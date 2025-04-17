«Стало самым слабым»: в Ярославской области завершилось половодье на Волге. Что говорят специалисты

В Ярославской области завершилось половодье на Волге Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области, как и на всей Верхней Волге, завершилось половодье. Об этом 16 апреля рассказали в компании «РусГидро», уточнив, что явление длилось 40 дней при среднемноголетнем значении в 51 день.

«Оно стало самым слабым за всю историю наблюдений. Объем притока воды в Рыбинское водохранилище за период половодья составил всего 4,9 км3, это самый низкий показатель за всю историю», — рассказали в «РусГидро».

О причинах такого эффекта было сказано неоднократно — аномально теплая зима и небольшое количество осадков сыграли свою роль.

«В результате выпавший в относительно небольших количествах снег неоднократно таял в течение зимы, в результате к весне запасы снега оказались на минимальных значениях», — рассказали в «РусГидро».

Сейчас Рыбинское водохранилище находится на отметке 100,76 м при норме подпорного уровня в 101,81 м. ГЭС работает с минимальными расходами и большую часть времени простаивает. Это делается, чтобы накопилось как можно больше воды.

«До какой отметки получится наполнить Рыбинское водохранилище в этом году — теперь будет зависеть от ситуации с дождями до конца весны. В любом случае, потребности городов и предприятий в воде будут обеспечены», — уточнили в «РусГидро».

Этой весной Волга заметно обмелела. В Ярославской области это было видно невооруженным глазом. Вода отошла от привычной черты берегов на несколько метров. На обнажившемся дне люди стали находить старинные артефакты и даже останки доисторических животных. В регионе временно приостанавливали работу Угличской ГЭС и снижали мощности Рыбинской гидроэлектростанции.

Ученый Владимир Тетельмин рассказал, что на уровень воды, помимо малоснежной зимы, могли повлиять гидроэлектростанции. Еще один научный сотрудник Виктор Данилов-Данильян объяснил происходящее многолетними циклами маловодности.

Если ситуация с обмелением не исправится, это может грозить органическим загрязнением воды в Волге. По словам экспертов, будет активно развиваться фитопланктон, а летом усилится цветение сине-зеленых водорослей, что приведет к снижению концентрации кислорода в воде и замору рыбы. Турфирмы уже внесли изменения в расписания речных круизов.