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Весна Погода резко изменится: синоптики рассказали, что ждет Центральную Россию после волны тепла

Погода резко изменится: синоптики рассказали, что ждет Центральную Россию после волны тепла

Прогноз для Ярославской области на ближайшую неделю

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2 комментария
В Центральной России волны тепла будут чередоваться с похолоданиями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Центральной России волны тепла будут чередоваться с похолоданиями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Центральной России волны тепла будут чередоваться с похолоданиями

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В ближайшие дни погода устроит жителям Центральной России температурные качели. После жаркой среды, 16 апреля, в четверг столбики термометров немного опустятся. Днем 17 апреля в Ярославской области будет еще довольно тепло — до +19 градусов, но к вечеру ожидается только +11… +12 градусов, будет облачно, возможны дожди.

«Вчера средиземноморский циклон закачал на Русскую равнину теплые воздушные массы, а малооблачная погода позволила этому воздуху еще и дополнительно прогреться. Но сегодня в регионе станет уже немного прохладнее», — рассказали специалисты центра «Фобос» 17 апреля.

После этого в европейскую часть страны прорвется еще одна порция теплого воздуха из субтропического пояса, в результате регион ждет новая волна потепления. На пик оно выйдет в субботу. В Ярославской области прогнозируют до +22 градусов.

«Такой температурный режим больше соответствует середине лета», — отметили в «Фобосе».

После этого столбики термометров вновь поползут вниз. Причем, к следующей среде, 23 апреля, прогнозируется значительное похолодание. Днем будет всего +9 градусов, ночью +4 градуса.

Прогноз погоды на неделю в Ярославской области от Гидрометцентра:

  • 17 апреля, четверг: облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Температура днем: +13… +18 градусов;

  • 18 апреля, пятница: облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью: +5… +10 градусов, днем: +15… +20 градусов;

  • 19 апреля, суббота: облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура ночью: +5… +10 градусов, днем: +18… +23 градуса.

  • 20 апреля, воскресенье: облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь. Температура ночью: +12 градусов, днем: +17 градусов;

  • 21 апреля, понедельник: облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Температура ночью: +5 градусов, днем: +16 градусов;

  • 22 апреля, вторник: облачно, дождь. Температура ночью: +7 градусов, днем: +14 градусов;

  • 23 апреля, среда: облачно, дождь. Температура ночью: +4 градусов, днем: +9 градусов.

Подробный прогноз погоды можно узнать на сайте «Погода 76.RU».

Напомним, ориентировочной датой отключения отопления в Ярославской области власти назвали 1 мая. Однако из-за ожидаемого в конце апреля похолодания намерения могут скорректировать.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Прогноз погоды Похолодание Центральная Россия Гидрометцентр
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Комментарии
2
Гость
9 часов
Забыты сплин и зимняя дремота, Темп жизни с шага перешел на рысь. Упрятаны в кладовки шапки, шубы, Уходят килограммы зимних дней; Ветровки и футболки вновь нам любы. И на дворе, и на душе светлей...
Гость
9 часов
Зона рискованного земледелия.
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