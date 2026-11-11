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Развлечения «Это же ИИ?»: фанаты в шоке от новой пластики Валерии Гай Германики

«Это же ИИ?»: фанаты в шоке от новой пластики Валерии Гай Германики

Поклонники не узнали режиссера

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Валерия ответила на критику своей внешности | Источник: germanicaislove_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Валерия ответила на критику своей внешности | Источник: germanicaislove_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Валерия ответила на критику своей внешности

Источник:

germanicaislove_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Скандальный режиссер Валерия Гай Германика снова дала повод для пересудов. Правда, в этот раз дело не в ее очередном фильме. В Сети бурно обсуждают изменившуюся внешность Валерии. Терпеть критику и молчать Гай Германика тоже не стала и уже дала ответ хейтерам.

Поводом для обсуждения стало одно из последних видео режиссера. На нем Валерия появилась в темных очках, но внимательные зрители разглядели, что у нее изменился разрез глаз и уголки стали сильно вытянуты вверх. Режиссера обвинили в чрезмерной пластике, которую, по мнению некоторых, сделали некачественно и только испортили внешность Валерии.

— Это же ИИ? Не верю, — пишут под постом у Валерии.

— Своеобразно, конечно, получилось, — в шоке отмечают комментаторы.

— Что-то грандиозно пошло не так с пластическими операциями у девушки, — считает один из подписчиков Валерии.

— Женская версия Олега Монгола, — раскритиковали в Сети.

Валерия призналась, что действительно сделала операцию, какую именно, уточнять она не стала. Часть подписчиков всё же остались на стороне Гай Германики и не увидели каких-то осложнений или излишеств, а посчитали, что нужно лишь немного времени на восстановление.

— Видно, что прошло успешно, плюс срок для реабилитации, и станет всё замечательно, учитывая, что на этом этапе уже вам это очень идет, — поддержали режиссера в комментариях.

Валерия ответила критикам

Источник:

germanicaislove_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Валерия также не стала молчать и ответила сразу всем, кто комментирует ее внешность. Она записала видео, где поставила диагноз хейтерам, которые оскорбляют ее глаза, но только как интеллигентный человек не стала его озвучивать. Валерия ограничилась лишь тем, что попросила всех, кому она не нравится, покинуть ее страницу в социальных сетях.

— Если вам противно смотреть на человека после операции, можете отписаться. Остальные, оставайтесь на связи. У меня нет ни желания, ни возможности оставаться дома 2–3 месяца, поэтому я буду разгуливать не только по просторам интернета, но и по вечеринкам, — ответила всем хейтерам Гай Германика.

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Валерия Гай Германика Внешность Операция
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Комментарии
3
Гость
13 часов
Смотрю на фото и думаю, что индивидуальность теряется. Это перебор?
Гость
13 часов
territorator, интересно, почему она не уточнила детали операции?
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Гость
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