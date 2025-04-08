НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -6

4 м/c,

зап.

 738мм 86%
Подробнее
5 Пробки
USD 85,46
EUR 93,78
Дороги завалило снегом: онлайн
Отобрали историческое здание
Александр Петров стал папой
Что будет с морем из-за обмеления Волги
Умрут ли клещи и комары
Сколько зарабатывают ярославцы
Обмеление Волги — хроника
Когда снова потеплеет
Тысячные очереди на хоккей
Современные решения в ремонте
Экология «Постоянно страдают»: жители Брагина пожаловались на неприятный запах в районе шламонакопителей

«Постоянно страдают»: жители Брагина пожаловались на неприятный запах в районе шламонакопителей

Ответ властей на обращение ярославцев

2 339
15 комментариев
Жители Брагина пожаловались на неприятный запах в районе шламонакопителей | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЖители Брагина пожаловались на неприятный запах в районе шламонакопителей | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Жители Брагина пожаловались на неприятный запах в районе шламонакопителей

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославцы пожаловались на неприятный запах в Дзержинском районе неподалеку от шламонакопителей.

«Еще раз прошу обратить внимание на шламонакопитель лакокрасочного производства в Дзержинском районе. Жители близлежащих домов, особенно дома № 74 по улице Елены Колесовой, постоянно страдают не только от запахов, но и от сточных вод в подвалах. К тому же несколько раз в год на отстойниках происходит возгорание», — написала обращение на странице губернатора Михаила Евраева Ирина Фосирано 5 апреля.

Шламонакопители — это специальные сооружения, используемые для накопления и хранения шлама. Шлам образуется в процессе обработки сточных вод, а также в некоторых технологических процессах, таких как выплавка металлов или керамики.

Как ответили в мэрии Ярославля 7 апреля, МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» в 2024 году заключило контракт с ООО «Северо-западная инжиниринговая компания» на разработку проектно-сметной документации для ликвидации шламонакопителя в районе дома № 70 на улице Елены Колесовой.

«Подрядчиком проведен комплекс инженерных изысканий на объекте, разработаны основные технические решения. По условиям контракта, оплата 1-го этапа работ производится после получения положительного заключения государственной строительной экспертизы по отчетам инженерных изысканий», — уточнили в мэрии Ярославля.

Читайте также

На данный момент результаты изысканий находятся на проверке независимой экспертизы.

«В соответствии с федеральным законодательством шламонакопитель может быть включен в число объектов, подлежащих первоочередной ликвидации в рамках федерального проекта „Генеральная уборка“ за счет субсидий из федерального бюджета при наличии проекта ликвидации накопленного вреда окружающей среды, прошедшего государственную экологическую экспертизу», — добавили в администрации города.

Что за федеральный проект «Генеральная уборка»

Федеральный проект «Генеральная уборка» предполагает улучшение состояния территорий и акваторий, на которых выявлен вред окружающей среде. Как правило, это вред, возникший в советское время, который вовремя не устранили, либо работы по ликвидации последствий выполнили не в полном объеме.

Вопрос ликвидации шламонакопителей и «зеленых масел» в Ярославле обсуждали в феврале 2025 года в Совете Федерации РФ. Какие меры будут приняты для решения экологической проблемы — читайте в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Шламонакопители Экология Вредные вещества Неприятный запах
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Гость
13 часов
Большой Поп сказал что только нужда и мучения помогают духовному развитию теперь вы понимаете как Таврический и Олигархат заботится о наших душах?!
Гость
12 часов
Жители этих домов, обратитесь к Бастрыкину А.И. на официальном сайте. Нужно больше движений и действий от вас , что бы был результат.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Ване на «буханку»: сотня россиян скинулась на необычный подарок для подростка с аутизмом — очень личная история
Екатерина Заломова
Мнение
«Зачем пускать деньги на ветер?»: терапевт дала советы, как бюджетно и быстро лечить ОРВИ
Полина Фёдорова
Мнение
«У людей знатно полыхает»: эксперт объяснил, почему застройщики умышленно затягивают сдачу домов
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Мнение
«Похоже на распродажу имущества перед эмиграцией». Журналист — о «синюшном настроении» автопрома
Артем Краснов
Мнение
По уши в зерне. Как вымирает сельское хозяйство на плодородном юге и почему выдающийся урожай не спасает
Ирина Бабичева
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление