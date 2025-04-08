«Постоянно страдают»: жители Брагина пожаловались на неприятный запах в районе шламонакопителей

Жители Брагина пожаловались на неприятный запах в районе шламонакопителей Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Ярославцы пожаловались на неприятный запах в Дзержинском районе неподалеку от шламонакопителей.

«Еще раз прошу обратить внимание на шламонакопитель лакокрасочного производства в Дзержинском районе. Жители близлежащих домов, особенно дома № 74 по улице Елены Колесовой, постоянно страдают не только от запахов, но и от сточных вод в подвалах. К тому же несколько раз в год на отстойниках происходит возгорание», — написала обращение на странице губернатора Михаила Евраева Ирина Фосирано 5 апреля.

Шламонакопители — это специальные сооружения, используемые для накопления и хранения шлама. Шлам образуется в процессе обработки сточных вод, а также в некоторых технологических процессах, таких как выплавка металлов или керамики.

Как ответили в мэрии Ярославля 7 апреля, МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» в 2024 году заключило контракт с ООО «Северо-западная инжиниринговая компания» на разработку проектно-сметной документации для ликвидации шламонакопителя в районе дома № 70 на улице Елены Колесовой.

«Подрядчиком проведен комплекс инженерных изысканий на объекте, разработаны основные технические решения. По условиям контракта, оплата 1-го этапа работ производится после получения положительного заключения государственной строительной экспертизы по отчетам инженерных изысканий», — уточнили в мэрии Ярославля.

На данный момент результаты изысканий находятся на проверке независимой экспертизы.

«В соответствии с федеральным законодательством шламонакопитель может быть включен в число объектов, подлежащих первоочередной ликвидации в рамках федерального проекта „Генеральная уборка“ за счет субсидий из федерального бюджета при наличии проекта ликвидации накопленного вреда окружающей среды, прошедшего государственную экологическую экспертизу», — добавили в администрации города.

Что за федеральный проект «Генеральная уборка» Узнать Федеральный проект «Генеральная уборка» предполагает улучшение состояния территорий и акваторий, на которых выявлен вред окружающей среде. Как правило, это вред, возникший в советское время, который вовремя не устранили, либо работы по ликвидации последствий выполнили не в полном объеме.