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Страна и мир Алибасов отправил венок с посланием, а дочки впервые за 10 лет взялись за руки. Как страна простилась с Федосеевой-Шукшиной

Алибасов отправил венок с посланием, а дочки впервые за 10 лет взялись за руки. Как страна простилась с Федосеевой-Шукшиной

Похоронили актрису рядом со знаменитым мужем-писателем на Новодевичьем кладбище

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Рассказываем, как Москва простилась с Лидией Федосеевой-Шукшиной, — репортаж | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUРассказываем, как Москва простилась с Лидией Федосеевой-Шукшиной, — репортаж | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Рассказываем, как Москва простилась с Лидией Федосеевой-Шукшиной, — репортаж

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Москве состоялось прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Она скончалась в ночь с 6 на 7 ноября в реанимации. Перед смертью звезда советского кино долгое время находилась в больнице из-за проблем с сердцем.

Задолго до начала церемонии у храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке стали собираться родственники, друзья, коллеги и поклонники творчества Федосеевой-Шукшиной. Они вспоминали ее теплыми словами.

У входа в храм разместили портрет актрисы и венки. Траурные цветы отправили президент России Владимир Путин, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и многие другие. Подробности — в репортаже MSK1.RU.

У входа в храм разместили портрет актрисы и венки | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUУ входа в храм разместили портрет актрисы и венки | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

У входа в храм разместили портрет актрисы и венки

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Траурные цветы отправили президент России Владимир Путин, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и многие другие. | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUТраурные цветы отправили президент России Владимир Путин, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и многие другие. | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Траурные цветы отправили президент России Владимир Путин, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и многие другие.

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Венок от бывшего, пятого супруга Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасова был подписан: «Лидуше, прекрасной части жизни моей». Сам Алибасов не приехал на прощание. Как объяснили участники группы «На-На» Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин, знаменитый продюсер не хотел видеть бывшую жену в гробу, запоминать ее такой. По их словам, Алибасов до сих пор тяжело переживает смерть Лидии.

«Бари Каримович, во-первых, плохо себя чувствует. Я 36 лет его знаю, единственные похороны, на которых он был, — это похороны его мамы. Он говорит: „Я хочу, чтобы люди остались в моей памяти живыми и такими, какие они были прежде. Я не могу их видеть в гробу“. Мы не сразу ему сообщили [о смерти Федосеевой-Шукшиной], переживали, как он отреагирует», — объяснили журналистам солисты «На-На».

Венок от Бари Алибасова был трогательно подписан: «Лидуше, прекрасной части жизни моей» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВенок от Бари Алибасова был трогательно подписан: «Лидуше, прекрасной части жизни моей» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Венок от Бари Алибасова был трогательно подписан: «Лидуше, прекрасной части жизни моей»

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Они вспомнили, что Лидия Федосеева-Шукшина частенько приходила на концерты группы «На-На», угощала солистов домашней едой и защищала от строгой критики Алибасова.

«Если какой-нибудь разгон после концерта был, она всегда вставала на нашу сторону, говорила Бари: „Ребята устали, ребята голодные, ребята работают. Прекрати на них орать“», — рассказывает Владимир Политов.

Солисты группы «На-На» рассказали, какой запомнили Лидию Федосееву-Шукшину | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСолисты группы «На-На» рассказали, какой запомнили Лидию Федосееву-Шукшину | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Пришел проститься с коллегой и подругой Александр Цуркан | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПришел проститься с коллегой и подругой Александр Цуркан | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Надежда Бабкина назвала Лидию Федосееву-Шукшину великой артисткой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНадежда Бабкина назвала Лидию Федосееву-Шукшину великой артисткой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Никас Сафронов вспомнил гостеприимство Федосеевой-Шукшиной | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНикас Сафронов вспомнил гостеприимство Федосеевой-Шукшиной | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
На прощании присутствовал и третий супруг Федосеевой-Шукшиной кинооператор Михаил Агранович. | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНа прощании присутствовал и третий супруг Федосеевой-Шукшиной кинооператор Михаил Агранович. | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Выйдя из храма, Александр Панкратов-Черный признавался, что едва выдержал службу. С его слов, когда он стоял у гроба, у него подкашивались ноги. | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВыйдя из храма, Александр Панкратов-Черный признавался, что едва выдержал службу. С его слов, когда он стоял у гроба, у него подкашивались ноги. | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В толпе, которая пришла проститься с Лидией Федосеевой-Шукшиной, также заметили ее третьего супруга кинооператора Михаила Аграновича, актрису Галину Бокашевскую, актера Александра Цуркана, певицу Надежду Бабкину.

«Царствие ей Небесное, вечная память ей. Но такие люди не уходят — слишком большой след оставили для нашей страны. Это глубинные, содержательные артисты», — сказала Надежда Бабкина на прощании.

Художник Никас Сафронов также поделился своими воспоминаниями о Федосеевой-Шукшиной.

«Она совершала ошибки, пресса эти ошибки раздувала. На самом деле она была ранимой, душевной, теплой, влюбленной в жизнь, в друзей. Она была смелой, была доброй, гостеприимной, теплой женщиной. Я был у нее много раз в гостях, и я видел, как она накрывала стол, как она заботилась о гостях: доставала из холодильника все, что есть, и клала на стол, специально ходила докупать на рынок», — вспомнил он.

<p>Никас Сафронов</p><p>Никас Сафронов</p>

Жила с великим человеком Василием Шукшиным и была сама при этом очень талантливая. Он бы не женился на случайной женщине. Он женился на великой актрисе, на великой женщине, матери, жене.

Никас Сафронов

Художник

Дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария и Ольга Шукшины даже не поздоровались на прощании с матерью. Они молча прошли друг мимо друга и заняли места по разные стороны от гроба. Конфликт между сестрами длится уже более 10 лет: сначала они судились за наследство отца, ругались из-за ухода за матерью, а в итоге прервали общение.

Помимо них, в первых рядах в храме были сестра актрисы Татьяна и близкий друг семьи, актер Александр Панкратов-Черный. После отпевания он в беседе с Никасом Сафроновым признался, что еле выдержал службу. Со слов Панкратова-Черного, когда он стоял у гроба, у него подкашивались ноги.

Гроб из храма выносили под молитву. Впереди процессии шли два сотрудника ритуальной службы, которые держали в руках портрет Федосеевой-Шукшиной в молодости. Несмотря на разногласия, дочери Ольга и Мария покинули храм, крепко держась за руки.

Гроб с телом актрисы выносили под молитвы | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUГроб с телом актрисы выносили под молитвы | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Гроб с телом актрисы выносили под молитвы

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга и Мария не общались около 10 лет | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUДочери Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга и Мария не общались около 10 лет | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга и Мария не общались около 10 лет

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Но после прощания с матерью они покидали храм, держась за руки. Помирились? | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНо после прощания с матерью они покидали храм, держась за руки. Помирились? | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Но после прощания с матерью они покидали храм, держась за руки. Помирились?

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Похороны Федосеевой-Шукшиной прошли в закрытом формате: присутствовали только родственники и близкие друзья. Внучка Анна не смогла приехать на похороны из-за операции.

Лидию Федосееву-Шукшину упокоили рядом с мужем Василием на Новодевичьем кладбище. Памятник писателю сняли, в скором времени на его месте появится их общий с Лидией. Спустя 52 года супруги снова вместе.

Похороны проходили в закрытом формате: присутствовали только родственники и близкие друзья | Источник: Индира Лебедева / StarHit.ruПохороны проходили в закрытом формате: присутствовали только родственники и близкие друзья | Источник: Индира Лебедева / StarHit.ru

Похороны проходили в закрытом формате: присутствовали только родственники и близкие друзья

Источник:

Индира Лебедева / StarHit.ru

Похоронили Лидию Федосееву-Шукшину рядом с мужем Василием на Новодевичьем кладбище | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПохоронили Лидию Федосееву-Шукшину рядом с мужем Василием на Новодевичьем кладбище | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Похоронили Лидию Федосееву-Шукшину рядом с мужем Василием на Новодевичьем кладбище

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Могила усыпана белыми и красными розами, рядом поставили многочисленные венки | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUМогила усыпана белыми и красными розами, рядом поставили многочисленные венки | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Могила усыпана белыми и красными розами, рядом поставили многочисленные венки

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ранее MSK1.RU публиковал интервью с Лидией Федосеевой-Шукшиной — оно стало одним из последних в ее жизни. Почитайте также, о чем мечтала актриса и чего так и не успела сделать.

ПО ТЕМЕ
Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
Лидия Федосеева-Шукшина Похороны Отпевание Новодевичье кладбище
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Комментарии
1
Гость
9 часов
Барик хотел чтобы ее положили вместе с ним, а не с Васей...
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