Трехсторонние переговоры по мирному урегулированию в Абу-Даби завершены. Главное о двухдневном саммите РФ, Украины и США

Сторонам удалось приблизиться к достижению мира Источник: RT / Telegram

В Абу-Даби прошли переговоры России, США и Украины. Второй день стал одним из самых сложных, но содержательных. Страны планируют найти решение по мирному урегулированию до конца 2026 года. В материале мы собрали главные итоги двухдневного саммита.

Кто представлял страны

Состав переговорщиков в первый и второй день саммита был одинаковым. Известно, что российская делегация прибыла в Абу‑Даби еще 9 ноября. Ее возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский.

В состав также вошли заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.

Интересы США представили спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

С украинской стороны в переговорах участвовали Рустем Умеров, руководитель офиса президента Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), первый замглавы офиса Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника ГУР Вадим Скибицкий.

Что обсудили

Переговоры России, Украины и США в Абу-Даби были двухдневными — 10 и 11 ноября. Встречи были направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности.

Первый день саммита

Перед тем как сесть за стол переговоров с Россией, делегации США и Украины встретились с представителями Европы. Они обсудили гарантии европейской безопасности после завершения украинского конфликта, сообщил Стив Уиткофф.

«Обсуждения прошли в формате совместной работы между Соединенными Штатами, Украиной и европейскими партнерами, отражая их общие цели, продолжающиеся консультации и приверженность безопасности в евроатлантическом пространстве», — заявил спецпосланник США Уиткофф.

Спецпосланник Трампа раскрыл планы привлекать другие страны Европы для обсуждения вопроса по Украине. Представители из других государств тоже будут высказывать свои предложения.

После этого встречи по мирному урегулированию прошли в трехстороннем формате, между представителями России, США и Украины. После нее помощник президента РФ Владимир Мединский поблагодарил ОАЭ за организацию переговоров, а США — за посредничество. Он отметил, что состав российской делегации стал больше и профессиональнее, и это должно помочь в поиске решений.

10 ноября в Абу-Даби делегации обсудили, как обеспечить безопасность в регионе после окончания конфликта. Речь идет о гарантиях, которые начнут действовать после общего урегулирования.

Он также подчеркнул, что Москва не согласна с предложением европейских стран немедленно объявить прекращение огня. В России уверены, что эта пауза даст Киеву возможность восстановить военные силы.

Первый день переговоров продлился 4,5 часа. Мы следили за происходящим в режиме онлайн.

Второй день саммита

Во второй день саммита, 11 ноября, стороны должны были обсудить территориальные вопросы. Перед началом переговоров Киев отклонил предложение США по границам, которое могло разблокировать мирное урегулирование с Россией.

Речь о том, что Вашингтон предлагал признать полный контроль России над ЛНР и ДНР по текущей линии соприкосновения, не вынуждая Украину сдавать удерживаемые города на оставшейся территории, сообщает The Telegraph. После этого украинская делегация заявила, что не согласится признавать такой компромисс ни де-факто, ни де-юре.

Однако сторонам всё-таки удалось договориться по другим вопросам. Во время второго дня саммита страны пришли к соглашению по поводу нового масштабного обмена пленными.

«Договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которых будут оглашены в ближайшее время», — заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

Конкретные детали переговоров Мединский раскрывать не стал. Он отметил, что этого делать не станут, пока не достигнуты окончательные договоренности.

Также он подчеркнул, что России и Украине удалось приблизиться к достижению мира. Однако многое зависит от всех участников процесса.

«Сейчас очень многое зависит от всех участников процесса. Многое зависит от Украины, от позиции Соединенных Штатов. Ну и от того, обретет ли разум Европа. В любом случае все те задачи, которые мы ставили, будут достигнуты», — заявил он в интервью автору ИС «Вести» Евгению Попову.

Источник: ИС «Вести» / Telegram

По его словам, центральной на переговорах была тема европейской системы безопасности. Он добавил, что где-то удалось найти взаимопонимание.

Комментируя территориальные вопросы он заявил, что вся российская земля в зоне проведения специальной военной операции будет возвращена РФ.

«Что касается территориальных вопросов, каждая пядь наших земель будет России возвращена. Так или иначе», — подчеркнул Мединский.

Итоги второго дня переговоров подвели и представители США. По информации спецпосланника Трампа на встречах стороны затронули все актуальные вопросы и обменялись идеями. Он назвал этот раунд непростым, но содержательным.

Встречи России, США и Украины 11 ноября в Абу-Даби продлились 1,5 часа. За происходящим мы следили в режиме онлайн.

Роль Европы

По словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, перед началом трехсторонних переговоров еще в первый день американская и украинская делегация обсудили с представителями ЕС систему будущей безопасности в Европе. Стороны достигли соглашения о продолжении координации действий. США намерены расширить формат переговоров, включив в него европейских союзников.

Но самой Европы на трехсторонних встречах по мирному урегулированию не было как в первый, так и во второй день. Эти встречи проходили в закрытом формате.

Как отметил Мединский, РФ не очень понимает, о чем говорить с Европой, ни одного предложения от них Москва не получала. Глава российской делегации подчеркнул, что европейцам полезно поучиться у посланников США реализму и желанию мира.

«Ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения со стороны европейских стран мы не получали. Поэтому непонятно, что обсуждать. Если они приехали сюда в качестве туристов, пусть пообщаются в лобби-баре гостиницы», — отметил глава российской делегации.

Что дальше

По итогам встреч в Абу-Даби уже сформирована основа для дальнейшей работы. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Однако пока между сторонами нет доверия. Об этом заявил спецпосланник Трампа Джаред Кушнер.

«Между сторонами конфликта на Украине нет доверия», — заявил Кушнер в разговоре с журналистами.

Он объявил, что 12 ноября вместе с другим посланником Стивом Уиткоффом они отправятся в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Завтра мы со Стивом собираемся отправиться в Москву, чтобы встретиться с президентом Путиным, обсудить то, что обсуждалось сегодня, и попытаться добиться большего прогресса по некоторым вопросам, которые мы обсуждали, потому что мы видим там некоторые возможности», — сказал Кушнер.

Посланник надеется, что эта встреча разовьет прогресс, достигнутый в ОАЭ. Информацию о визите Кушнера и Уиткоффа подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, они прилетят в Москву уже утром 12 ноября. Саммит с Путиным должен состояться в первой половине дня. На нем представители США и президент России обсудят итоги трехсторонних переговоров.

«Мы пока не знаем итогов переговоров в Абу-Даби. Но что-то везут», — отметил Ушаков в разговоре с «Коммерсантом».

После этого спецпосланники американского лидера намерены отправиться в Дублин. Там они проведут встречу с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить с ним некоторые идеи, которые были на повестке во время трехсторонних встреч.

Участник украинской делегации на переговорах в Абу-Даби Арахамия тоже выступил с заявлениями по итогам второго дня переговоров. По его словам, этот раунд переговоров был одним из самых сложных. Он подчеркнул, что Москва пришла с очень жесткими директивами, было крайне сложно смягчить дискуссию. Однако есть очень хорошая возможность найти решение в мирном урегулировании до Нового года.