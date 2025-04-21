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Экология Вонь в Ярославле До этого не жаловались: несколько микрорайонов Ярославля накрыло едкой вонью

До этого не жаловались: несколько микрорайонов Ярославля накрыло едкой вонью

Что власти посоветовали людям

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8 комментариев
Жители Дзержинского района Ярославля пожаловались на вонь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖители Дзержинского района Ярославля пожаловались на вонь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Дзержинского района Ярославля пожаловались на вонь

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На карте Ярославля появилась новая территория, жители которой начали жаловаться на неприятный запах. Волна вони в этот раз накрыла окраину Брагина. Жители говорят, что у них пахнет фекалиями.

«Почему второй вечер подряд в районе „Альтаира“ сильно воняет? Как будто на ферме», — пожаловались в группе «Ярославль Дзержинский район».

Под постом люди подтверждают, что ощущают запах в недавно застроенном 12-м микрорайоне и на других, расположенных рядом территориях.

При этом в Министерстве лесного хозяйства и природопользования порталу 76.RU сообщили, что к ним жалобы от жителей Дзержинского района по данному вопросу не поступали. В правительстве людям дали совет, как поступить, чтобы найти и устранить причину неприятного запаха.

«Для проведения контрольно-надзорного мероприятия в отношении источника неприятного запаха требуется направить в адрес министерства и других надзорных органов (Роспотребнадзор) официальное обращение путем прохождения идентификации и аутентификации заявителя в соответствии с требованиями действующего законодательства. Просим сообщать более подробно о месте присутствия запаха и времени его появления», — пояснили в министерстве.

Напомним, в Ярославле жители нескольких районов периодически жалуются на неприятный запах. Чаще всего его ощущают во Фрунзенском районе. Местные жители уверены, что источником вони является предприятие «Регион-склад», которое занимается пропаркой вагонов из-под нефтепродуктов. После многочисленных жалоб губернатор Ярославской области Михаил Евраев пригрозил закрывать предприятия, которые травят жителей.

Во Фрунзенском районе провели проверки нескольких компаний. Нарушения выявили у трех из них. На других предприятиях проверки еще продолжаются. Их итоги обещают подвести в апреле.

В Дзержинском районе на неприятный запах ранее жаловались жители домов в районе улицы Колесовой, где находятся советские шламонакопители.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Неприятный запах
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Комментарии
8
Гость
1 час
Запах родины 😱 Запах стабильности
Гость
1 час
Покупайте квартиры и наслаждайтесь зелёная вода, вонь и раскалённые батареи, вырубленные деревья пыль
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