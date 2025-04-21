Останемся без рыбы? Ученый рассказал о возможном последствии резких перепадов температур в апреле

Колебания температур может негативно сказаться на обитателях ярославских рек Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В середине апреля в Ярославской области установилась аномально жаркая по меркам весны погода. 17 апреля в Министерстве региональной безопасности выпускали экстренное предупреждение о тепле.

«Среднесуточная температура воздуха будет на семь и более градусов выше климатической нормы с 18 по 22 апреля», — сообщили власти.

Из-за аномальной жары Гидрометцентр ввел оранжевый уровень погодной опасности на выходные в Ярославской и соседних областях. Воздух прогрелся до +25 градусов. Синоптики отметили, что такая погода большее соответствует середине лета.

Отсюда возникает вопрос, усугубит ли наступившая жара ситуацию с и так обмелевшими реками в Ярославской области. Научный сотрудник лаборатории гидрологии и гидрохимии Института внутренних вод РАН в Борке Ярославской области Александр Цветков в беседе с 76.RU отметил, что наступившее потепление будет не столь продолжительным, чтобы оказать существенное влияние.

«С точки зрения гидрологии, такие мелкомасштабные метеорологические флуктуации ни коим образом не повлияют на гидрологию Волги», — отметил он.

Флуктуации — случайные изменения, колебания или вариации от среднего значения в какой-либо системе.

А вот резкие перепады температур, которые ожидаются до конца апреля, могут привести к снижению количества рыбы в ярославских реках.

«В условиях повышения температуры воздуха прогревается мелководная часть водохранилища, рыба пойдет на нерест — и тут снова похолодание. Нерест может быть отложен. Если холода задержатся и рыба из-за этого откажется от нереста, это может привести к резорбции икры. В итоге и в этом году и, как правило, на следующий год такая особь не участвует в нересте», — пояснил ученый.

Резорбция — перерождение икры в ткань, напоминающую жировую.

Напомним, из-за теплой и малоснежной зимы в Ярославской области сильно обмелела Волга, была сокращена работа Угличской и Рыбинской ГЭС. В ярославском МЧС предупредили, что из-за обмеления реки в некоторых населенных пунктах Ярославской области могут возникнуть проблемы с водоснабжением, электроэнергией, судоходством и сельским хозяйством. В частности, речь идет о Большесельском, Борисоглебском, Даниловском, Некоузском, Переславском, Угличском и Ярославском районах.