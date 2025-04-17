«Выше климатической нормы»: ярославцев предупредили об аномальной жаре

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11 комментариев
В Ярославской области прогнозируют аномальную жару | Источник: Алена Косточкина / 76.RUВ Ярославской области прогнозируют аномальную жару | Источник: Алена Косточкина / 76.RU

В Ярославской области прогнозируют аномальную жару

Источник:

Алена Косточкина / 76.RU

В Ярославскую область придет аномальная жара. Об этом сообщили в Министерстве региональной безопасности. Необычная погода будет держаться на протяжении четырех дней — с 18 по 22 апреля.

«Аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 и более градусов выше климатической нормы ожидается на территории Ярославской области», — рассказали в Министерстве региональной безопасности.

Ранее синоптики сообщали, что температура должна опуститься.

«Вчера средиземноморский циклон закачал на Русскую равнину теплые воздушные массы, а малооблачная погода позволила этому воздуху еще и дополнительно прогреться. Но сегодня [17 апреля] в регионе станет уже немного прохладнее», — рассказали специалисты центра «Фобос».

В субботу, по прогнозам экспертов, вновь ожидается потепление. В Ярославской области прогнозируют до +22 градусов. По данным сервиса «Погода 76.RU», в ночь на 18 апреля температура опустится до +12 градусов. Днем — +18 градусов, пройдут небольшие дожди.

В субботу станет еще теплее: ночью 19 апреля воздух прогреется до +14 градусов, днем — +22. Опять ждут небольших дождей.

Ночью 20 апреля прогнозируют +17 градусов, днем — +22 градуса, осадков не ждут.

В понедельник, 21 апреля — +14 градусов ночью, днем — +23. Будет облачно, но без осадков.

А вот 22 апреля температура начнет опускаться. Ночью ожидается +12 градусов, днем — +10. К вечеру пройдет дождь.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Погода Аномальная жара
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Комментарии
11
Гость
4 часа
Отключение отопления запланировали на 1 мая. Вообще то это выходной день. Значит отключат после праздников. Это сделано специально, что бы и за май ещё какую то суммочку содрать. Кругом один обман.
Гость
4 часа
Продолжаем задыхаться в квартирах !
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