воды удалось приподнять плавно, без перепадов. Однако погода подвела. Часть рыбы, поднявшейся к поверхности, попала в контур снега. Из-за этого часть рыбы могла не отнереститься, поскольку она не очень любит резкое падение температуры воды», — объяснил в беседе с 76.RU научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин.
Самый плохой вариант — когда рыба готова к нересту, но резко холодает и она уплывает, не отнерестившись. Потому что мало того, что в этом году она уже не отнерестится, более того, она в лучшем случае и в следующем году пропустит нерест. А там бывает 2, 3, а то и 4 года.
Как объяснил ученый, для нереста рыбы важна температура воды. Первым нерестится щука, для нее необходимы восемь градусов. Потом уже окунь нерестится. После — карповые: в конце апреля — начале мая.
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