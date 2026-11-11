Алибасов отправил венок с посланием, а дочки впервые за 10 лет взялись за руки. Как страна простилась с Федосеевой-Шукшиной

Рассказываем, как Москва простилась с Лидией Федосеевой-Шукшиной, — репортаж Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Москве состоялось прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Она скончалась в ночь с 6 на 7 ноября в реанимации. Перед смертью звезда советского кино долгое время находилась в больнице из-за проблем с сердцем.

Задолго до начала церемонии у храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке стали собираться родственники, друзья, коллеги и поклонники творчества Федосеевой-Шукшиной. Они вспоминали ее теплыми словами.

У входа в храм разместили портрет актрисы и венки. Траурные цветы отправили президент России Владимир Путин, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и многие другие. Подробности — в репортаже MSK1.RU.

У входа в храм разместили портрет актрисы и венки Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Траурные цветы отправили президент России Владимир Путин, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и многие другие. Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Венок от бывшего, пятого супруга Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасова был подписан: «Лидуше, прекрасной части жизни моей». Сам Алибасов не приехал на прощание. Как объяснили участники группы «На-На» Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин, знаменитый продюсер не хотел видеть бывшую жену в гробу, запоминать ее такой. По их словам, Алибасов до сих пор тяжело переживает смерть Лидии.

«Бари Каримович, во-первых, плохо себя чувствует. Я 36 лет его знаю, единственные похороны, на которых он был, — это похороны его мамы. Он говорит: „Я хочу, чтобы люди остались в моей памяти живыми и такими, какие они были прежде. Я не могу их видеть в гробу“. Мы не сразу ему сообщили [о смерти Федосеевой-Шукшиной], переживали, как он отреагирует», — объяснили журналистам солисты «На-На».

Венок от Бари Алибасова был трогательно подписан: «Лидуше, прекрасной части жизни моей» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Они вспомнили, что Лидия Федосеева-Шукшина частенько приходила на концерты группы «На-На», угощала солистов домашней едой и защищала от строгой критики Алибасова.

«Если какой-нибудь разгон после концерта был, она всегда вставала на нашу сторону, говорила Бари: „Ребята устали, ребята голодные, ребята работают. Прекрати на них орать“», — рассказывает Владимир Политов.

В толпе, которая пришла проститься с Лидией Федосеевой-Шукшиной, также заметили ее третьего супруга кинооператора Михаила Аграновича, актрису Галину Бокашевскую, актера Александра Цуркана, певицу Надежду Бабкину.

«Царствие ей Небесное, вечная память ей. Но такие люди не уходят — слишком большой след оставили для нашей страны. Это глубинные, содержательные артисты», — сказала Надежда Бабкина на прощании.

Художник Никас Сафронов также поделился своими воспоминаниями о Федосеевой-Шукшиной.

«Она совершала ошибки, пресса эти ошибки раздувала. На самом деле она была ранимой, душевной, теплой, влюбленной в жизнь, в друзей. Она была смелой, была доброй, гостеприимной, теплой женщиной. Я был у нее много раз в гостях, и я видел, как она накрывала стол, как она заботилась о гостях: доставала из холодильника все, что есть, и клала на стол, специально ходила докупать на рынок», — вспомнил он.

Жила с великим человеком Василием Шукшиным и была сама при этом очень талантливая. Он бы не женился на случайной женщине. Он женился на великой актрисе, на великой женщине, матери, жене. Никас Сафронов Художник

Дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария и Ольга Шукшины даже не поздоровались на прощании с матерью. Они молча прошли друг мимо друга и заняли места по разные стороны от гроба. Конфликт между сестрами длится уже более 10 лет: сначала они судились за наследство отца, ругались из-за ухода за матерью, а в итоге прервали общение.

Помимо них, в первых рядах в храме были сестра актрисы Татьяна и близкий друг семьи, актер Александр Панкратов-Черный. После отпевания он в беседе с Никасом Сафроновым признался, что еле выдержал службу. Со слов Панкратова-Черного, когда он стоял у гроба, у него подкашивались ноги.

Гроб из храма выносили под молитву. Впереди процессии шли два сотрудника ритуальной службы, которые держали в руках портрет Федосеевой-Шукшиной в молодости. Несмотря на разногласия, дочери Ольга и Мария покинули храм, крепко держась за руки.

Гроб с телом актрисы выносили под молитвы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга и Мария не общались около 10 лет Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Но после прощания с матерью они покидали храм, держась за руки. Помирились? Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Похороны Федосеевой-Шукшиной прошли в закрытом формате: присутствовали только родственники и близкие друзья. Внучка Анна не смогла приехать на похороны из-за операции.

Лидию Федосееву-Шукшину упокоили рядом с мужем Василием на Новодевичьем кладбище. Памятник писателю сняли, в скором времени на его месте появится их общий с Лидией. Спустя 52 года супруги снова вместе.

Похороны проходили в закрытом формате: присутствовали только родственники и близкие друзья Источник: Индира Лебедева / StarHit.ru

Похоронили Лидию Федосееву-Шукшину рядом с мужем Василием на Новодевичьем кладбище Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU