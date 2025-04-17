Погода резко изменится: синоптики рассказали, что ждет Центральную Россию после волны тепла

В Центральной России волны тепла будут чередоваться с похолоданиями Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В ближайшие дни погода устроит жителям Центральной России температурные качели. После жаркой среды, 16 апреля, в четверг столбики термометров немного опустятся. Днем 17 апреля в Ярославской области будет еще довольно тепло — до +19 градусов, но к вечеру ожидается только +11… +12 градусов, будет облачно, возможны дожди.

«Вчера средиземноморский циклон закачал на Русскую равнину теплые воздушные массы, а малооблачная погода позволила этому воздуху еще и дополнительно прогреться. Но сегодня в регионе станет уже немного прохладнее», — рассказали специалисты центра «Фобос» 17 апреля.

После этого в европейскую часть страны прорвется еще одна порция теплого воздуха из субтропического пояса, в результате регион ждет новая волна потепления. На пик оно выйдет в субботу. В Ярославской области прогнозируют до +22 градусов.

«Такой температурный режим больше соответствует середине лета», — отметили в «Фобосе».

После этого столбики термометров вновь поползут вниз. Причем, к следующей среде, 23 апреля, прогнозируется значительное похолодание. Днем будет всего +9 градусов, ночью +4 градуса.

Прогноз погоды на неделю в Ярославской области от Гидрометцентра:

17 апреля, четверг: облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Температура днем: +13… +18 градусов;

18 апреля, пятница: облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью: +5… +10 градусов, днем: +15… +20 градусов;

19 апреля, суббота: облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура ночью: +5… +10 градусов, днем: +18… +23 градуса.

20 апреля, воскресенье: облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь. Температура ночью: +12 градусов, днем: +17 градусов;

21 апреля, понедельник: облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Температура ночью: +5 градусов, днем: +16 градусов;

22 апреля, вторник: облачно, дождь. Температура ночью: +7 градусов, днем: +14 градусов;

23 апреля, среда: облачно, дождь. Температура ночью: +4 градусов, днем: +9 градусов.

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